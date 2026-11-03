कोर्ट रूम में मारपीट को हाईकोर्ट ने गंभीर आपराधिक कृत्य माना, एफआईआर की सिफारिश

होईकोर्ट ने कोर्ट रूम में मारपीट के साथ हंगामा को अवमानना और गंभीर आपराधिक कृत्य माना है। जजों की खंडपीठ ने चीफ जस्टिस को मामला भेजते हुए हंगामा करने वाले वकीलों के खिलाफ एफआईआर की सिफारिश की है।

प्रयागराज, विधि संवाददाता। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 28 अक्तूबर को एक कोर्ट रूम में वकीलों के किए गए कथित हंगामे और मारपीट की घटना पर कड़ा रुख अपनाया है। न्यायमूर्ति अजय भनोट एवं न्यायमूर्ति दिवेश चंद्र सामंत की खंडपीठ ने इस कृत्य को न्यायालय की आपराधिक अवमानना और गंभीर आपराधिक कृत्य करार देते हुए मामले को उचित कार्रवाई व सुनवाई के लिए मुख्य न्यायाधीश के समक्ष भेजने का निर्देश दिया है। मुख्य न्यायाधीश से अनुरोध किया गया है कि वे रजिस्ट्रार जनरल को दोषी वकीलों के खिलाफ हिंसा भड़काने, साजिश रचने, तोड़फोड़ और मारपीट की धाराओं में एफआईआर दर्ज कराने का निर्देश दें।

आदेश के अनुसार 28 अक्तूबर की सुबह जब पीठ बैठी तो वकीलों के एक उग्र समूह ने कोर्ट रूम के भीतर और बाहर नारेबाजी शुरू कर दी, जिससे न्यायिक कार्य बाधित हो गया और पीठ को उठना पड़ा। पीठ के हटने के तुरंत बाद अपर शासकीय अधिवक्ता परितोष कुमार मालवीय घायल अवस्था में जजों के चैंबर में पहुंचे। उन्होंने आरोप लगाया कि कोर्ट रूम के अंदर वकीलों के एक समूह ने उनके साथ गंभीर मारपीट की। उन्हें जान से मारने की धमकी दी और राज्य सरकार का पक्ष रखने के लिए अंजाम भुगतने को कहा।

अन्य सरकारी अधिवक्ताओं ने भी चैंबर पहुंचकर इस घटना की पुष्टि की और बताया कि उनके साथ भी धक्कामुक्की की गई। घटना के बाद कोर्ट परिसर के डॉक्टर को बुलाकर घायल अधिवक्ता का प्राथमिक उपचार कराया गया। रजिस्ट्रार जनरल की रिपोर्ट और उपलब्ध वीडियो फुटेज में सामने आया कि कोर्ट रूम के फर्नीचर पलटे गए, कुर्सियां तोड़ी गईं और ड्यूटी पर तैनात सुरक्षाकर्मियों पर भी हमला किया गया।

बार पदाधिकारियों के पत्र से शुरू हुआ विवाद कोर्ट ने स्पष्ट किया कि इस पूरे विवाद की शुरुआत बार एसोसिएशन के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों द्वारा गत 27 अक्तूबर को जारी उस पत्र से हुई, जिसमें कोर्ट में पुलिस व अन्य अधिकारियों के बैठने के लिए अलग कुर्सी लगाने और एक वकील को कथित तौर पर माफी मंगवाने व जेल भेजने का आदेश देने का आरोप लगाया गया था। पीठ ने इन आरोपों को पूरी तरह भ्रामक और असत्य बताते हुए कहा कि कोर्ट में सहायता के लिए रिकॉर्ड लेकर आने वाले अधिकारियों को उचित स्थान दिया जाता है ताकि वे न्यायालय की कार्यवाही समझ सकें।

27 अक्तूबर को एक वकील द्वारा कोर्ट रूम में आए वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के साथ अभद्रता की गई थी। जब कोर्ट ने इस पर संज्ञान लिया तो वकील ने स्थिति को आगे न बढ़ाते हुए स्वेच्छा से खेद प्रकट किया था। किसी वकील को जेल भेजने का कोई आदेश नहीं दिया गया था। पत्र में वरिष्ठ अधिवक्ता वीपी श्रीवास्तव के अपमान का दावा किया गया था, जिसे स्वयं वीपी श्रीवास्तव ने 28 अक्तूबर को खुली अदालत में खड़े होकर झूठा और मनगढ़ंत बताया।

सोशल मीडिया पर भ्रामक पोस्ट, एफआईआर के निर्देश पीठ ने आदेश में दर्ज किया कि घटना के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों पर न्यायालय की छवि धूमिल करने के उद्देश्य से झूठी और भ्रामक सामग्री फैलाई गई। कोर्ट ने कहा कि जब दुष्प्रचार को सच मान लिया जाए तो यह न्यायिक प्रक्रिया और कानून के शासन के लिए गंभीर खतरा बन जाता है। कोर्ट ने सोशल मीडिया पर नियामक तंत्र की कमी और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की आड़ में जजों व न्यायालयों को निशाना बनाने की प्रवृत्ति पर भी गंभीर टिप्पणी की।

कोर्ट ने कहा कि उपद्रव, हिंसा और तोड़फोड़ में शामिल अधिवक्ताओं के खिलाफ प्रथम दृष्टया आपराधिक अवमानना का मामला बनता है। ऐसे में मामले की फाइल मुख्य न्यायाधीश के समक्ष प्रस्तुत की जाए ताकि वे अवमानना कार्यवाही के लिए इसे उपयुक्त पीठ के पास भेज सकें। सोशल मीडिया पर घटना से संबंधित फर्जी और भ्रामक पोस्ट डालने वालों के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज कराने तथा ऐसी सामग्री को हटाने/ब्लॉक कराने के निर्देश दिए जाने का अनुरोध किया गया है।