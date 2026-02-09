Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsPUBG addiction took his life young man playing game wearing headphones suffered brain injury in meerut
पबजी की लत ने ले ली जान, हेडफोन लगाकर गेम खेल रहे युवक के दिमाग की नस फटी, मौत

पबजी की लत ने ले ली जान, हेडफोन लगाकर गेम खेल रहे युवक के दिमाग की नस फटी, मौत

संक्षेप:

मेरठ में पबजी गेम के चलते एक युवक की जान चली गई। देर रात तक मोबाइल पर गेम खेल रहे युवक के दिमाग की नस फट गई। परिजन जब उसे अस्पताल लेकर पहुंचे तो तब युवक का ब्लड प्रेशर 300 के पार पहुंच गया था।

Feb 09, 2026 04:02 pm ISTDinesh Rathour मेरठ
share Share
Follow Us on

यूपी के मेरठ में पबजी गेम के चलते एक युवक की जान चली गई। देर रात तक मोबाइल पर गेम खेल रहे युवक के दिमाग की नस फट गई। परिजन जब उसे अस्पताल लेकर पहुंचे तो तब युवक का ब्लड प्रेशर 300 के पार पहुंच गया था। दो दिन दिल्ली के अस्पताल में चले उपचार के बाद रविवार सुबह युवक की मौत हो गई। देहलीगेट थाना क्षेत्र के खैरनगर गूलर वाली गली निवासी प्रॉपर्टी डीलर फारुक का 22 वषीय बेटा मोहम्मद कैफ शुक्रवार रात हेडफोन लगाकर मोबाइल पर पबजी गेम खेल रहा था।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

परिजनों ने बताया कि देर रात करीब तीन बजे गेम खेलते खेलते कैफ बेड से नीचे गिर गया। परिजनों को इसका पता लगा तो वह उसे तुरंत अस्पताल लेकर पहुंचे। डॉक्टरों ने जांच की तब उसका ब्लड प्रेशर 300 के पार पहुंच गया था। डॉक्टरों ने हालत गंभीर देखते हुए उसे दिल्ली रेफर कर दिया। दो दिन दिल्ली के अस्पताल में उपचार के दौरान रविवार सुबह कैफ की मौत हो गई। युवक की मौत के बाद परिवार में कोहराम मच गया। कैफ के जीजा शाहिद ने बताया कि कैफ परिवार में इकलौता बेटा था। डॉक्टरों ने ब्लड प्रेशर बढ़ने से दिमाग की नस फटना मौत का कारण बताया है। रविवार रात परिजनों ने कब्रिस्तान में शव को सुपुर्द ए खाक कर दिया। एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह ने बताया, परिजनों की तरफ से थाने में कोई सूचना नहीं दी गई है। अगर परिवार के लोग तहरीर देते हैं तो जांच कर कार्रवाई की जाएगी। बच्चों को लेकर परिजनों को जागरूक होने की जरूरत है।

कैफ के लिए रिश्ता देख रहा था परिवार

कैफ के जीजा शाहिद ने बताया कि कैफ की मौत के बाद बहन और मां का रो रोकर बुरा हाल है। पूरा परिवार सदमे में है। कुछ दिन पहले कैफ की शादी को लेकर बात हुई थी। परिवार उसके लिए रिश्ता देख रहा था। वहीं, इस घटना को लेकर आस पड़ोस में तमाम चर्चाएं बनी हुई हैं। कैफ के परिजनों ने शव का पोस्टमार्टम कराने से इनकार कर दिया।

चार महीने से पबजी खेल रहा था कैफ

कैफ के पिता ने बताया कि कैफ चार माह से गेम खेल रहा था। उसे सोशल मीडिया पर रील बनाने का भी शौक था। वह देर रात तक हेडफोन लगाकर मोबाइल चलाता था। परिजनों ने बताया कि कैफ को कुछ साल पहले ब्लड प्रेशर बढ़ने की शिकायत हुई थी। उसका इलाज चल रहा था। मोबाइल से दूरी, मैदान है जरूरी बढ़ते स्क्रीन टाइम ने बच्चों के खेलने और समझने की शक्ति को प्रभावित किया है। चिकित्सकों का मानना है कि बच्ची का स्क्रीन टाइम घटाने का सबसे बेहतर माध्यम स्पोर्ट्स है। वरिष्ठ चिकित्सक डॉ तनुराज सिरोही का कहना है कि मोबाइल से दूरी और मैदान जरूरी है।

Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour

दिनेश राठौर लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पिछले आठ सालों से काम कर रहे हैं। वह लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। कानपुर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है। पत्रकारिता में 13 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश की डिजिटल मीडिया और प्रिंट जर्नलिज्म में अलग पहचान है। इससे पहले लंबे समय तक प्रिंट में डेस्क पर भी काम किया है। कुछ सालों तक ब्यूरो में भी रहे हैं। यूपी और राजस्थान के सीकर जिले में भी पत्रकारिता कर चुके हैं। यूपी की राजनीति के साथ सोशल, क्राइम की खबरों को सरल भाषा में पाठकों तक पहुंचाते हैं। वायरल वीडियो की फैक्ट चेकिंग में दिनेश को महारत हासिल है।

और पढ़ें
Meerut News UP Police Up Latest News
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |