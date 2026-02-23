Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

VIDEO: लखनऊ विश्वविद्यालय में बारादरी को बंद करने के खिलाफ छात्रों का हल्लाबोल, खुले में पढ़ी नमाज

Feb 23, 2026 11:06 am ISTPawan Kumar Sharma संवाददाता, लखनऊ
share Share
Follow Us on

लखनऊ यूनिवर्सिटी परिसर स्थित ऐतिहासिक धरोहर लाल बारादरी बंद किए जाने के विरोध में रविवार को छात्र नेताओं और सैकड़ों विद्यार्थियों ने धरना-प्रदर्शन किया। वहीं एक समूह ने यहां नमाज पढ़ी और इफ्तार किया। उनकी सुरक्षा के लिए कुछ छात्र घेरा बनाए खड़े थे।

VIDEO: लखनऊ विश्वविद्यालय में बारादरी को बंद करने के खिलाफ छात्रों का हल्लाबोल, खुले में पढ़ी नमाज

लखनऊ विश्वविद्यालय परिसर स्थित ऐतिहासिक धरोहर लाल बारादरी बंद किए जाने के विरोध में रविवार को छात्र नेताओं और सैकड़ों विद्यार्थियों ने धरना-प्रदर्शन किया। छात्रों का कहना है कि लाल बारादरी केवल एक भवन नहीं, बल्कि विश्वविद्यालय की गौरवशाली विरासत और सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक है। इसके साथ किसी भी प्रकार का छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। विश्वविद्यालय प्रशासन ने संरक्षण के बजाय उसे बंद करने का निर्णय ले लिया। रविवार को दिन भर गहमागहमी रही और बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा। वहीं एक समूह ने यहां नमाज पढ़ी और इफ्तार किया। इसका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

धरने पर बैठे छात्र नेताओं ने आरोप लगाया कि बिना किसी पारदर्शी सूचना और छात्र समुदाय से संवाद किए इस ऐतिहासिक स्थल को बंद किया जा रहा है। यदि भवन के संरक्षण या मरम्मत की आवश्यकता है तो सरकार और प्रशासन को इसे संरक्षित धरोहर के रूप में विकसित करना चाहिए, न कि छात्रों और आम नागरिकों की पहुंच से दूर करना चाहिए।

ये भी पढ़ें:घुड़चढ़ी के दौरान साइड मांगने पर बवाल,एयरफोर्स जवान और प्रिंसिपल की सरेराह पिटाई

छात्रों की क्या है मांग

धरना प्रदर्शन से छात्रों ने मांग की है कि लाल बारादरी को तत्काल प्रभाव से पहले जैसा ही खुला रहने दिया जाए। भवन के संरक्षण एवं सुंदरीकरण की विस्तृत योजना सार्वजनिक की जाए और इसके संदर्भ में जो 5 करोड़ की राशि सरकार द्वारा विश्वविद्यालय को प्रदान की गई थी उस का अब तक लाल बरादरी में क्या उपयोग किया गया है उसका हिसाब सार्वजनिक करे। इस विषय में विश्वविद्यालय प्रशासन, पुरातत्व विशेषज्ञों और छात्र प्रतिनिधियों की संयुक्त समिति गठित की जाए। प्रदर्शनकारियों ने स्पष्ट किया कि जब तक उनकी मांगों पर सकारात्मक निर्णय नहीं लिया जाता, तब तक उनका शांतिपूर्ण धरना जारी रहेगा। उन्होंने यह भी कहा कि यह आंदोलन किसी राजनीतिक उद्देश्य से नहीं, बल्कि विश्वविद्यालय की ऐतिहासिक धरोहर की रक्षा के लिए किया जा रहा है।

ये भी पढ़ें:UP के 4 विश्वविद्यालयों की डिग्री अमान्य,UGC ने जारी की फर्जी संस्थानों की लिस्ट

नमाज पढ़ रहे छात्रों की सुरक्षा में खड़े रहे छात्र

प्रदर्शन के बीच युवाओं के एक समूह ने इसी स्थल पर नमाज पढ़ी और इफ्तार किया। नमाज पढ़ने के दौरान बहुत से छात्र मानव शृंखला बनाकर सुरक्षा घेरा बनाए रखा। नमाज खत्म होने के बाद ही मानव शृंखला टूटी। छात्रों का दावा है कि यहां काफी पहले से नमाज अदा की जाती रही है और रमजान के समय इसे बंद नहीं करना चाहिए था। सोशल मीडिया पर इसका वीडियो भी वायरल हुआ।

ये भी पढ़ें:लखनऊ में यहां में बनेगा बीजेपी का बड़ा दफ्तर, नगर निगम ने प्रस्ताव को दी मंजूरी

इस मामले में यूनिवर्सिटी के कुलसचिव डॉ. भावना मिश्रा का कहना है कि लाल बारादरी के आसपास अधिक मात्रा में जंगली पौधे उग आए हैं। इसके अलावा अन्दर की छत टूटी है। फेंसिंग कराने के लिए बंद करने का आदेश जारी किया गया है, जिससे कोई अप्रत्याशित घटना न हो। किसी विशेष समुदाय को आहत करने की कोई बात नहीं है।

Pawan Kumar Sharma

लेखक के बारे में

Pawan Kumar Sharma

पवन कुमार शर्मा पिछले चार वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाओं और टूरिज्म से जुड़े मुद्दों पर नियमित रूप से लिखते हैं। इससे पहले पवन एबीपी न्यूज के साथ बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन ने नई दिल्ली स्थित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले क्राइस्ट चर्च कॉलेज, कानपुर से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। ग्राउंड रिपोर्टिंग और अकादमिक समझ के साथ पवन तथ्यात्मक, संतुलित और पाठक-केंद्रित समाचार लेखन करते हैं।

और पढ़ें
Lucknow Lucknow News Lucknow Latest News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |