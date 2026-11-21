मोटी रकम ले प्रॉपर्टी बेची और रजिस्ट्री में दिखाई कम कीमत, यूपी और UK के 2500 लोग रडार पर
यूपी और यूके के करीब ढाई हजार संपत्ति बेचने वाले रडार पर हैं। विभाग ने इन्हें नोटिस भेजकर कम कीमत पर रजिस्ट्री कराने की वजह पूछी है। कानपुर, आगरा, नोएडा और गाजियाबाद के संपत्ति विक्रेताओं को भी जांच के दायरे में लिया गया है। कई अन्य जिलों के लोग भी विभाग की नजर में हैं।
कानपुर, प्रमुख संवाददाता। मकान या जमीन बेचकर मोटी रकम हासिल की, लेकिन रजिस्ट्री में कीमत कम दिखाई। अगर ऐसा किया है तो अब आयकर विभाग आपसे इसका हिसाब मांग सकता है। यूपी और यूके के करीब ढाई हजार संपत्ति बेचने वाले रडार पर हैं। विभाग ने इन्हें नोटिस भेजकर कम कीमत पर रजिस्ट्री कराने की वजह पूछी है। साथ ही संपत्ति बेचने से मिली रकम और उस पर देय कर का ब्योरा भी मांगा है। गड़बड़ी मिलने पर कर और जुर्माने की कार्रवाई हो सकती है।
सूत्रों के अनुसार कानपुर, आगरा, नोएडा और गाजियाबाद के संपत्ति विक्रेताओं को भी जांच के दायरे में लिया गया है। इसके अलावा मेरठ, मुजफ्फरनगर, बिजनौर और देहरादून समेत कई जिलों के लोग भी विभाग की नजर में हैं। करीब ढाई हजार लोगों को नोटिस भेजकर संपत्ति की कम कीमत पर रजिस्ट्री कराने का कारण बताने को कहा गया है। विभाग यह जानना चाहता है कि सरकारी सर्किल रेट और रजिस्ट्री में दर्ज कीमत के बीच अंतर का कारण क्या है। संबंधित लोगों से संपत्ति के सौदे और भुगतान के दस्तावेजों का ब्योरा मांगा गया है।
रजिस्ट्री से लेकर बैंक खाते तक पड़ताल
सूत्रों के अनुसार, जांच के दौरान संपत्ति की वास्तविक कीमत और रजिस्ट्री में दर्ज रकम का मिलान किया जा रहा है। विभाग यह भी देख रहा कि संपत्ति की बिक्री से कितनी रकम मिली और विक्रेता ने अपने आयकर रिटर्न में कितनी आय दिखाई है। बिक्री से प्राप्त रकम और घोषित आय में अंतर मिलने पर संबंधित व्यक्ति से जवाब मांगा गया है। संपत्ति के सौदे से जुड़े भुगतान और उपलब्ध वित्तीय रिकॉर्ड को भी जांच के दायरे में रखा गया है।
कमाई छिपाई तो भरना पड़ सकता है भारी जुर्माना
जांच में अगर संपत्ति की बिक्री से हुई कमाई छिपाने या आयकर रिटर्न में गलत जानकारी देने की बात सामने आती है तो संबंधित व्यक्ति पर कार्रवाई हो सकती है। ऐसे मामलों में नियमानुसार बकाया कर के साथ जुर्माना भी लगाया जा सकता है। यानी संपत्ति बेचने के बाद रजिस्ट्री में दर्ज कीमत और आयकर रिटर्न में दिखाई गई कमाई का हिसाब अब बड़ी चुनौती बनने जा रहा है।
नोटिस का सबूत के साथ दें जवाब
सीआईआरसी के चेयरमैन अंकुर गोयल बताते हैं कि अचल संपत्ति की खरीद-बिक्री में सर्किल रेट और वास्तविक सौदा मूल्य के बीच अंतर पर आयकर संबंधी प्रावधान लागू हो सकते हैं। आयकर विभाग ऐसे मामलों में विक्रेता की ओर से घोषित बिक्री मूल्य, प्राप्त भुगतान और रिटर्न में दिखाई गई आय का मिलान कर सकता है। केवल सर्किल रेट से कम कीमत पर रजिस्ट्री होना कर चोरी का प्रमाण नहीं है। इसके पीछे संपत्ति की स्थिति, लोकेशन, निर्माण और बाजार मूल्य जैसे कारण हो सकते हैं इसलिए नोटिस मिलने पर संबंधित व्यक्ति को सौदे के दस्तावेज, भुगतान का प्रमाण और मूल्यांकन संबंधी साक्ष्य प्रस्तुत कर पक्ष स्पष्ट करना चाहिए।
लेखक के बारे मेंAjay Singh
अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।और पढ़ें