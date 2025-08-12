माफिया-दंगाई कौन है,जनता जानती है, केशव के सैफई परिवार वाले बयान पर शिवपाल का पलटवार

डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्या के बयान पर शिवपाल यादव ने पलटवार किया है। केशव पर हमला बोलते हुए शिवपाल यादव ने कहा है कि गुंडे, माफ़िया और दंगाई कौन हैं, यह यूपी की जनता जानती है।

मंगलवार सुबह शिवपाल यादव ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि केशव जी, गुंडे, माफ़िया और दंगाई कौन हैं, यूपी की जनता सब जानती है। शिवपाल यादव यही नहीं रुके। उन्होंने कि बुलडोज़र से कानून का गला घोंटने वाले, किसानों पर लाठियां बरसाने वाले, किसानों की ज़मीन पर कब्जा करने वाले, बेरोज़गारी और भ्रष्टाचार के संरक्षक, ये सब आपके आंगन के ‘भाई’ हैं। शिवपाल यादव ने कहा कि सैफ़ई परिवार ने तो अस्पताल, स्टेडियम, नौकरियां और विश्वविद्यालय दिए। आपके ‘परिवार’ ने क्या दिया?नफ़रत, महंगाई और जंगलराज!

दरअसल, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्या ने मंगलवार सुबह एक्स पर पोस्ट कर सपा पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि गुंडे, माफिया और दंगाई-सबके सब सैफई परिवार के भाई। इस पोस्ट के बाद शिवपाल यादव ने भी जवाब देते हुए हमला बोला।