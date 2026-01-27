Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP Newsprotests against ugc regulations erupted across cities with bangles sent to upper caste leaders from rae bareli
यूजीसी रेगुलेशन का शहर-शहर विरोध, रायबरेली से भी सवर्ण नेताओं को चूड़ियां भेजीं

यूजीसी रेगुलेशन का शहर-शहर विरोध, रायबरेली से भी सवर्ण नेताओं को चूड़ियां भेजीं

संक्षेप:

डीडीयू गेट प्रदर्शन करते हुए छात्रों ने सरकार के ख़िलाफ़ नारेबाज़ी की। इस बीच कैंट थाना सहित अन्य थानों की पुलिस फ़ोर्स मौजूद रही। विभिन्न छात्र संगठनों के बैनर तले छात्र कैंपस के मुख्य द्वार पर इक्ट्ठा हुए। उन्होंने शिक्षा बचाओ, स्वायत्तता बनाए रखो और छात्र विरोधी नीति वापस लो जैसे नारे लगाए।

Jan 27, 2026 06:53 pm ISTAjay Singh लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

UGC के नए नियमों के खिलाफ देश के कई शहरों की तरह यूपी के भी अलग-अलग शहरों में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। मंगलवार को राजधानी लखनऊ में विश्वविद्यालय के बाहर छात्रों ने प्रदर्शन किया। छात्रों ने बैरिकेडिंग फांदी और जमकर नारेबाजी की। ‘काला कानून, वापस लो’ के नारे लगाए गए। वहीं गोरखपुर में भी यूनिवर्सिटी छात्रों ने जमकर प्रदर्शन किया। छात्रों ने आरोप लगाया कि नए नियम उच्च शिक्षा को बुरी तरह प्रभावित करेंगे। छात्रों ने विश्वविद्यालय गेट पर प्रदर्शन करते हुए सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। बस्ती में भी मंगलवार को हर्रैया तहसील क्षेत्र में छात्रों ने प्रदर्शन किया। वहीं रायबरेली से कुछ युवा कार्यकर्ताओं ने सवर्ण समाज के नेताओं को चूड़ियां भेजीं।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

गोरखपुर में डीडीयू गेट प्रदर्शन करते हुए छात्रों ने सरकार के ख़िलाफ़ नारेबाज़ी की। इस बीच कैंट थाना सहित अन्य थानों की पुलिस फ़ोर्स मौजूद रही। विभिन्न छात्र संगठनों के बैनर तले बड़ी संख्या में छात्र कैंपस के मुख्य द्वार पर इक्ट्ठा हुए। उन्होंने शिक्षा बचाओ, स्वायत्तता बनाए रखो और छात्र विरोधी नीति वापस लो जैसे नारे लगाए। छात्र नेताओं का कहना है कि नए बिल के प्रावधानों से विश्वविद्यालयों के प्रशासनिक और शैक्षणिक निर्णयों में सरकारी हस्तक्षेप बढ़ सकता है।

ये भी पढ़ें:यूपी में पलटा मौसम, बागपत में गिरे ओले; बिजनौर में तेज बारिश; हुई ये भविष्यवाणी

उच्च शिक्षा संस्थानों की स्वतंत्रता ही उनकी गुणवत्ता की पहचान है। इस बिल से निर्णय लेने की शक्ति सीमित हो सकती है। वहीं, प्रशासन ने छात्रों से शांति बनाए रखने की अपील की है। विश्वविद्यालय ने कहा कि छात्रों की चिंताओं को संबंधित अधिकारियों तक पहुंचाया जाएगा। कैंपस में सुरक्षा के मद्देनज़र अतिरिक्त सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए थे। हालांकि प्रदर्शन शांतिपूर्ण रहा।

यूजीसी के नए नियमों के खिलाफ बस्ती में भी मंगलवार को हर्रैया तहसील क्षेत्र के सवर्ण युवाओं और छात्रों ने प्रदर्शन करते हुए सरकार के खिलाफ हुंकार भरी। युवा समाजसेवी दीपांशु सिंह के नेतृत्व में प्रदर्शनकारियों ने मुरादीपुर चौराहे से जुलूस निकाला, जो पुरानी तहसील होते हुए उप जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचा। हाथों में बैनर लिए युवा ‘यूजीसी एक्ट वापस लो’ और सरकार विरोधी नारे लगाते हुए चल रहे थे।

ये भी पढ़ें:योगी विरोधी खुशफहमी न पालें; शंकराचार्य के मु्द्दे पर उमा भारती की आ गई सफाई

भारी संख्या में युवाओं की भीड़ देखकर तहसील परिसर में अफरा-तफरी का माहौल रहा। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि नए नियम योग्यता के बजाय जातिगत विभाजन को बढ़ावा देने वाले हैं। युवाओं ने एसडीएम सत्येंद्र कुमार सिंह को चार सूत्री मांगपत्र सौंपा, जिसमें इन नियमों की समीक्षा और इन्हें निरस्त करने की मांग की गई है। एसडीएम ने युवाओं को आश्वस्त किया कि उनका ज्ञापन उच्चाधिकारियों तक पहुंचाया जाएगा।

Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh
अजय कुमार सिंह दो दशक से अधिक अनुभव वाले वरिष्ठ पत्रकार हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की और टीवी होते हुए अब डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं। राजनीति, स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ीं खबरों को गहराई से कवर किया है। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं। और पढ़ें
UP Top News Up News UP News Today अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |