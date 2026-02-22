पबजी की लत बनी जानलेवा! सीढ़ियों से गिरने से ब्रेन हेमरेज, 10 दिन से वेंटीलेटर पर युवक
गोरखपुर में पबजी खेलते समय ध्यान भटकने से किशोर छत की सीढ़ियों से गिर पड़ा। सिर की हड्डियां टूटने व ब्रेन हेमरेज के बाद इमरजेंसी सर्जरी हुई। न्यूरोसर्जन डॉ. सौरभ श्रीवास्तव के अनुसार 10 दिन वेंटिलेटर पर रहने के बाद अब वह खतरे से बाहर है।
गोरखपुर में मोबाइल गेम पबजी का शौक एक किशोर के लिए खतरनाक साबित हुआ। खेलते हुए ध्यान भटका तो वह छत की सीढ़ियों से नीचे गिर पड़ा। सिर फट गया और ब्रेन हेमरेज हो गया। सिटी हॉस्पिटल में भर्ती कराने पर इमरजेंसी सर्जरी हुई। करीब 10 दिन वेंटिलेटर पर रहने के बाद अब वह खतरे से बाहर है। न्यूरोसर्जन डॉ. सौरभ श्रीवास्तव ने बताया कि शहर के रहने वाले एक किशोर को पबजी की लत लग चुकी थी। परिजनों के मना करने पर वह हिंसक हो जाता।
पबजी खेलते-खेलते सीढ़ियों से गिरा
दस दिन पहले छत पर बैठकर गेम खेल रहा था। किसी ने नीचे बुलाया तो सीढ़ी से उतरते हुए मोबाइल स्क्रीन से नजर नहीं हटाई। पैर फिसला और वह ऊंचाई से गिर पड़ा। सिर की हड्डी कई टुकड़ों में टूट गई। दिमाग के आंतरिक हिस्से क्षतिग्रस्त हो गए। जबड़ा भी टूट गया। परिजनों ने खून से लथपथ अचेत किशोर को अस्पताल पहुंचाया। सीटी स्कैन में सिर की हड्डियां टूटने और दिमाग पर दबाव की पुष्टि हुई। इमरजेंसी सर्जरी में टूटी हड्डियों को जोड़कर प्लेट लगाई गई। क्षतिग्रस्त हिस्से निकाले गए।
चार घंटे तक चली सर्जरी के बाद आईसीयू में वेंटिलेटर पर रखा गया। अब मरीज होश में है और वेंटिलेटर से बाहर आ चुका है। डॉ. श्रीवास्तव ने बताया कि मोबाइल गेम का नशा खतरनाक हो रहा है। गेम खेलते या रील बनाते हुए ऐसी घटनाएं बढ़ रही हैं। अभिभावकों को हर कदम पर सतर्क रहना होगा। बच्चे ऊंचाई या छत पर मोबाइल न चलाएं, यह ध्यान रखना होगा।
बेड बॉक्स में छात्र ने खुद को बंद किया
इससे पहले लखनऊ में मोबाइल गेमिंग की लत कक्षा सात के 12 वर्षीय छात्र पर इस कदर हावी हुई कि वह किसी की बात सुनने को तैयार नहीं था। घरवालों ने कई बार समझाया पर कोई सुधार नहीं हुआ। सुबह वह स्कूल के लिए तैयार हो रहा था, तभी घरवालों ने एक बार फिर कसकर डांट दिया। इससे नाराज हो गया। मां टिफिन तैयार करने लगी और नजर बचाकर खुद को बेड बॉक्स में बंद कर लिया। काफी तलाश के बाद भी नहीं मिला तो घरवालों ने पुलिस को सूचना दे दी। पुलिस भी घंटों हलकान रही। अंत में घर की तलाशी ली। बेड बॉक्स खोला गया। छात्र उसमें पसीन से तरबतर लेटा मिला। जिसके बाद पुलिस और घरवालों ने उसकी काउंसिलिंग की।
मोबाइल के इस्तेमाल पर निगरानी रखें अभिभावक
बीआरडी मेडिकल कॉलेज के मानसिक रोग विभाग के डॉ. आमिल हयात खान ने बताया कि मोबाइल का नशा अब समाज के खास वर्ग के बच्चों तक सीमित नहीं रहा है। हिंसक खेलों की लत बच्चों को जेहनी तौर पर और खतरनाक बना रही है। मेडिकल कॉलेज की ओपीडी में रोजाना दो से तीन ऐसे बच्चे जरूर परिजनों के साथ आते हैं, जिनकी मोबाइल की लत खतरनाक स्तर पर रहती है।