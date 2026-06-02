प्रॉपर्टी डीलर की गोली मारकर हत्या, स्कार्पियो में मिली लाश, यूपी में सनसनीखेज मर्डर

यूपी के मेरठ में सनसनीखेज वारदात सामने आई है।प्रॉपर्टी डीलर तुषार की गोली मारकर हत्या कर दी गई। तुषार को बहाने से बुलाकर वारदात की गई। खुलासे के लिए पुलिस टीमें लगाई गई हैं।

यूपी के मेरठ में हापुड़ देहात के दोयमी गांव निवासी 24 वर्षीय प्रॉपर्टी डीलर तुषार की गोली मारकर हत्या कर दी गई। तुषार को बहाने से बुलाकर वारदात की गई। खरखौदा में पांची पुल के नीचे स्कार्पियो में देर रात लाश बरामद हुई। हत्या से पहले दो बार तुषार ने पत्नी और एक पड़ोसी को कॉल कर अपहरण और हत्या किए जाने की बात बताई थी।

दोयमी गांव निवासी 24 वर्षीय तुषार उर्फ तेजी प्रॉपर्टी डीलर था और खेती भी करता था। उसका पिता राजीव थाने का हिस्ट्रीशीटर था और अपने ही पिता की हत्या में आरोपी भी रहा है। राजीव कुछ सालों से देहरादून में रह रहा है। तुषार के पास सोमवार रात आठ बजे एक कॉल आया। इसके बाद वह दो लोगों का खाना लेकर स्कार्पियो में चला गया। करीब नौ बजे तुषार ने पत्नी शिखा के मोबाइल पर व्हाट्सएप कॉल की और बताया कि तरुण और अरविंद ने अपहरण कर लिया है और कहीं जंगल में ले जाकर हत्या करने की बात कह रहे हैं।

इसके बाद रात करीब 10 बजे पड़ोसी युवक कृष के मोबाइल पर भी तुषार ने कॉल किया और परिजनों से बात कराने को कहा। शिखा, उनकी ननद मोना और कृष रात को ही तुषार की तलाश में निकले। कृष के मोबाइल पर देर रात अरविंद निवासी त्यागीनगर हापुड़ ने कॉल किया और बताया कि तुषार की हत्या कर दी गई है और लाश पांची पुल के नीचे पड़ी है। परिजन रात करीब 12.30 बजे मौके पर पहुंचे, जहां तुषार लहूलुहान हालत में स्कार्पियो में ड्राइविंग सीट पर पड़ा मिला। दो गोली माथे और मुंह में मारी गई थी, जबकि एक गोली गर्दन में मारी गई थी।

तुषार की पत्नी शिखा ने तरुण निवासी दोयमी और अरविंद उर्फ बिट्टू निवासी त्यागीनगर हापुड़ को नामजद कर मुकदमा दर्ज कराया। शिखा ने बताया कि एक माह पूर्व व्हाट्सएप कॉल पर तुषार और तरुण में विवाद हो गया था। उस समय तरुण ने लाइसेंसी रिवाल्वर दिखाकर हत्या की धमकी दी थी। इस दौरान राष्ट्रवादी नवनिर्माण दल के जिलाध्यक्ष अरविंद उर्फ बिट्टू ने अपने ही घर पर फैसला कराया था। वारदात के बाद से अरविंद और तुषार दोनों फरार हैं।