प्रोस्टेट कैंसर का इलाज हुआ और भी असरदार, दवा के 'दुश्मन' प्रोटीन का पता चला

प्रोस्टेट कैंसर एक जटिल बीमारी है। इसमें कोशिकाएं असामान्य रूप से विकसित होती हैं और शरीर के अन्य भागों जैसे लिम्फ नोड्स, हड्डियों, लीवर, फेफड़े या मस्तिष्क में फैल सकती हैं। इलाज में कई विकल्प होते हैं, लेकिन कभी-कभी कैंसर ग्रस्त कोशिकाएं दवाओं के प्रति प्रतिरोधक क्षमता विकसित कर लेती हैं।

Ajay Singh अनिकेत यादव, प्रयागराजWed, 3 Sep 2025 08:55 AM
मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एमएनएनआईटी) प्रयागराज और टेक्सास टेक यूनिवर्सिटी (यूएसए) के वैज्ञानिकों ने प्रोस्टेट कैंसर के इलाज में एक महत्वपूर्ण खोज की है। उन्होंने दो ऐसे प्रोटीन टीबीएक्स-2 और एलएसडी-1 की पहचान की है, जो कैंसर की दवाओं को धीरे-धीरे निष्प्रभावी बना देते हैं। एमएनएनआईटी के बायोटेक्नोलॉजी विभाग के डॉ. गिरिजेश कुमार पटेल और टेक्सास टेक यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिक डॉ. श्रीनिवास नंदना, डॉ. मनीषा त्रिपाठी, सयानिका दत्ता और हामेद खेदमतगोजर ने इस शोध में सफलता पाई। इनका शोध पत्र यूएसए के जाने-माने नेचर ग्रुप जर्नल ऑन्कोजीन के हालिया अंक में प्रकाशित हुआ है।

डॉ. गिरिजेश कुमार पटेल ने बताया कि प्रोस्टेट कैंसर एक जटिल बीमारी है, जिसमें कोशिकाएं असामान्य रूप से विकसित होती हैं और शरीर के अन्य भागों जैसे लिम्फ नोड्स, हड्डियों, लीवर, फेफड़े या मस्तिष्क में फैल सकती हैं। कैंसर के इलाज में कई विकल्प होते हैं, लेकिन कभी-कभी कैंसर ग्रस्त कोशिकाएं दवाओं के प्रति प्रतिरोधक क्षमता विकसित कर लेती हैं, जिससे इलाज मुश्किल हो जाता है।

शोध के दौरान टीबीएक्स-2 और एलएसडी-1 प्रोटीन की पहचान की गई। यदि इन दोनों प्रोटीन को निष्क्रिय कर दिया जाए तो प्रोस्टेट कैंसर की दवाओं की असरकारिता कई गुना बढ़ने की संभावना है। टीबीएक्स-2 और एलएसडी-1 प्रोटीन कैंसर ग्रस्त कोशिकाओं में पाए जाते हैं। ये प्रोटीन धीरे-धीरे दवाओं की शक्ति कम कर देते हैं। यह ठीक वैसा ही है जैसे मच्छर पर क्वॉइल का असर समय के साथ कमजोर पड़ने लगता है। उसी प्रकार ये शरीर में कैंसर की दवाओं का असर कम करने लगते हैं।

डॉक्टर बोले

एमएनएनआईटी बायोटेक्नोलॉजी के डॉ.गिरिजेश कुमार पटेल ने कहा कि टीबीएक्स-2 और एलएसडी-1 को टारगेट कर यदि इन्हें निष्क्रिय किया जाए तो कैस्ट्रेशन-रेसिस्टेंट प्रोस्टेट कैंसर (सीआरपीसी) के इलाज में नई उम्मीद जगेगी।

प्रोस्टेट कैंसर के लक्षण

बार-बार पेशाब आना

मूत्र प्रवाह कमजोर या अवरुद्ध होना

मूत्र में खून आना

कूल्हे और पीठ में लगातार दर्द

