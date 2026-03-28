आपके घर भी लगा है स्मार्ट बिजली मीटर? खारिज हो सकता है ये प्रस्ताव, नियामक आयोग ने दिए संकेत
यूपी में स्मार्ट बिजली मीटर उपभोक्ताओं के लिए राहत भरी खबर है। घरों में बदलकर लगाए जा रहे स्मार्ट मीटरों का दाम उपभोक्ताओं से बिजली दरों में लेने का प्रस्ताव खारिज होगा।
Smart Electricity Meter: घरों में बदलकर लगाए जा रहे स्मार्ट मीटरों का दाम उपभोक्ताओं से बिजली दरों में लेने का प्रस्ताव खारिज होगा। बीते दिनों नियामक आयोग ने बिजली की नई दरों के लिए पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम के टैरिफ प्रस्ताव पर सुनवाई के दौरान इसके संकेत दिए। पावर कार्पोरेशन ने इस साल लगभग 3800 करोड़ रुपये वसूले जाने का प्रस्ताव दिया है।
केंद्र सरकार की रिवैंप डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम (आरडीएसएस) के तहत घरों में लगे पुराने मीटरों की जगह स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाए जा रहे हैं। योजना के समय तय किया गया था कि नए मीटर लगाने का खर्च उपभोक्ताओं से नहीं लिया जाएगा। हालांकि, बाद में बिजली की नई दरों के लिए प्रस्ताव देने के बाद पावर कार्पोरेशन ने खर्च की वसूली अप्रत्यक्ष तौर पर बिजली दरों में लेने का प्रस्ताव नियामक आयोग को दे दिया। 9 मार्च से बिजली दरों पर सुनवाई जारी है।
टैरिफ प्रस्ताव पर विरोध
पश्चिमांचल, एनपीसीएल, मध्यांचल और पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम के टैरिफ प्रस्ताव पर सुनवाई में इसका विरोध किया गया। वाराणसी में 23 मार्च को हुई पूर्वांचल के टैरिफ प्रस्ताव पर सुनवाई के दौरान नियामक आयोग ने प्रस्ताव खारिज किए जाने संबंधी संकेत दिए हैं। इससे पहले भी आयोग में जब पावर कार्पोरेशन ने प्रस्ताव दाखिल किया था तब आयोग ने स्मार्ट मीटर की वजह से आए असर संबंधी अन्य ब्योरा तलब किया था।
प्रस्ताव पर ये आपत्तियां उठी
|बिजली दरें सभी पर एक समान लागू होती हैं। ऐसे में अगर रकम की वसूली सभी उपभोक्ताओं से शुरू हो जाएगी, जबकि अभी केवल 20 प्रतिशत उपभोक्ताओं के यहां ही स्मार्ट मीटर लगे हैं।
|तमाम उपभोक्ता अपने खर्च पर स्मार्ट मीटर के साथ नया कनेक्शन भी ले चुके हैं। ऐसे में बिजली दरों में वसूली की रकम जोड़े जाने से इन उपभोक्ताओं को फिर से स्मार्ट मीटर के दाम देने होंगे।
|अभी एक साल के लिए दाम जोड़े जा रहे हैं, जबकि अगले साल फिर प्रस्ताव आएगा। ऐसे में जिन उपभोक्ताओं से इस साल वसूली हो चुकी होगी उनसे अगले साल भी दाम लिए जाएंगे।
स्मार्ट मीटर के खिलाफ 29 मार्च को सड़क उतरेंगे व्यापारी
वहीं दूसरी ओर अलीगढ़ में उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल उप्र के पदाधिकारियों की बैठक मनकामेश्वर सेवा सदन खैर रोड पर हुई। जिसमें स्मार्ट मीटर के विरोध में आंदोलन की रणनीति तय की गई। प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष व जिलाध्यक्ष प्रदीप गंगा व महानगर अध्यक्ष आलोक प्रताप सिंह ने कहा कि 29 मार्च को व्यापार मंडल स्मार्ट मीटर के विरोध में आंदोलन करेगा। उन्होंने कहा, उपभोक्ताओं बिजलीघर के चक्कर लगाने को मजबूर हो गए हैं। उपभोक्ताओं की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। व्यापारियों व आम जनता की लाईट काट दी जा रही है। उपभोक्ता को कोई सूचना व बिना कारण बताए उनके मीटर बदल दिए गए। पावर कारपोरेशन उपभोक्ताओं का शोषण कर रहा है।
लेखक के बारे मेंDinesh Rathour
दिनेश राठौर लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पिछले आठ सालों से काम कर रहे हैं। वह लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। कानपुर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है। पत्रकारिता में 13 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश की डिजिटल मीडिया और प्रिंट जर्नलिज्म में अलग पहचान है। इससे पहले लंबे समय तक प्रिंट में डेस्क पर भी काम किया है। कुछ सालों तक ब्यूरो में भी रहे हैं। यूपी और राजस्थान के सीकर जिले में भी पत्रकारिता कर चुके हैं। यूपी की राजनीति के साथ सोशल, क्राइम की खबरों को सरल भाषा में पाठकों तक पहुंचाते हैं। वायरल वीडियो की फैक्ट चेकिंग में दिनेश को महारत हासिल है।और पढ़ें