फाइनल रिपोर्ट के बाद भी चल सकता है मुकदमा, हाई कोर्ट का गैर-जमानती वारंट में हस्तक्षेप से इनकार
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अलीगढ़ की नाबालिग लड़की के अपहरण, सामूहिक दुष्कर्म और पॉक्सो अधिनियम से जुड़े मामले में राजवीर और दौजी राम की याचिका खारिज करते हुए ट्रायल कोर्ट द्वारा पारित समन आदेश तथा गैर-जमानती वारंट में हस्तक्षेप से इनकार कर दिया।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अलीगढ़ की नाबालिग लड़की के अपहरण, सामूहिक दुष्कर्म और पॉक्सो अधिनियम से जुड़े मामले में राजवीर और दौजी राम की याचिका खारिज करते हुए ट्रायल कोर्ट द्वारा पारित समन आदेश तथा गैर-जमानती वारंट में हस्तक्षेप से इनकार कर दिया। न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह ने कहा कि यदि पुलिस अंतिम रिपोर्ट (फाइनल रिपोर्ट) लगा दे, तब भी मजिस्ट्रेट उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर उससे असहमत होकर संज्ञान ले सकता है और आरोपियों को मुकदमे का सामना करने के लिए तलब कर सकता है।
मामले के अनुसार 23 दिसंबर 2023 को अलीगढ़ के अतरौली थाने में नाबालिग लड़की के अपहरण का मुकदमा दर्ज कराया गया था। बाद में बरामद होने पर पीड़िता ने अपने धारा 161 और 164 सीआरपीसी के बयानों में आरोप लगाया कि दोनों आरोपियों ने उसका अपहरण कर कई दिनों तक बंधक बनाकर सामूहिक दुष्कर्म किया। हालांकि जांच अधिकारी ने कॉल डिटेल रिकॉर्ड, मोबाइल लोकेशन और कुछ स्वतंत्र गवाहों के बयानों के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला कि घटना के समय आरोपी घटनास्थल पर मौजूद नहीं थे। यह भी कहा गया कि पीड़िता के परिजनों ने पहले भी आरोपियों के विरुद्ध इसी प्रकार का एक दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज कराया था, जो जांच में असत्य पाया गया था। इन आधारों पर पुलिस ने अंतिम रिपोर्ट दाखिल कर दी।
पीड़िता की मां ने अंतिम रिपोर्ट के विरुद्ध विरोध प्रार्थना पत्र दाखिल किया, जिसे स्वीकार करते हुए विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो), अलीगढ़ ने पीड़िता के बयानों को पर्याप्त मानते हुए आरोपियों को मुकदमे के लिए तलब कर लिया। इसी आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी। हाईकोर्ट ने कहा कि मजिस्ट्रेट पुलिस की राय से बंधा नहीं होता और यदि जांच के दौरान उपलब्ध सामग्री प्रथम दृष्टया अपराध का संकेत देती है तो वह फाइनल रिपोर्ट को अस्वीकार कर संज्ञान ले सकता है। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि 'अलीबाई' (घटना के समय किसी अन्य स्थान पर होने) का बचाव जांच के दौरान स्वीकार नहीं किया जा सकता। इसे साबित करने का भार आरोपी पर होता है और इसका परीक्षण केवल ट्रायल में साक्ष्य के आधार पर ही किया जा सकता है।
अदालत ने अपने फैसले में यह भी टिप्पणी की कि धारा 528 बीएनएसएस (पूर्व धारा 482 सीआरपीसी) के तहत आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने की शक्ति का प्रयोग अत्यंत सीमित और विरल मामलों में ही किया जाना चाहिए। इस स्तर पर हाईकोर्ट साक्ष्यों की विश्वसनीयता या आरोपों की सत्यता का परीक्षण नहीं कर सकता। अदालत ने कहा कि आरोपियों द्वारा उठाए गए सभी तथ्य विवादित हैं, जिनका निर्णय केवल ट्रायल कोर्ट में साक्ष्यों के आधार पर होगा। इसलिए यह ऐसा मामला नहीं है, जिसमें मुकदमे को प्रारंभिक चरण में ही समाप्त किया जाए।
लेखक के बारे मेंDinesh Rathour
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हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।