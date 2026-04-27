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हैलो.. बात सुन लो, थाने से बोल रहा हूं.. साइबर ठग समझकर असली पुलिस का फोन भी काट रही जनता

Apr 27, 2026 08:53 pm ISTRitesh Verma हिन्दुस्तान, वरिष्ठ संवाददाता, गोरखपुर
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साइबर ठगी को लेकर लोगों के बीच जागरूकता बढ़ने से पुलिस के कामकाज पर भी असर पड़ रहा है। थाना से गए फोन को जनता साइबर ठग का कॉल समझकर काट दे रही है। पुलिस वालों को जवाब मिलता है- असली हो तो, घर आ जाओ।

हैलो.. बात सुन लो, थाने से बोल रहा हूं.. साइबर ठग समझकर असली पुलिस का फोन भी काट रही जनता

साइबर अपराध की बढ़ती वारदातों ने आम लोगों के मन में डर और अविश्वास का ऐसा माहौल बना दिया है कि अब पुलिस की कॉल पर भी लोग भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। हालात यह हो गए हैं कि जब पुलिस किसी शिकायत या जांच के सिलसिले में फोन करती है, तो कई लोग उसे साइबर जालसाजों की कॉल समझकर तुरंत फोन काट देते हैं। इससे पुलिस के सामने एक नई और गंभीर चुनौती खड़ी हो गई है। अब उसे लोगों के घर तक की दौड़ लगानी पड़ रही है।

दरअसल, साइबर ठग खुद को पुलिस अधिकारी, बैंक कर्मचारी, सीबीआई या नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो जैसी सरकारी एजेंसियों का अफसर बताकर लोगों को झांसे में लेकर लाखों-करोड़ों ठगते रहे हैं। फर्जी केस, गिरफ्तारी या खाता बंद होने का डर दिखाकर लोगों से पैसे ऐंठ लेते हैं। ऐसी वारदातें लगातार सामने आने से जनता सतर्क हुई है, लेकिन सतर्कता का असर अब पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी पड़ रहा है।

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पुलिस अधिकारियों का कहना है कि कई मामलों में जब शिकायतकर्ता या संबंधित व्यक्ति से फोन पर संपर्क करने की कोशिश की जाती है, तो सामने वाला व्यक्ति कॉल उठाते ही संदेह व्यक्त करता है या बिना बात सुने फोन काट देता है। कुछ लोग तो साफ तौर पर कह देते हैं कि वे किसी अनजान नंबर से आई कॉल पर भरोसा नहीं करते। ऐसे में जरूरी जानकारी साझा करना और जांच को आगे बढ़ाना मुश्किल हो जाता है।

घर तक लगानी पड़ रही दौड़

ऐसे हालात में पुलिस को कई मामलों में लोगों के घर जाकर संपर्क करना पड़ रहा है। पहले फोन से ही प्रारंभिक पूछताछ और सूचना का आदान-प्रदान हो जाता था। अब पुलिसकर्मियों को व्यक्तिगत रूप से पहुंचकर लोगों को भरोसा दिलाना पड़ रहा है कि वह असली पुलिस है। इससे समय और संसाधनों की अतिरिक्त खपत हो रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि साइबर अपराधियों के खिलाफ जागरूकता अभियान जरूरी है, लेकिन इसके साथ ही लोगों को यह भी समझाना आवश्यक है कि वे सही और गलत कॉल में अंतर कैसे पहचानें। पुलिस विभाग भी अब अपने आधिकारिक नंबरों को सार्वजनिक करने, कॉल के दौरान पहचान बताने और जरूरत पड़ने पर लिखित सूचना जैसे कदम उठा रहा है, ताकि लोगों का भरोसा फिर से कायम किया जा सके।

कॉल संदिग्ध लगे तो हेल्पलाइन नंबर से करें पुष्टि

पुलिस ने आम जनता से अपील की है कि यदि कोई कॉल संदिग्ध लगे, तो घबराने के बजाय संबंधित थाने या आधिकारिक हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर पुष्टि कर लें। बिना जांचे-परखे किसी कॉल को पूरी तरह नजरअंदाज करना भी कई बार जरूरी सूचनाओं से वंचित कर सकता है।

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Ritesh Verma

लेखक के बारे में

Ritesh Verma
रीतेश वर्मा पत्रकारिता में 25 साल से अलग-अलग भूमिका में अखबार, टीवी और डिजिटल में काम कर चुके हैं। दैनिक जागरण के साथ बिहार में 5 साल तक जिला स्तर की प्रशासनिक और क्राइम रिपोर्टिंग करने के बाद रीतेश ने आईआईएमसी, दिल्ली में दाखिला लेकर पत्रकारिता की पढ़ाई की। एक साल के अध्ययन ब्रेक के बाद रीतेश ने विराट वैभव से दोबारा काम शुरू किया। फिर दैनिक भास्कर में देश-विदेश का पेज देखा। आज समाज में पहले पन्ने पर काम किया। बीबीसी हिन्दी के साथ आउटसाइड कंट्रीब्यूटर के तौर पर जुड़े। अखबारों के बाद रीतेश ने स्टार न्यूज के जरिए टीवी मीडिया में कदम रखा। रीतेश ने टीवी चैनलों में रिसर्च डेस्क पर लंबे समय तक काम किया है और देश-दुनिया के विषयों पर तथ्यपरक जानकारी सहयोगियों को आगे इस्तेमाल के लिए मुहैया कराई है। सहारा समय और इंडिया न्यूज में भी रीतेश रिसर्च का काम करते रहे। इंडिया न्यूज की पारी के दौरान वो रिसर्च के साथ-साथ चैनल की वेब टीम के हेड बने और इनखबर न्यूज पोर्टल को बतौर संपादक शुरू किया। लाइव हिन्दुस्तान के साथ एडिटर- न्यू इनिशिएटिव के तौर पर पिछले 6 साल से जुड़े रीतेश फिलहाल उत्तर प्रदेश और बिहार की खबरों और दोनों राज्यों की टीम को देखते हैं। और पढ़ें
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