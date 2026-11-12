गुरु तेग बहादुर बलिदान दिवस की छुट्टी बदली, यूपी में इस दिन बंद रहेंगे सरकारी ऑफिस और स्कूल-कॉलेज
यूपी सरकार ने गुरु तेग बहादुर बलिदान दिवस पर होने वाले सार्वजनिक अवकाश की तारीख को बदल दिया है। अब 24 नवंबर की जगह यूपी में 14 दिसंबर को सार्वजनिक अवकाश रहेगा।
UP Government Order: गुरु तेग बहादुर के बलिदान दिवस पर 24 नवंबर को होने वाले सार्वजनिक अवकाश की तारीख को बदल दिया है। 24 नवंबर को होने वाली छुट्टी को बदलकर यूपी सरकार ने अब 14 दिसंबर कर दिया है। सरकार के आदेश के मुताबिक यूपी में 14 दिसंबर को सभी सरकारी ऑफिस और स्कूल-कॉलेज बंद रहेंगे। आदेश के अनुसार यह बदलाव केवल इसी दिन की छुट्टी पर लागू किया जाएगा। जबकि 2026 के सभी सार्वजनिक अवकाश पहले की तरह ही लागू होंगी।
यूपी सरकार ने गुरु तेग बहादुर बलिदान दिवस पर 24 नवंबर 2026 को सार्वजनिक छुट्टी तय की गई थी लेकिन अब इसे संशोधित करते हुए 14 दिसंबर कर दिया गया है। इस संबंध में 12 नवंबर 2026 को शासन की ओर से आदेश जारी कर दिया गया है। आदेश में साफ तौर पर लिखा है कि गुरु तेग बहादुर के बलिदान दिवस पर पहले जो तारीख लिखी थी, उसे संशोधित करते हुए 14 दिसंबर को सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की गई है।
महर्षि बाल्मीकी जयंती पर भी हुई थी सार्वजनिक की घोषणा
इससे पहले यूपी सरकार ने प्रदेश में महर्षि वाल्मीकि जयंती पर सार्वजनिक अवकाश की घोषणा कर चुकी हे। पहले यह निर्बंधित अवकाश घोषित था। शासन द्वारा जारी आदेश में कहा गया था कि 26 अक्टूबर को प्रदेश में वाल्मीकि जयंती मनाई जाएगी। इसके उपलक्ष्य में यूपी सरकार के सभी कार्यालय और सभी शैक्षिक संस्थान बंद रहेंगे। यूपी सरकार की वर्ष 2026 की अवकाश सूची में भी इस दिन महर्षि वाल्मीकि जयंती का जिक्र है। राष्ट्रीय पोर्टल पर उपलब्ध प्रदेश के अवकाश कैलेंडर में इसे सार्वजनिक अवकाश के रूप में दर्ज किया गया है। सीएम योगी के निर्देश पर प्रदेश के सभी 75 जिलों में महर्षि वाल्मीकि मंदिरों और रामायण से जुड़े प्रमुख स्थलों पर दीपदान, रामायण पाठ, भजन और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए थे। इन आयोजनों के जरिए महर्षि वाल्मीकि की रचना रामायण में निहित मानवीय संवेदनाओं, सामाजिक समरसता और राष्ट्रीय मूल्यों का संदेश जन-जन तक पहुंचाया गया था।
सभी जिलों, तहसीलों में आयोजित हुए थे कार्यक्रम
महर्षि वाल्मीकि जयंती पर प्रदेश के सभी जनपद, तहसील और विकासखंड स्तर पर कार्यक्रमों का आयोजन हुआ था। आयोजन स्थलों पर पूजन-हवन, दीप प्रज्ज्वलन, रामायण पाठ और लव-कुश प्रसंग से जुड़े कार्यक्रम आयोजित किए गए थे। मुख्यमंत्री ने सभी स्थलों पर साफ-सफाई, पेयजल, ध्वनि, प्रकाश और सुरक्षा की समुचित व्यवस्था करने के निर्देश दिए थे।
लेखक के बारे मेंDinesh Rathour
दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट
पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर
यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका
(डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर
आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और
डिजिटल माध्यमों से पहचाना है।
लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।
पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।