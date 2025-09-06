इस रेलवे स्टेशन के पास चल रहा था देह का व्यापार, एक पुरुष-तीन महिलाएं गिरफ्तार; दो की तलाश

रेलवे स्टेशन के पास इस मकान में करीब दो महीने से मसाज पॉर्लर की आड़ में देह व्यापार चल रहा था। स्थानीय लोगों को जब इसकी भनक लगी तो गुरुवार रात मकान में धावा बोलकर जमकर हंगामा मचाया। मौके पर पहुंची पुलिस ने संचालिका महिला के अलावा कटका के रहने वाले एक व्यक्ति के साथ ही दो महिलाओं को गिरफ्तार किया।

यूपी के प्रयागराज के झूंसी रेलवे स्टेशन के पास एक मकान में मसाज पॉर्लर की आड़ में चल रहे सेक्स रैकेट का गुरुवार रात भंडाफोड़ हुआ था। स्थानीय लोगों के हंगामे के बाद पुलिस ने दबिश देकर तीन महिला व एक पुरुष को पकड़ा। पुलिस ने अनैतिक देह व्यापार में संलिप्त तीन महिलाओं समेत छह लोगों के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज की है। इसमें चार को जेल भेजने के साथ ही दो अन्य फरार आरोपियों की तलाश जारी है।

पुलिस के अनुसार, अवधेश कुमार यादव, कटका का रोहित जायसवाल और लाल चौक झूंसी का अभिषेक जायसवाल लोगों को मसाज पॉर्लर में भेजने का काम करते थे। साथ ही लड़कियों को रुपये का प्रलोभन देकर देह व्यापार में शामिल करते थे। संचालिका ने मकान खुद का होने का दावा किया है। हालांकि पुलिस मकान के बारे में जांच कर रही है। थाना प्रभारी की तहरीर पर छह के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज की गई है। पुलिस फरार रोहित जायसवाल व अभिषेक जायसवाल की तलाश में जुटी है।