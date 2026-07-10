Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

फाइनल रिपोर्ट के बाद भी चल सकता है मुकदमा, हाई कोर्ट का गैर-जमानती वारंट में हस्तक्षेप से इनकार

By Dinesh Rathour
प्रयागराज, विधि संवाददाता
Follow us on Google News
share

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अलीगढ़ की नाबालिग लड़की के अपहरण, सामूहिक दुष्कर्म और पॉक्सो अधिनियम से जुड़े मामले में राजवीर और दौजी राम की याचिका खारिज करते हुए ट्रायल कोर्ट द्वारा पारित समन आदेश तथा गैर-जमानती वारंट में हस्तक्षेप से इनकार कर दिया।

फाइनल रिपोर्ट के बाद भी चल सकता है मुकदमा, हाई कोर्ट का गैर-जमानती वारंट में हस्तक्षेप से इनकार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अलीगढ़ की नाबालिग लड़की के अपहरण, सामूहिक दुष्कर्म और पॉक्सो अधिनियम से जुड़े मामले में राजवीर और दौजी राम की याचिका खारिज करते हुए ट्रायल कोर्ट द्वारा पारित समन आदेश तथा गैर-जमानती वारंट में हस्तक्षेप से इनकार कर दिया। न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह ने कहा कि यदि पुलिस अंतिम रिपोर्ट (फाइनल रिपोर्ट) लगा दे, तब भी मजिस्ट्रेट उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर उससे असहमत होकर संज्ञान ले सकता है और आरोपियों को मुकदमे का सामना करने के लिए तलब कर सकता है।

मामले के अनुसार 23 दिसंबर 2023 को अलीगढ़ के अतरौली थाने में नाबालिग लड़की के अपहरण का मुकदमा दर्ज कराया गया था। बाद में बरामद होने पर पीड़िता ने अपने धारा 161 और 164 सीआरपीसी के बयानों में आरोप लगाया कि दोनों आरोपियों ने उसका अपहरण कर कई दिनों तक बंधक बनाकर सामूहिक दुष्कर्म किया। हालांकि जांच अधिकारी ने कॉल डिटेल रिकॉर्ड, मोबाइल लोकेशन और कुछ स्वतंत्र गवाहों के बयानों के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला कि घटना के समय आरोपी घटनास्थल पर मौजूद नहीं थे। यह भी कहा गया कि पीड़िता के परिजनों ने पहले भी आरोपियों के विरुद्ध इसी प्रकार का एक दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज कराया था, जो जांच में असत्य पाया गया था। इन आधारों पर पुलिस ने अंतिम रिपोर्ट दाखिल कर दी।

पीड़िता की मां ने अंतिम रिपोर्ट के विरुद्ध विरोध प्रार्थना पत्र दाखिल किया, जिसे स्वीकार करते हुए विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो), अलीगढ़ ने पीड़िता के बयानों को पर्याप्त मानते हुए आरोपियों को मुकदमे के लिए तलब कर लिया। इसी आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी। हाईकोर्ट ने कहा कि मजिस्ट्रेट पुलिस की राय से बंधा नहीं होता और यदि जांच के दौरान उपलब्ध सामग्री प्रथम दृष्टया अपराध का संकेत देती है तो वह फाइनल रिपोर्ट को अस्वीकार कर संज्ञान ले सकता है। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि 'अलीबाई' (घटना के समय किसी अन्य स्थान पर होने) का बचाव जांच के दौरान स्वीकार नहीं किया जा सकता। इसे साबित करने का भार आरोपी पर होता है और इसका परीक्षण केवल ट्रायल में साक्ष्य के आधार पर ही किया जा सकता है।

अदालत ने अपने फैसले में यह भी टिप्पणी की कि धारा 528 बीएनएसएस (पूर्व धारा 482 सीआरपीसी) के तहत आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने की शक्ति का प्रयोग अत्यंत सीमित और विरल मामलों में ही किया जाना चाहिए। इस स्तर पर हाईकोर्ट साक्ष्यों की विश्वसनीयता या आरोपों की सत्यता का परीक्षण नहीं कर सकता। अदालत ने कहा कि आरोपियों द्वारा उठाए गए सभी तथ्य विवादित हैं, जिनका निर्णय केवल ट्रायल कोर्ट में साक्ष्यों के आधार पर होगा। इसलिए यह ऐसा मामला नहीं है, जिसमें मुकदमे को प्रारंभिक चरण में ही समाप्त किया जाए।

Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour

दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका (डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और डिजिटल माध्यमों से पहचाना है।
लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।

पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।

और पढ़ें
Allahabad High Court Prayagraj News Up Latest News
लेटेस्ट Hindi News, Lucknow News, Meerut News, Ghaziabad News, Agra News, Kanpur News , Pareet Yadav Death Live और UP News अपडेट हिंदी में पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।