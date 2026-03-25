पंचर साइकिल नहीं कर पाएगी बुलेट ट्रेन की स्पीड का मुकाबला, CM योगी का अखिलेश पर बड़ा तंज

सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यूपी में यह पहली सरकार है जिसने अपने 5 वर्ष के कार्यकाल को पूरा करने के बाद, सफलतापूर्वक दो तिहाई बहुमत प्राप्त कर धमाकेदार विजय प्राप्त की है। यह तब हुआ जब कार्यकर्ताओं ने जमीनी धरातल पर काम किया।

UP News: सीएम योगी आदित्यनाथ ने भाजपा कार्यकर्ताओं में जोश भरने के साथ बिना नाम लिए समाजवादी पार्टी और उसके राष्ट्रीय अखिलेश यादव पर बड़ा तंज कसा। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार बुलेट ट्रेन की स्पीड से चलने वाली है। पंचर साइकिल इसका मुकाबला नहीं कर पाएगी। आज डबल इंजन की सरकार है। जब हम डबल स्पीड से चलेंगे तो साइकिल का पंचर तो पंचर ही रहेगा। वह हमेशा के लिए धराशायी हो जाएगा। उन्होंने कहा कि जनता को उसके हक के लिए तरसाने वालों को आज प्रदेश की जनता ने ही सत्ता के लिए तरसा दिया है।

सीएम योगी बुधवार को गोरखपुर के योगिराज बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह में आयोजित कार्यकर्ता संवाद कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। ‘उत्तर प्रदेश में अभूतपूर्व विकास एवं सतत समृद्धि के 9 वर्ष’ विषयक इस कार्यक्रम का आयोजन योगी सरकार के नौ वर्षों के सतत विकासपरक कार्यकाल के उपलक्ष्य में किया गया था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश में यह पहली सरकार है जिसने अपने 5 वर्ष के कार्यकाल को पूरा करने के बाद, सफलतापूर्वक दो तिहाई बहुमत प्राप्त कर धमाकेदार विजय प्राप्त की है। यह तब हुआ जब कार्यकर्ताओं ने जमीनी धरातल पर काम किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले गोरखपुर और उत्तर प्रदेश के नाम पर देश में कोई पूछता नही था। अगर आपने बता दिया तो सामने वाला व्यक्ति पांच कदम पीछे हो जाता था। उन्होंने सवाल उठाया, कौन लोग थे जो पहचान का संकट खड़ा कर रहे थे? कौन लोग थे जिन्होंने आपकी पीढ़ी को विकास से वंचित रखा था? कौन लोग थे जिनकी संवेदना इंसेफेलाइटिस से तड़प रहे मासूमों पर नहीं पिघलती थी। उन्होंने कहा कि यह वही राज्य है जहां पहले बिजली नहीं मिलती थी। आज भरपूर मिल रही है। यहां के लोग आप एम्स के लिए संघर्ष कर रहे थे, आज एम्स बन गया। डबल इंजन की सरकार ने पीएम मोदी के नेतृत्व में इंसेफेलाइटिस को पूरी तरह समाप्त कर दिया है।

जिसको जो प्यारा होता है, वह वही करता है सीएम योगी ने कहा कि जिस अयोध्या में जाने पर पुलिस की लाठियां-गोलियां मिलती थीं, सरकार की प्रताड़ना मिलती थी, दुर्व्यवस्था मिलती थी, आज वह अयोध्या दुनिया की सुंदरतम नगरियों में से एक नगरी बन गई है। वहां भगवान श्रीराम के भव्य मंदिर का निर्माण हो गया है। इस सरकार में मां विंध्यवासिनी मंदिर भी भव्य बन गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के 1500 मंदिरों को हमने धनराशि देकर सुंदरीकरण कार्य को सम्पन्न कियाम हर एक जगह कुछ न कुछ नया करने का प्रयास किया। जबकि पहले ऐसा नहीं था। पहले मंदिरों को सुविधा नहीं मिलती थी, पैसा कब्रिस्तान को दिया जाता था। सीएम ने कहा कि हमें मंदिर प्यारे हैं इसलिए हम मंदिर को पैसा दे रहे हैं। जिसको जो प्यारा होता है, वह वही करता है।

उत्तर प्रदेश में उपद्रव नहीं बल्कि उत्सव है मुख्यमंत्री ने प्रदेश में नौ वर्षों में हुए सकारात्मक बदलाव की चर्चा करते हुए कहा कि अब उत्तर प्रदेश में उपद्रव नहीं बल्कि उत्सव है। उन्होंने कार्यकर्ताओं को नसीहत भी दी और सावधान रहने को कहा। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन लोगों ने प्रदेश को तबाह किया था, दंगों की आग में झोंका था। पहचान को मोहताज कर दिया था, उनके पाप से उन्हें मुक्ति न मिले, इसके लिए कोई भी ऐसा कार्य नहीं होना चाहिए, जिससे उनको मुद्दा बनाने का अवसर मिल सके। कहा कि विरोधियों का मोहरा नहीं बनना है। जो लोग मोहरा बनना चाहते हैं उनसे आप सावधान रहिएगा।

आज यूपी में नहीं हो सकती फिरौती वसूली सीएम योगी ने कहा कि जो लोग गोरखपुर को बिजली, पानी से वंचित करते थे। यहां के बीमारों, बीमार बच्चों को उपचार से वंचित करते थे, प्रदेश की जनता ने उनको सत्ता से तरसा दिया है। ये लोग केवल आप ही के साथ अन्याय नहीं करते थे, पूरे प्रदेश के साथ अन्याय करते थे। शोषण करते थे, गुंडागर्दी करते थे, माफियाओं को प्रश्रय देते थे। माफियाओं के माध्यम से प्रदेश को नोचवाते थे। बहन-बेटियों और व्यापारियों की सुरक्षा पर खतरा मंडराते थे। चिकित्सकों, व्यापारियों से फिरौती वसूला जाता था। आज ये कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि, सबको मालूम है कि कोई करेगा तो आगे क्या हाल क्या होने जा रहा है, ये भी वह जानता है।