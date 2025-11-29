बंदी की मौत के मामले में दूसरे दिन भी हंगामा, परिजनों का अंतिम संस्कार से इनकार
जिला कारागार में एक दिन पहले हुई बंदी की मौत के मामले में शनिवार को भी हंगामा जारी है। परिजन अंतिम संस्कार को राजी नहीं हो रहे। वे अलग-अलग मांग रख रहे हैं।
लखीमपुर खीरी जिला कारागार में एक दिन पहले हुई बंदी की मौत के मामले में शनिवार को भी हंगामा जारी है। परिजन अंतिम संस्कार को राजी नहीं हो रहे। वे अलग-अलग मांग रख रहे हैं। कभी पीएम रिपोर्ट पर सवाल उठा रहे तो कभी पुलिस वालों पर मुकदमा लिखने की तो कभी पुलिस को दिए 5 लाख रुपये वापस दिलाने की मांग कर रहे हैं। मौके पर सीओ शमशेर बहादुर सिंह व क्षेत्रीय भाजपा, सपा के नेता भी समझाने में जुटे हैं।
धौरहरा कोतवाली के माधव लपुरवा निवासी 50 वर्षीय सुरेश वर्मा को पुलिस ने एक महिला की हत्या के आरोप में गुरुवार को जेल भेजा था। शुक्रवार सुबह जेल के शौचालय में ही सुरेश ने फंदा लगाकर जान दे दी। इसके बाद से परिजन धौरहरा पुलिस पर लगातार आरोप लगा रहे है। परिजनों ने पुलिस पर सुरेश को हिरासत में रखकर प्रताड़ित करने, भाई और बेटे को जेल न भेजने के एवज में पांच लाख रुपये लेने का आरोप लगाया था। एसपी संकल्प शर्मा ने मामले को गंभीरता से लेते हुए इंस्पेक्टर शिवाजी दुबे और तीनों सिपाहियों को सस्पेंड कर दिया था।
मांगे पूरी होने पर शनिवार को सुरेश का अंतिम संस्कार होना था। लेकिन एक बार फिर परिजनों ने कई मांगे उठा दीं। वे निलबिंत पुलिस कर्मियों पर मुकदमा लिखने की मांग करने लगे। इसके बाद उन्होंने पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर सवाल उठा दिए। कहा कि सुरेश के नाखून तक टूटे हैं और पीएम रिपोर्ट में चोटों का जिक्र तक नहीं है। काफी समझाने पर शव को चिता तक ले जाया गया, लेकिन कुछ लोगों के समझाने पर परिजन शव को फिर वापस लेकर आ गए। इसके बाद सीओ इनसे फिर वार्ता को पहुंचे हैं।