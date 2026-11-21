यूपी और यूके के करीब ढाई हजार संपत्ति बेचने वाले रडार पर हैं। विभाग ने इन्हें नोटिस भेजकर कम कीमत पर रजिस्ट्री कराने की वजह पूछी है। कानपुर, आगरा, नोएडा और गाजियाबाद के संपत्ति विक्रेताओं को भी जांच के दायरे में लिया गया है। कई अन्य जिलों के लोग भी विभाग की नजर में हैं।

कानपुर, प्रमुख संवाददाता। मकान या जमीन बेचकर मोटी रकम हासिल की, लेकिन रजिस्ट्री में कीमत कम दिखाई। अगर ऐसा किया है तो अब आयकर विभाग आपसे इसका हिसाब मांग सकता है। यूपी और यूके के करीब ढाई हजार संपत्ति बेचने वाले रडार पर हैं। विभाग ने इन्हें नोटिस भेजकर कम कीमत पर रजिस्ट्री कराने की वजह पूछी है। साथ ही संपत्ति बेचने से मिली रकम और उस पर देय कर का ब्योरा भी मांगा है। गड़बड़ी मिलने पर कर और जुर्माने की कार्रवाई हो सकती है।

सूत्रों के अनुसार कानपुर, आगरा, नोएडा और गाजियाबाद के संपत्ति विक्रेताओं को भी जांच के दायरे में लिया गया है। इसके अलावा मेरठ, मुजफ्फरनगर, बिजनौर और देहरादून समेत कई जिलों के लोग भी विभाग की नजर में हैं। करीब ढाई हजार लोगों को नोटिस भेजकर संपत्ति की कम कीमत पर रजिस्ट्री कराने का कारण बताने को कहा गया है। विभाग यह जानना चाहता है कि सरकारी सर्किल रेट और रजिस्ट्री में दर्ज कीमत के बीच अंतर का कारण क्या है। संबंधित लोगों से संपत्ति के सौदे और भुगतान के दस्तावेजों का ब्योरा मांगा गया है।

रजिस्ट्री से लेकर बैंक खाते तक पड़ताल सूत्रों के अनुसार, जांच के दौरान संपत्ति की वास्तविक कीमत और रजिस्ट्री में दर्ज रकम का मिलान किया जा रहा है। विभाग यह भी देख रहा कि संपत्ति की बिक्री से कितनी रकम मिली और विक्रेता ने अपने आयकर रिटर्न में कितनी आय दिखाई है। बिक्री से प्राप्त रकम और घोषित आय में अंतर मिलने पर संबंधित व्यक्ति से जवाब मांगा गया है। संपत्ति के सौदे से जुड़े भुगतान और उपलब्ध वित्तीय रिकॉर्ड को भी जांच के दायरे में रखा गया है।

कमाई छिपाई तो भरना पड़ सकता है भारी जुर्माना जांच में अगर संपत्ति की बिक्री से हुई कमाई छिपाने या आयकर रिटर्न में गलत जानकारी देने की बात सामने आती है तो संबंधित व्यक्ति पर कार्रवाई हो सकती है। ऐसे मामलों में नियमानुसार बकाया कर के साथ जुर्माना भी लगाया जा सकता है। यानी संपत्ति बेचने के बाद रजिस्ट्री में दर्ज कीमत और आयकर रिटर्न में दिखाई गई कमाई का हिसाब अब बड़ी चुनौती बनने जा रहा है।