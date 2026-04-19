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साक्ष्य दें नहीं तो एक सप्ताह में मानहानि का केस करेंगे, अखिलेश के आरोपों पर पूर्व मंत्री धुन्नी का पलटवार

Apr 19, 2026 09:15 pm ISTDinesh Rathour फतेहपुर
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फतेहपुर में सपा मुखिया को चाय पिलाने वाले पर कार्रवाई के बाद छिड़ी सियासी रार लखनऊ तक पहुंच गई है। सपा प्रमुख ने पूर्व मंत्री पर गंभीर आरोप लगाए तो पूर्व मंत्री धुन्नी ने भी पलटवार कर दिया।

साक्ष्य दें नहीं तो एक सप्ताह में मानहानि का केस करेंगे, अखिलेश के आरोपों पर पूर्व मंत्री धुन्नी का पलटवार

Fatehpur News: यूपी में चाय पर सियासत तेज हो गई है। फतेहपुर में सपा मुखिया को चाय पिलाने वाले पर कार्रवाई के बाद छिड़ी सियासी रार लखनऊ तक पहुंच गई है। रविवार को सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान फतेहपुर के पूर्व मंत्री रणवेंद्र प्रताप उर्फ धुन्नी सिंह का नाम लेकर लगाए गए आरोपों के बाद बखेड़ा खड़ा हो गया।

इसका पलटवार करते हुए धुन्नी सिंह ने रविवार शाम ज्वालागंज स्थित अपने आवास पर पत्रकारों से बातचीत में कहा कि कछुआ और शराब तस्करी जैसे गंभीर आरोप लगाकर उन्हें बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि यदि अखिलेश आरोपों के साक्ष्य दे दें तो वह राजनीति से संन्यास ले लेंगे। उन्होंने फर्जी तरीके से बदनाम करने का आरोप लगाया और कहा कि वह एक हफ्ते में मानहानि का केस करेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गुंडों पर सख्त रुख है, इसलिए सपा प्रमुख इस तरह के बयान दे रहे हैं।

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लखनऊ तक पहुंचा चाय की दुकान का विवाद

सुल्तानपुर घोष क्षेत्र के चौकी चौराहे पर चाय की दुकान चलाने वाले शेषमणि यादव के साथ हुआ विवाद लखनऊ तक पहुंच गया है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने चाय वाले पिता-पुत्र को रविवार को लखनऊ बुलाकर पार्टी कार्यालय में प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने पूर्व मंत्री रणवेंद्र प्रताप सिंह उर्फ धुन्नी सिंह पर कछुआ तस्करी, शराब तस्करी और उनके इशारे पर चाय दुकानदार के साथ मारपीट कराने सहित कई गंभीर आरोप लगाए। इस पर पूर्व मंत्री ने भी पलटवार करते हुए कहा कि चाय दुकानदार और उसके बेटे आर्यन ने उनका नाम नहीं लिया है।

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राजनीति चमकाने के लिए उनका नाम घसीटा गया

उन्होंने बताया कि चाय लेने के दौरान लड़कों से जो विवाद हुआ, उसकी जानकारी उन्हें दी गई थी और वह लगातार उनके संपर्क में हैं। उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को बिना किसी साक्ष्य के इस तरह के आरोप नहीं लगाने चाहिए थे। धुन्नी सिंह ने कहा कि अखिलेश यादव ने अपनी राजनीति चमकाने के लिए उनका नाम इस मामले में घसीटा है। उन्होंने यह भी कहा कि आईजीआरएस पर चायवाले की शिकायत करने वाला मुस्लिम समुदाय का है और दुकान में मारपीट करने वाले भी मुस्लिम हैं, जबकि चायवाला यादव है। ऐसे में सभी पीडीए वर्ग से हैं और उन्हें कोई राजनीतिक लाभ नहीं मिल रहा था, इसलिए उनका नाम जोड़कर मामले को तूल दिया गया।

Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour

दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका (डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और डिजिटल माध्यमों से पहचाना है।
लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।

पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।

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