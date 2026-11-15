कानपुर, वाराणसी समेत सात जिलों में सार्वजनिक छुट्टी का ऐलान, कल ऑफिस-स्कूल सब बंद रहेंगे
यूपी के सात जिलों के डीएम ने सोमवार को सार्वजनिक छुट्टी की घोषणा की है। इस संबंध में आदेश जारी कर दिया गया है। आदेश के मुताबिक छठ पर्व को देखते हुए सभी सरकारी ऑफिस और स्कूल-कॉलेज बंद रहेंगे। हालांकि इस दौरान कोषागार खुले रहेंगे।
Public holiday Seven district: छठ पूजा के अवसर पर यूपी के सात जिलों में सार्वजनिक छुट्टी की घोषणा की गई है। इस दौरान सरकारी ऑफिस से लेकर स्कूल-कॉलेज सब बंद रहेंगे। यह आदेश डीएम द्वारा स्थानीय स्तर पर जारी किया गया है। आदेश के मुताबिक छठ पर्व को देखते हुए 16 नवंबर सोमवार को सभी स्कूल-कॉलेज और सरकारी दफ्तरों को बंद रखा जाएगा।
जिन जिलों में सार्वजनिक छुट्टी की घोषणा की गई है उनमें कानपुर, वाराणसी, गोरखपुर, गाजीपुर, कुशीनगर, महाराजगंज और संतकबीरनगर शामिल हैं। हालांकि इस दौरान कहीं-कहीं कोषागार और बैंक खुले रहेंगे। इसके अलावा सिद्धार्थनगर में कक्षा एक से 12 तक और देवरिया में एक से आठ तक विद्यालयों में अवकाश घोषित किया गया है।
गाजीपुर में भी सार्वजनिक छुट्टी की घोषणा
गाजीपुर जिलाधिकारी अनुपम शुक्ला ने आदेश जारी करते हुए कहा, 16 नवंबर सोमवार को जनपद में जिले के सभी शासकीय कार्यालयों और विद्यालयों में अवकाश रहेगा। जिला छठ पूजनोत्सव के पावन अवसर पर शासनादेश में दिए गए निर्देशों के अनुपालन में यह निर्णय लिया गया है। जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों एवं विभागों को अवकाश संबंधी आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। स्थानीय अवकाश घोषित होने से छठ पर्व मनाने वाले श्रद्धालुओं को सुविधा मिलेगी। सोमवार को उदीयमान सूर्य को अर्घ्य देने के साथ चार दिवसीय छठ महापर्व का समापन होगा। इसी तरह वाराणसी में भी डीएम ने सार्वजनिक छुट्टी की घोषणा की है। डीएम के आदेश में कहा गया है कि कोषागार को छोड़कर सभी सरकारी कार्यालय और शिक्षण संस्थान सोमवार को बंद रहेंगे। कुशीनगर में भी डीएम संजय चौहान ने 16 नवंबर दिन सोमवार को छठ पूजा परायण पर सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है। डीएम ने पिछले 19 अक्तूबर को महाअष्टमी पर्व के घोषित अवकाश को निरस्त करते हुए छठ पर्व पर अवकाश को समायोजित किया है। डीएम के इस आदेश से अभिभावकों और छात्र-छात्राओं को भी बड़ी राहत मिली है।
लखनऊ में महिला कर्मचारियों की एक दिन ही छुट्टी
छठ पर्व को देखते हुए लखनऊ नगर निगम और जलकल विभाग ने महिला कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। दोनों ही विभागों ने महिला कर्मचारियों को एक दिन ही छुट्टी दी है। मेयर सुषमा खर्कवाल ने 16 नवंबर को महिला कर्मचारियों की छुट्टी रखने का आदेश जारी किया है। मेयर के इस आदेश के तहत महिला कर्मचारियों को सोमवार के दिन काम नहीं कराया जाएगा। इस दिन उनकी छुट्टी रहेगी। मेयर का कहना है कि छठ महापर्व लोक आस्था और सांकृतिक परंपरा का पर्व है। महिलाएं इस पर्व को पूरी श्रद्धा ओर समर्पण के साथ मनाती हैं। इसको देखते हुए ही महिला कर्मचारियों की एक दिन के लिए छुट्टी रखने का आदेश दिया है। बतादें कि 16 नवंबर को उगते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ छठ महापर्व का समापन हो जाएगा।
लेखक के बारे मेंDinesh Rathour
दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट
पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर
यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका
(डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर
आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और
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लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।
पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।