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यूपी में पत्नी-बेटे के सामने प्रापर्टी डीलर की गोली मारकर हत्या, बनारस से लौटते समय हाईवे पर वारदात

By Yogesh Yadav
फर्रुखाबाद संवाददाता
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यूपी के फर्रुखाबाद में बनारस से लौट रहे हरियाणा के प्रापर्टी कारोबारी की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। पत्नी और बेटे के सामने ही पुलिस चौकी के पास सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया गया।

Property businessman shot dead in front of wife and son
यूपी के फर्रुखाबाद में प्रापर्टी कारोबारी की हत्या के बाद मासूम बेटे को गोद में लेकर बिलखती पत्नी।

यूपी में फर्रुखाबाद में इटावा-बरेली हाईवे पर पंचालघाट पुलिस चौकी के समीप रविवार देर शाम हरियाणा के प्रॉपर्टी कारोबारी अरुण हुड्डा (32) की पत्नी और मासूम बेटे के सामने ही गोली मारकर कर दी गई। कारोबारी अपने परिवार के साथ बनारस से फरीदाबाद लौट रहा था। पुलिस चौकी से कुछ ही दूरी पर हुई सनसनीखेज वारदात से कानून-व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। मामले के खुलासे के लिए पुलिस अधीक्षक आरती सिंह ने एसओजी, सर्विलांस, थाना पुलिस सहित कई टीमें गठित कर हरियाणा रवाना कर दी हैं।

हरियाणा के फरीदाबाद के थाना चंदावली क्षेत्र के गांव दयालपुर निवासी अरुण हुड्डा अपने परिवार के साथ वाराणसी घूमने गए थे। उनके साथ पत्नी राखी और पांच वर्षीय बेटा जयंत भी था। परिवार रविवार को गंगा एक्सप्रेसवे के रास्ते हरियाणा लौट रहा था। पंचालघाट के निकट इटावा-बरेली हाईवे पर एक दुकान पर कार रोककर अरुण ने कोल्ड ड्रिंक, चॉकलेट और काला नमक खरीदा।

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प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, वह कोल्ड ड्रिंक में नमक डालकर पी ही रहे थे कि पीछे से सफेद रंग की कार आकर रुकी। उसमें से उतरे दो युवकों में एक ने अरुण की कनपटी पर बेहद करीब से दो गोलियां दाग दीं। अरुण के जमीन पर गिरते ही दोनों हमलावर मोहम्मदाबाद की ओर फरार हो गए। घटना की जानकारी आसपास के लोगों से मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची और कारोबारी को लेकर लोहिया अस्पताल आई। यहां कारोबारी को मृत घोषित कर दिया गया। अपर पुलिस अधीक्षक, क्षेत्राधिकारी भी मौके पर पहुंचे और आसपास के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी।

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प्लाटिंग का विवाद सामने आ रहा

वारदात की सूचना पर परिवार के लोग भी पहुंच गए। मारे गए कारोबारी के भाई अभिषेक ने बताया कि अरुण प्लॉटिंग का कार्य करते थे। उनका एक प्लॉट को लेकर पड़ोस के एक प्रॉपर्टी डीलर से विवाद चल रहा था। अरुण उस प्लॉट को बिकवाना चाहते थे, लेकिन दूसरे पक्ष ने उसे बेच दिया था। इसी बात को लेकर दोनों के बीच कहासुनी और गाली-गलौज हुई थी। आरोप है कि उसी दौरान प्रॉपर्टी डीलर ने अरुण को "देख लेने" की धमकी दी थी। परिजनों का कहना है कि पुलिस इस विवाद को भी जांच के दायरे में रखकर कार्रवाई करे।

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कई टीमें बनीं, हरियाणा भी रवाना

उधर, पुलिस अधीक्षक आरती सिंह ने घटना को गंभीरता से लेते हुए एसओजी, सर्विलांस और अन्य पुलिस टीमों को हरियाणा भेजा है। पुलिस मृतक के पारिवारिक, व्यावसायिक और सामाजिक संबंधों के साथ-साथ प्लॉट विवाद की भी गहन जांच कर रही है। सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल कॉल डिटेल और अन्य तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर आरोपितों तक पहुंचने का प्रयास किया जा रहा है। पुलिस सभी पहलुओं पर जांच करते हुए जल्द घटना के खुलासे का दावा कर रही है।

पुलिस सुरक्षा पर उठे सवाल

वहीं, पंचालघाट पुलिस चौकी के निकट हुई इस वारदात ने हाईवे सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि हाईवे पर जगह-जगह पुलिस चौकियां और चेकिंग प्वाइंट होने के बावजूद हमलावर वारदात को अंजाम देकर आसानी से फरार हो गए। लोगों का आरोप है कि यदि चौकियों पर सतर्क निगरानी होती तो बदमाशों को मौके से भागने का अवसर नहीं मिलता।

Yogesh Yadav

लेखक के बारे में

Yogesh Yadav

योगेश यादव लाइव हिन्दुस्तान में पिछले छह वर्षों से यूपी सेक्शन को देख रहे हैं। यूपी की राजनीति, क्राइम और करेंट अफेयर से जुड़ी खबरों को कवर करने की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। यूपी की राजनीतिक खबरों के साथ क्राइम की खबरों पर खास पकड़ रखते हैं। यूपी में हो रहे विकास कार्यों, शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में आ रहे बदलाव के साथ यहां की मूलभूत समस्याओं पर गहरी नजर रखते हैं।

पत्रकारिता में दो दशक का लंबा अनुभव रखने वाले योगेश ने डिजिटल से पहले प्रिंट में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई। लम्बे समय तक हिन्दुस्तान वाराणसी में सिटी और पूर्वांचल के नौ जिलों की अपकंट्री टीम को लीड किया है। वाराणसी से पहले चड़ीगढ़ और प्रयागराज हिन्दुस्तान को लांच कराने वाली टीम में शामिल रहे। प्रयागराज की सिटी टीम का नेतृत्व भी किया।

बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी (BHU) से बीकॉम में ग्रेजुएट और बनारस की ही काशी विद्यापीठ से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट योगेश ने कई स्पेशल प्रोजेक्ट पर काम भी किया है। राष्ट्रीय नेताओं के दौरों को कवर करते हुए उनके इंटरव्यू किये। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत से जुड़े रहस्यों पर हिन्दुस्तान के लिए सीरीज भी लिख चुके हैं।

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