आपके घर भी लगा है स्मार्ट बिजली मीटर? खारिज हो सकता है ये प्रस्ताव, नियामक आयोग ने दिए संकेत

यूपी में स्मार्ट बिजली मीटर उपभोक्ताओं के लिए राहत भरी खबर है। घरों में बदलकर लगाए जा रहे स्मार्ट मीटरों का दाम उपभोक्ताओं से बिजली दरों में लेने का प्रस्ताव खारिज होगा।

Smart Electricity Meter: घरों में बदलकर लगाए जा रहे स्मार्ट मीटरों का दाम उपभोक्ताओं से बिजली दरों में लेने का प्रस्ताव खारिज होगा। बीते दिनों नियामक आयोग ने बिजली की नई दरों के लिए पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम के टैरिफ प्रस्ताव पर सुनवाई के दौरान इसके संकेत दिए। पावर कार्पोरेशन ने इस साल लगभग 3800 करोड़ रुपये वसूले जाने का प्रस्ताव दिया है।

केंद्र सरकार की रिवैंप डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम (आरडीएसएस) के तहत घरों में लगे पुराने मीटरों की जगह स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाए जा रहे हैं। योजना के समय तय किया गया था कि नए मीटर लगाने का खर्च उपभोक्ताओं से नहीं लिया जाएगा। हालांकि, बाद में बिजली की नई दरों के लिए प्रस्ताव देने के बाद पावर कार्पोरेशन ने खर्च की वसूली अप्रत्यक्ष तौर पर बिजली दरों में लेने का प्रस्ताव नियामक आयोग को दे दिया। 9 मार्च से बिजली दरों पर सुनवाई जारी है।

टैरिफ प्रस्ताव पर विरोध पश्चिमांचल, एनपीसीएल, मध्यांचल और पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम के टैरिफ प्रस्ताव पर सुनवाई में इसका विरोध किया गया। वाराणसी में 23 मार्च को हुई पूर्वांचल के टैरिफ प्रस्ताव पर सुनवाई के दौरान नियामक आयोग ने प्रस्ताव खारिज किए जाने संबंधी संकेत दिए हैं। इससे पहले भी आयोग में जब पावर कार्पोरेशन ने प्रस्ताव दाखिल किया था तब आयोग ने स्मार्ट मीटर की वजह से आए असर संबंधी अन्य ब्योरा तलब किया था।

प्रस्ताव पर ये आपत्तियां उठी बिजली दरें सभी पर एक समान लागू होती हैं। ऐसे में अगर रकम की वसूली सभी उपभोक्ताओं से शुरू हो जाएगी, जबकि अभी केवल 20 प्रतिशत उपभोक्ताओं के यहां ही स्मार्ट मीटर लगे हैं। तमाम उपभोक्ता अपने खर्च पर स्मार्ट मीटर के साथ नया कनेक्शन भी ले चुके हैं। ऐसे में बिजली दरों में वसूली की रकम जोड़े जाने से इन उपभोक्ताओं को फिर से स्मार्ट मीटर के दाम देने होंगे। अभी एक साल के लिए दाम जोड़े जा रहे हैं, जबकि अगले साल फिर प्रस्ताव आएगा। ऐसे में जिन उपभोक्ताओं से इस साल वसूली हो चुकी होगी उनसे अगले साल भी दाम लिए जाएंगे।