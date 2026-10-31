अब कहने को क्या है? मुसलमान होने की सजा मिली; जेल के बाहर आजम खान का पहला रिएक्शन

आजम खान 11 महीने बाद बेटे अब्दुल्ला के साथ रामपुर जेल से बाहर आए, लेकिन गेट पर ही ईडी ने उन्हें हिरासत में ले लिया। पूछताछ के बाद उन्हें गाजियाबाद ले जाया गया। इस दौरान आजम ने कहा कि मुसलमान होने और यूनिवर्सिटी बनाने की सजा मिल रही है। अब्दुल्ला घर चले गए।

सपा नेता आजम खान 11 महीने बाद बेटे अब्दुल्ला के साथ रामपुर जेल से बाहर आए, लेकिन जेल के गेट पर ही ईडी ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। अफसरों ने पहले पूछताछ की और फिर अपने साथ ले गए। बताया जा रहा है कि रविवार को उन्हें गाजियाबाद कोर्ट में पेश किया जाएगा। इस दौरान आजम ने भावुक होकर कहा कि अब कहने को क्या है? यह मुसलमान होने की सजा है। गलती यह है कि एक मुसलमान ने यूनिवर्सिटी बनाई। यह हमारा गुनाह है। गौरतलब है कि 29 अक्टूबर को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दो पैनकार्ड मामले में दोनों की 10 साल की सजा निलंबित कर जमानत मंजूर की थी।

जेल से बाहर आते ही ईडी ने आजम को हिरासत में लिया आजम को हिरासत में लेने के लिए भारी पुलिस बल और पैरामिलिट्री फोर्स के साथ ईडी की टीम पहुंची थी। जेल में आजम से पूछताछ की। और फिर बाहर निकलते ही हिरासत में ले लिया। इस दौरान आजम के समर्थकों ने जमकर हंगामा और नारेबाजी की। आपको बता दें ईडी की ओर से 13 अक्तूबर को अजीमनगर थाने में आजम खान और उनके जौहर ट्रस्ट समेत पांच लोगों के खिलाफ विश्वविद्यालय निर्माण में सरकारी धन के गबन और धोखाधड़ी के आरोप में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। भ्रष्टाचार की एफआईआर में पुलिस आजम खान को रिमांड पर लेना चाहती है। इसके लिए न्यायालय में प्रार्थना पत्र दाखिल किया गया है। इस पर सोमवार को सुनवाई होगी। कोर्ट ने आजम खान को सोमवार को तलब किया है।