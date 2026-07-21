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यूपी में भी वांगचुक के समर्थन में प्रदर्शन, भूख हड़ताल पर बैठे जेडीयू नेता को उठा ले गई पुलिस

By Dinesh Rathour
हमीरपुर
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एजुकेशन इनोवेटर सोनम वांगचुक के समर्थन में हमीरपुर में भूख हड़ताल पर बैठे जेडीयू नेता को पुलिस जबरिया उठाकर उनके घर रमेड़ी छोड़ आई। सोमवार देर रात उन्होंने फेसबुक पर पोस्ट के माध्यम से इस बात की जानकारी शेयर की।  

यूपी में भी वांगचुक के समर्थन में प्रदर्शन, भूख हड़ताल पर बैठे जेडीयू नेता को उठा ले गई पुलिस

Hamirpur News: एजुकेशन इनोवेटर सोनम वांगचुक के समर्थन में दिल्ली में हो रहे प्रदर्शन का असर यूपी में भी देखने को मिला। यूपी के हमीरपुर में भी कुछ लोगों ने वांगचुक के प्रदर्शन का समर्थन किया। यहां भूख हड़ताल पर बैठे जेडीयू नेता को पुलिस जबरिया उठा ले गई। पुलिस ने उन्हें उनके घर रमेड़ी छोड़ आई। सोमवार देर रात उन्होंने फेसबुक पर पोस्ट के माध्यम से इस बात की जानकारी शेयर की। साथ ही दोबारा पूरी ताकत के साथ भूख हड़ताल शुरू करने का ऐलान किया।

कलेक्ट्रेट स्थित गोल चबूतरे पर सोमवार को भूख हड़ताल पर बैठे जेडीयू के बुंदेलखंड संयोजक युवा प्रकोष्ठ दीपराज परमार दिल्ली में सीजेपी के आंदोलन को खत्म करने और वांगचुक को हिरासत में लेने का विरोध कर रहे थे। इसमें कुछ अन्य राजनैतिक दलों के लोग भी जुडे़ थे। मामला सोशल मीडिया में भी वायरल होने लगा। जिसके बाद देर रात कोतवाल रामआसरे सरोज पुलिस फोर्स के साथ पहुंचे और जेडीयू नेता को वार्ता करने के बाद जबरिया उठा ले गए और सीधे घर ले जाकर छोड़ दिया।

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नेता बनने के लिए खानी पड़ती हैं पुलिस की लाठियां

इस पूरे घटनाक्रम के बाद जेडीयू नेता ने फेसबुक पर एक पोस्ट लिखी, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। हालांकि आपका अपना अखबार हिन्दुस्तान इस वायरल पोस्ट की पुष्टि नहीं करता है। जेडीयू नेता दीपराज परमार ने लिखा कि ‘अनशन स्थल पर एक घंटे पुलिस के साथ नेगोशिएशन और हॉटटॉक के बाद अंतत: फोर्सफुली मुझे मेरे घर में छोड़ा गया। मैं छात्रों, नौजवानों, युवाओं और देश के भविष्य की लड़ाई में एक छोटा सा हिस्सा बना। एक दिन के लिए ही सही मैंने भूख हड़ताल की, इसके लिए मुझे खुद पर गर्व है और मैं हमीरपुर के उन लोकतंत्र पसंद, शिक्षा पसंद, संविधान पसंद लोगों से कहना चाहता हूं कि फेसबुक में लच्छेदार बातें करके कोई नेता नहीं बनता।

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प्रशासन को दी चेतावनी

नेता बनना है तो मैदान में उतरना पड़ता है। पुलिस की लाठियां भी खानी पड़ती हैं। जेल भी जाना पड़ता है। मुकदमे भी लगवाने पड़ते हैं, अगर आज मेरे साथ मैनपॉवर होता तो पुलिस हमें घर नहीं लेकर जाती...मैं उन लोगों का सदैव आभारी रहूंगा, जिन्होंने निमंत्रण का इंतजार नहीं किया। वह अपनी सामाजिक राजनीतिक चेतना से, अपनी समझ से मेरे साथ में आंदोलन में आए। मैं प्रशासन को चेतावनी देता हूं कि यह भूख हड़ताल रात के अंधेरे में बिना किसी औपचारिकता के फोर्सफुली आपने खत्म कराई है, इसको हम दोबारा पूरी ताकत से फिर शुरू करेंगे...।

Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour

दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका (डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और डिजिटल माध्यमों से पहचाना है।
लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।

पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।

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