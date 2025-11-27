2029 में चुनाव लड़ने पर फिर बोले बृजभूषण- जनता ने रिटायर नहीं किया; BJP ने बेटे को टिकट दिया

संक्षेप: यूपी के कैसरगंज से बीजेपी के पूर्व सासंद बृजभूषण शरण सिंह ने चुनाव लड़ने को लेकर फिर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि मुझे परिस्थितिजन्य रूप से रिटायर कर दिया गया, लेकिन जनता ने मुझे रिटायर नहीं किया है।

यूपी के कैसरगंज से बीजेपी के पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि मुझे परिस्थितिजन्य रूप से रिटायर कर दिया गया, लेकिन जनता ने मुझे रिटायर नहीं किया है। देवीपाटन मंडल की जनता का मुझे फिर आगे बढ़ाने की शक्ति देता है। बीजेपी ने बीते चुनाव में उनके पुत्र को टिकट दिया। लेकिन जनभावना अब भी उनके साथ है। जनता की इच्छा का सम्मान करते हुए 2029 में लोकसभा चुनाव लड़ने का निर्णय कर लिया है। पूर्व सांसद बृजभूषण गुरुवार को भगवतीगंज क्षेत्र में पूर्व सभासद के घर श्रीमद् भागवत कथा का शुभारंभ करने पहुंचे थे।

नगर के भगवती गंज क्षेत्र में भक्ति भाव व श्रद्धा के बीच श्रीमद् भागवत कथा का शुभारंभ हुआ। इसके पूर्व नगर में भव्य कलश यात्रा निकाली गई। जिसमें महिलाओं युवाओं और श्रद्धालुओं ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया। पूरे यात्रा के दौरान श्रद्धालु गण राधे-राधे वी जय श्री कृष्णा के जयकारे लगाते रहे। भागवत कथा में पहुंचे कैसरगंज पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने दीप प्रज्वलित कर कथा का शुभारंभ किया। पूर्व सांसद ने कहा कि भागवत कथा केवल धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि जीवन को दिशा देने वाली शिक्षा है। हर व्यक्ति को कम से कम एक बार कथा अवश्य सुननी चाहिए। यह मन वचन और कर्म को पवित्र करती है और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करती है।