VIDEO: लखनऊ विश्वविद्यालय में बारादरी को बंद करने के खिलाफ छात्रों का हल्लाबोल, खुले में पढ़ी नमाज

लखनऊ विश्वविद्यालय परिसर स्थित ऐतिहासिक धरोहर लाल बारादरी बंद किए जाने के विरोध में रविवार को छात्र नेताओं और सैकड़ों विद्यार्थियों ने धरना-प्रदर्शन किया। छात्रों का कहना है कि लाल बारादरी केवल एक भवन नहीं, बल्कि विश्वविद्यालय की गौरवशाली विरासत और सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक है। इसके साथ किसी भी प्रकार का छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। विश्वविद्यालय प्रशासन ने संरक्षण के बजाय उसे बंद करने का निर्णय ले लिया। रविवार को दिन भर गहमागहमी रही और बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा। वहीं एक समूह ने यहां नमाज पढ़ी और इफ्तार किया। इसका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

धरने पर बैठे छात्र नेताओं ने आरोप लगाया कि बिना किसी पारदर्शी सूचना और छात्र समुदाय से संवाद किए इस ऐतिहासिक स्थल को बंद किया जा रहा है। यदि भवन के संरक्षण या मरम्मत की आवश्यकता है तो सरकार और प्रशासन को इसे संरक्षित धरोहर के रूप में विकसित करना चाहिए, न कि छात्रों और आम नागरिकों की पहुंच से दूर करना चाहिए।

छात्रों की क्या है मांग धरना प्रदर्शन से छात्रों ने मांग की है कि लाल बारादरी को तत्काल प्रभाव से पहले जैसा ही खुला रहने दिया जाए। भवन के संरक्षण एवं सुंदरीकरण की विस्तृत योजना सार्वजनिक की जाए और इसके संदर्भ में जो 5 करोड़ की राशि सरकार द्वारा विश्वविद्यालय को प्रदान की गई थी उस का अब तक लाल बरादरी में क्या उपयोग किया गया है उसका हिसाब सार्वजनिक करे। इस विषय में विश्वविद्यालय प्रशासन, पुरातत्व विशेषज्ञों और छात्र प्रतिनिधियों की संयुक्त समिति गठित की जाए। प्रदर्शनकारियों ने स्पष्ट किया कि जब तक उनकी मांगों पर सकारात्मक निर्णय नहीं लिया जाता, तब तक उनका शांतिपूर्ण धरना जारी रहेगा। उन्होंने यह भी कहा कि यह आंदोलन किसी राजनीतिक उद्देश्य से नहीं, बल्कि विश्वविद्यालय की ऐतिहासिक धरोहर की रक्षा के लिए किया जा रहा है।

नमाज पढ़ रहे छात्रों की सुरक्षा में खड़े रहे छात्र प्रदर्शन के बीच युवाओं के एक समूह ने इसी स्थल पर नमाज पढ़ी और इफ्तार किया। नमाज पढ़ने के दौरान बहुत से छात्र मानव शृंखला बनाकर सुरक्षा घेरा बनाए रखा। नमाज खत्म होने के बाद ही मानव शृंखला टूटी। छात्रों का दावा है कि यहां काफी पहले से नमाज अदा की जाती रही है और रमजान के समय इसे बंद नहीं करना चाहिए था। सोशल मीडिया पर इसका वीडियो भी वायरल हुआ।