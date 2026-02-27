Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

यूपी में सम्पत्ति नामांतरण में अब एक सामान लगेगा शुल्क, इस नगर निगम में नियम लागू करने की तैयारी

Feb 27, 2026 06:53 pm ISTAjay Singh मुख्य संवाददाता, गोरखपुर
share Share
Follow Us on

सम्पत्तियों के नामांतरण की प्रक्रिया और शुल्क में भिन्नता और अस्पष्टता के चलते सामान्य लोगों को होने वाली दिक्कतों के मद्देनजर योगी सरकार ने प्रकिया को सरल बनाया है। इसके लिए कर निर्धारण की प्रक्रिया और शुल्क में एकरूपता तथा मानक व्यवस्था लागू करने का आदेश जारी कर दिया गया है। 

यूपी में सम्पत्ति नामांतरण में अब एक सामान लगेगा शुल्क, इस नगर निगम में नियम लागू करने की तैयारी

UP News: योगी आदित्यनाथ सरकार ने उत्तर प्रदेश में संपत्तियों के हस्तांतरण और नामांकन के लिए एक समान शुल्क की सुविधा दे दी है। सोमवार नगर निगम सदन की बैठक में नगर निगम निर्धारण सूची में संशोधन और परिवर्तन मानक उपविधि, 2025 को स्वीकृति मिल गई। अब जल्द ही इसका सरकारी गजट प्रकाशन कराया जाएगा, उसके बाद इस उपविधि पर क्रियान्वंयन शुरू हो जाएगा।

गोरखपुर नगर निगम समेत विभिन्न निगम निगमों, नगर पालिका परिषदों, नगर पंचायतों में किसी संपत्ति के हस्तांतरण, नामांतरण की प्रक्रिया एवं शुल्क आदि की व्यवस्था में भिन्नता एवं अस्पष्टता के कारण जनसामान्य को असुविधा का सामना करना पड़ता था। जनसामान्य की सुविधा एवं प्रशासनिक पारदर्शिता और प्रकिया में सरलता लाने के लिए कर निर्धारण की प्रक्रिया एवं शुल्क में एकरूपता तथा मानक व्यवस्था लागू करने का आदेश जारी कर दिया गया है। संपत्ति के हस्तांतरण, नामांतरण शुल्क एकसमान निर्धारित किए गए हैं, जो क्षेत्रफल अथवा मूल्य पर आधारित हैं।

ये भी पढ़ें:शिक्षक सुसाइड केस में योगी सरकार का ऐक्शन, BSA सस्पेंड; पूर्व प्रिंसिपल अरेस्ट

निगम सदन की बैठक में 14 मई 2025 और 15 मई 2025 को निर्णय लिया गया था कि अभी आपत्ति के लिए ड्राफ्ट का प्रकाशन कराया जाए और प्राप्त आपत्तियों के निस्तारण के लिए आवश्यक कार्यवाही किया जाए। 28 जुलाई, 2025 को समाचार पत्रों में प्रकाशन कर 30 दिन की अवधि में आपत्ति मांगी गई। इस अवधि में कोई भी आपत्ति प्राप्त नहीं हुई। इसलिए 07 सितंबर 2025 को दो सामाचार पत्रों में अंतिम प्रकाशन कराया गया। अपर नगर आयुक्त दुर्गेश मिश्र कहते हैं कि निगम बोर्ड की बैठक के बाद गजट नोटिफिकेश के लिए शासन में भेजा गया है। प्रकाशन होने ही अनुपालन शुरू हो जाएगा।

उत्तराधिकारी या रजिस्ट्रीकृत वसीयत में शुल्क

सम्पत्ति का क्षेत्रफल (वर्गफीट में)- प्रभार की धनराशि (रुपये में)

1000 तक-1000

1000-2000 तक-2000

2001 3000 तक-3000

3000 से अधिक-5000

ये भी पढ़ें:यूपी : पकड़ा गया हेयर चोर गिरोह, 1 लाख रुपए कीमत के बाल बरामद; क्या है इस्तेमाल?

रजिस्ट्री में स्टॉप शुल्क

संपत्ति मूल्य/प्रभार राशि (रुपये में)

05 लाख तक 1000

05 लाख से 10 लाख तक 2000

10 लाख से 15 लाख तक 3000

15 लाख से 50 लाख तक 5000

50 लाख से ऊपर 10,000

Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh

अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।

और पढ़ें
UP Top News Up Latest News Up News Online अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |