माफिया-दंगाई कौन है,जनता जानती है, केशव के सैफई परिवार वाले बयान पर शिवपाल का पलटवार

डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्या के बयान पर शिवपाल यादव ने पलटवार किया है। केशव पर हमला बोलते हुए शिवपाल यादव ने कहा है कि गुंडे, माफ़िया और दंगाई कौन हैं, यह यूपी की जनता जानती है।

Deep Pandey लाइव हिन्दुस्तानTue, 12 Aug 2025 10:39 AM
गुंडे, माफिया और दंगाई-सबके सब सैफई परिवार के भाई, डिप्टी सीएम केशव मौर्या के इस बयान सपा प्रमुख अखिलेश यादव के चाचा व समाजवादी पार्टी के महासचिव शिवपाल यादव ने पलटवार किया है। केशव पर हमला बोलते हुए शिवपाल यादव ने कहा है कि गुंडे, माफ़िया और दंगाई कौन हैं, यह यूपी की जनता भली-भांति जानती है।

मंगलवार सुबह शिवपाल यादव ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि केशव जी, गुंडे, माफ़िया और दंगाई कौन हैं, यूपी की जनता सब जानती है। शिवपाल यादव यही नहीं रुके। उन्होंने कि बुलडोज़र से कानून का गला घोंटने वाले, किसानों पर लाठियां बरसाने वाले, किसानों की ज़मीन पर कब्जा करने वाले, बेरोज़गारी और भ्रष्टाचार के संरक्षक, ये सब आपके आंगन के ‘भाई’ हैं। शिवपाल यादव ने कहा कि सैफ़ई परिवार ने तो अस्पताल, स्टेडियम, नौकरियां और विश्वविद्यालय दिए। आपके ‘परिवार’ ने क्या दिया?नफ़रत, महंगाई और जंगलराज!

दरअसल, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्या ने मंगलवार सुबह एक्स पर पोस्ट कर सपा पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि गुंडे, माफिया और दंगाई-सबके सब सैफई परिवार के भाई। इस पोस्ट के बाद शिवपाल यादव ने भी जवाब देते हुए हमला बोला।

केशव ने अखिलेश यादव और राहुल पर भी निशाना साधा था

इससे पहले उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने सोमवार को भी कांग्रेस नेता राहुल गांधी और सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर निशाना साधा था। सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर किए पोस्ट में केशव ने कहा कि सत्ता के लंबे वियोग ने राहुल गांधी और अखिलेश यादव की छटपटाहट बढ़ा दी है। और यह 2047 तक ऐसे ही बरकरार रहने वाली है। उन्होंने कहा कि दोनों नेताओं में जनता का कोई भरोसा नहीं है क्योंकि दोनों राजतंत्र के प्रतीक हैं और जनता जनार्दन का मानमर्दन कर लंबे समय तक सत्ता को भोगते रहे हैं। केशव ने लिखा कि जब जनता ने इनकी राजशाही का चोला उतारकर लोकतंत्र के प्रतीक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में भरोसा जताया तो इन्होंने लोकतंत्र के विरुद्ध ही मोर्चा खोल दिया है। एक अन्य पोस्ट में उन्होंने कहा कि बुलेट से बैलट पर कब्जा करके राजनीति करने का समाजवादी पार्टी का काला इतिहास रहा है। अब वह ईवीएम का विरोध करके चुनाव को उस लठैतवादी युग में ले जाने की वकालत कर रही है। उपमुख्यमंत्री मौर्य ने कहा कि उस युग को याद कर समाज आज भी खौफ खाता है।

