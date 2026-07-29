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आयुर्वेदिक मसाज के नाम पर जिस्मफरोशी, कैसे बुलाए जाते कस्टमर, सेट होता था रेट?

By Deep Pandey
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उत्तर प्रदेश  के अलीगढ़ जिले में आयुर्वेदिक मसाज के नाम पर जिस्मफरोशी का धंधा चल रहा था। छापेमारी के दौरान तीन महिलाओं के अलावा मैनेजर व स्टाफ के सदस्य को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी के बाद कई खुलासे हुए हैं।

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यूपी के अलीगढ़ में आयुर्वेदिक मसाज के नाम पर जिस्मफरोशी का धंधा चल रहा था। छापेमारी के दौरान तीन महिलाओं के अलावा मैनेजर व स्टाफ के सदस्य को गिरफ्तार किया है।

उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में सेक्स रैकेट पकड़ाया है। क्वार्सी थाना क्षेत्र में आयुर्वेदिक स्पा की आड़ में चल रहे देह व्यापार के अड्डे का खुलासा हुआ है। सीओ तृतीय व एसीएम की मौजूदगी में पुलिस ने स्पा पर छापेमारी कर तीन महिलाओं के अलावा मैनेजर व स्टाफ के सदस्य को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए सभी आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। यह स्पा शहर के प्रमुख रामघाट रोड के सहारे लंबे समय से संचालित किया जा रहा था। पूछताछ में जानकारी दी गई कि कैसे ग्राहकों बुलाया जाता था। यह भी बताया गया कि मसाज के नाम पर जिस्मफरोशी का रेट कैसे सेट होता था।

सीओ तृतीय सर्वम सिंह के अनुसार किशनपुर स्थित आयुर्वेदिक स्पा सेंटर में देह व्यापार की सूचना मिली थी। पता चला था कि ग्राहकों को आयुर्वेदिक मसाज के नाम पर बुलाया जाता था, लेकिन अंदर जिस्मफरोशी का धंधा चलता था। कई बार क्षेत्र के लोगों ने भी इसकी शिकायत की थी। शिकायतें बढ़ने और मुखबिरों से पुख्ता जानकारी मिलने के बाद छापेमारी की गई। स्पा के अंदर से आपत्तिजनक सामग्री बरामद किया गया है। कमरों में मसाज टेबल के साथ संदिग्ध सामान भी मिला।

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बाहर से देखने पर यह एक नॉर्मल स्पा लगता था

पुलिस के अनुसार बाहर से देखने पर यह एक नॉर्मल स्पा लगता था, लेकिन अंदर का पूरा सेटअप देह व्यापार के लिए किया गया था। मसाज के नाम पर जिस्मफरोशी का धंधा चल रहा था। प्लान के तहत पूरा कारोबार संचालित किया जा रहा था। गिरफ्तार महिलाओं और पुरुषों से प्रारंभिक पूछताछ में पता चला है कि ग्राहकों को सोशल मीडिया और व्हाट्सएप के जरिए संपर्क किया जाता था। रेट तय करके उन्हें स्पा में बुलाया जाता था। पुलिस अब इनके मोबाइल की कॉल डिटेल और चैट खंगाल रही है, ताकि इस रैकेट से जुड़े अन्य लोगों तक पहुंचा जा सके। छापेमारी की कार्रवाई करने वाली टीम को शक है कि इस धंधे में कई और लोगों संलिप्त है। पुलिस गिरोह के सभी सदस्यों दबोचना चाह रही है। इसलिए पुलिस हर पहलुओं को गहनता से खंगाल रही है।

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आरोपियों से की जा रही पूछताछ

आयुर्वेदिक स्पा सेंटर पर छापेमारी की कार्रवाई एसीएम और सीओ के नेतृत्व में अंजाम दिया गया। सीओ के अनुसार, मामले में सभी आरोपियों के खिलाफ अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम और अन्य संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। सीओ ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ की जा रही है जो तथ्य सामने आएंगे उसी आधार कार्रवाई की जाएगी।

Deep Pandey

लेखक के बारे में

Deep Pandey

दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी की खबरें करते हैं। डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दीप नरायन पांडेय वरिष्ठ पत्रकार हैं। दीप अब डिजिटल मीडिया के जाने माने नाम बन गए हैं। दीप हिंदी भाषा की डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों को बेहतर समझते हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखते हैं। दीप पाठकों की पसंद को समझने और उसी तरह से न्पूज प्रस्तुत करने में माहिर हैं। दीप सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए दीप नरायन पांडेय मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले हैं। दीप ने पत्रकारिता की शुरुवात लखनऊ से की। टीवी चैनल से करियर का आगाज करने वाले दीप इसके बाद प्रिंट अमर उजाला लखनऊ में भी रहे। हिन्दुस्तान प्रिंट में वाराणसी, गोरखपुर, फिर लखनऊ में कार्य के दौरान विभिन्न जिलों के डेस्क इंचार्ज रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2012, 2017, 2022, लोकसभा चुनाव, पंचायत चुनावों के दौरान बेहतर कवरेज कर चुके हैं।

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