गेस्ट हाउस में चल रहा था गंदा काम, घंटों के हिसाब से बुक होते थे कमरे, दरवाजा खोलते ही शर्मसार हुई पुलिस

आगरा के ताजव्यू तिराहे के पास श्यामजी पेइंग गेस्ट हाउस में देह व्यापार का अड्डा चल रहा था। ताजगंज पुलिस इससे बेखबर थी। प्रयागराज के एनजीओ फ्रीडम फर्म की सूचना पर पुलिस ने छापा मारा। पुलिस ने जब दरवाजा खोला तो अंदर का नजारा देखकर शर्मसार हो गई। कमरे के अंदर कानपुर की एक 16 वर्षीय किशोरी थी, जिसे पुलिस मुक्त कराया। गेस्ट हाउस संचालक और उसके दो पुत्रों सहित छह आरोपियों को पकड़ा गया। आरोपियों के खिलाफ देह व्यापार निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा लिखाया गया है। गेस्ट हाउस में पकड़े गए तीनों युवक दलाल हैं। मजबूर युवतियों और ग्राहकों को गेस्ट हाउस तक लेकर आते थे।

एसीपी ताज सुरक्षा सैयद अरीब अहमद ने बताया कि सूचना पर श्याम जी पेइंग गेस्ट हाउस में शनिवार को दबिश दी गई थी। गुलाब नगर, बसई खुर्द निवासी जगदीश बाबू और उसके बेटे विनोद व मनोज गेस्ट हाउस के संचालक हैं। गेस्ट हाउस न चलने पर आरोपियों ने उसे देह व्यापार का अड्डा बना दिया था। घंटों के हिसाब से ग्राहकों को कमरा दिया जाता था। उनसे आईडी भी नहीं ली जाती थी। पुलिस ने मौके से 16 वर्षीय एक किशोरी को मुक्त कराया। किशोरी कल्याणपुर कानपुर नगर की निवासी है। उसने बताया कि सुमित नाम के युवक से उसकी दोस्ती थी। सुमित ने उसके पिता से कहा कि नौकरी लगवा देगा। सुमित अपनी परचित तान्या और अर्जुन के साथ उसे आगरा लेकर आया। उसे गेस्ट हाउस में ठहरा दिया। यहां जबरन उससे देह व्यापार कराया जा रहा था। ग्राहक से जो रकम मिलती थी उसमें सुमित का भी हिस्सा रहता था।

पुलिस को देखते ही मचाया हल्ला पुलिस ने मौके से सबसे पहले गुलाब नगर, बसई निवासी विनोद, मनोज उनके पिता जगदीश बाबू को पकड़ा। ये रिसेप्शन पर मौजूद थे। पुलिस को देखकर हल्ला मचाने लगे की छापा पड़ गया है। पुलिस आ गई है। कोई मौके से नहीं भाग जाए, इसलिए पुलिस ने गेस्ट हाउस को चारों तरफ से घेर लिया। कमरों की तलाशी ली गई। एक कमरे से किशोरी को मुक्त कराया। उसके साथ अनवर को पकड़ा गया। अनवर फिरोजाबाद का निवासी है। दलाल है। ग्राहक को बुलाया था। ग्राहक के आने में देर थी, इसलिए उसने खुद किशोरी के साथ संबंध बनाए। दूसरे कमरे से लायर्स कालोनी निवासी अतुल और पंकज (गोपालपुरा, सदर) को पकड़ा गया। उनसे पूछताछ में खुलासा हुआ कि वे दोनों भी दलाल हैं। ग्राहक और युवतियां लेकर आते हैं। इसके एवज में उन्हें गेस्ट हाउस संचालक से कमीशन मिला करता था।