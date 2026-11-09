यूपी के इस जिले में एक दिन के सार्वजनिक अवकाश की घोषणा, डीएम ने जारी किया आदेश
चित्रकूट डीएम ने 10 नवंबर मंगलवार को दीपावली अमावस्या मेला के उपलक्ष्य में जिले में सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की है। डीएम ने आदेश के मुताबिक मंगलवार को सभी सरकारी कार्यालय और स्कूल-कॉलेज बंद रहेंगे।
Chitrakoot Public holiday: दिवाली की छुट्टियों के बीच एक बार राहत भरी खबर सामने आई है। चित्रकूट डीएम ने एक दिन ही सार्वजनिक छुट्टी का ऐलान किया है। छुट्टी को लेकर डीएम ने आदेश भी जारी कर दिया है। डीएम के आदेश के अनुसार 10 नवंबर को जिले में दीपावली अमावस्या मेला है। इसको देखते हुए मंगलवार को पूरे जिले में सार्वजनिक अवकाश रहेगा। इस दौरान सभी स्कूल-कॉलेज और सरकारी ऑफिस बंद रहेंगे। डीएम के आदेश की प्रति सभी विभागों में भेज दी गई है। आदेश का पालन न करने वाले विभागों पर कार्रवाई की जाएगी।
बतादें कि भगवान राम की तपोभूमि धर्मनगरी चित्रकूट में आयोजित होने वाले दीपावली अमावस्या मेले की तैयारियां पिछले कई दिनों से चल रही हैं। यूपी और एमपी प्रशासन अपनी-अपनी तरफ मेले की तैयारियां कर रहे है। अभी हाल ही में सतना कलेक्टर डॉ सतीश कुमार एस व एसपी हंसराज सिंह धर्मनगरी चित्रकूट पहुंचे थे। उन्होंने मेला क्षेत्र में भ्रमण कर तैयारियों की जानकारी ली थी। निरीक्षण के दौरान दोनों अधिकारियों ने भरत घाट, राघव प्रयाग घाट, पीपा पुल, उतारा पुल, हनुमान धारा और नगर परिषद के मेला बाजार क्षेत्र का भ्रमण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया था। कलेक्टर ने पर्यटन विभाग के अधिकारियों को घाटों और आस-पास के क्षेत्रों में विशेष सफाई अभियान चलाने के निर्देश दिए। उन्होंने नगर परिषद चित्रकूट को उतारा पुल और घाटों पर लगी रेलिंग की रंगाई-पुताई कर आकर्षक बनाने को भी कहा था।
शिक्षक संगठनों ने पूरे यूपी में की थी सार्वजनिक अवकाश की मांग
पांच दिन पहले यूपी में 7 नवंबर को नरक चतुर्दशी व 10 नवंबर को गोवर्धन पूजा का अवकाश घोषित किए जाने की मांग की गई थी। शिक्षक संगठनों ने मांग की थी कि अगर ऐसा न हुआ तो दीपावली पंच महोत्सव लोग ढंग से नहीं मना सकेंगे। राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ, उत्तर प्रदेश (प्राथमिक संवर्ग) के प्रदेश अध्यक्ष शिव शंकर सिंह व महामंत्री प्रदीप तिवारी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर इन दोनों दिवसों पर सार्वजनिक अवकाश घोषित किए जाने की मांग की थी। उनका कहना था कि 7 नवंबर को नरक चतुर्दशी व 10 नवंबर को गोवर्धन पूजा पर कार्य दिवस होने से शिक्षकों व सरकारी कर्मचारियों के साथ-साथ विद्यार्थियों को भी परिवार के साथ त्योहार मनाने में कठिनाई होगी। पिछली बार नरक चतुर्दशी का अवकाश घोषित किया गया था लेकिन इस बार वह घोषित नहीं किया गया। यही नहीं भैया दूज से पहले 10 नवंबर को गोवर्धन पूजा का अवकाश घोषित नहीं है। अगर 10 नवंबर को स्कूल खुला तो भैया दूज मनाने में कठिनाई होगी।
लेखक के बारे मेंDinesh Rathour
दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट
पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर
यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका
(डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर
आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और
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लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।
पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।