Hindi NewsUP NewsPromotions are granted only after stopping electricity theft, Now accountability of engineers and employees is also fix
बिजली चोरी रोकी और वसूली बढ़ाई तभी प्रमोशन, अब इंजीनियर और कर्मचारियों की भी जवाबदेही तय

बिजली चोरी रोकी और वसूली बढ़ाई तभी प्रमोशन, अब इंजीनियर और कर्मचारियों की भी जवाबदेही तय

संक्षेप:

यूपी में बिजली चोरी रोकी और वसूली बढ़ाई तभी प्रमोशन मिलेगा।अब अभियंताओं और कर्मचारियों की भी जवाबदेही तय होगी। अच्छी एसीआर से ही प्रमोशन के रास्ते भी खुलेंगे।

Dec 09, 2025 09:08 pm ISTDeep Pandey लाइव हिन्दुस्तान
यूपी में बिजली चोरी रोकने और राजस्व वसूली बढ़ाने में अब अभियंताओं और कर्मचारियों की भी जवाबदेही तय होगी। इस दिशा में अभियंता और कर्मचारी संजीदा हों, इसके लिए वार्षिक गोपनीयता रिपोर्ट (एसीआर) में इन्हें मानक के तौर पर शामिल किया जाएगा। यानी, अभियंता और कर्मचारी इन दो पैमानों पर जितना खरा उतरेंगे, उनकी एसीआर उतनी अच्छी होगी। अच्छी एसीआर से ही प्रमोशन के रास्ते भी खुलेंगे।

पिछले काफी समय से पावर कॉरपोरेशन बिल के तौर पर उपभोक्ताओं और सरकारी विभागों में फंसी बकाया रकम को पाने की कोशिशों में जुटा है। इसके अलावा प्रयास यह भी किए जा रहे हैं कि लाइन लॉस कम किए जाएं ताकि उपभोक्ताओं को आपूर्ति में लगने वाली लागत कम की जा सके। तमाम निर्देशों के बाद भी जब अबतक उसका व्यापक असर नहीं दिख रहा है तो इसे अब अभियंताओं और कर्मचारियों की एसीआर से जोड़ने का फैसला लिया गया है। सूत्र बताते हैं कि एसीआर में भरी गई जानकारी की तस्दीक संबंधित अभियंता के एक पद ऊपर के अभियंता को करनी होगी। कॉरपोरेशन एक लाख करोड़ रुपये से अधिक के घाटे में चल रहा है।

राजस्व बढ़ा तो उपभोक्ताओं को होगा लाभ

बिजली कंपनियों के घाटे की मुख्य वजह बिजली चोरी न रोक पाना और राजस्व वसूली लक्ष्य के मुताबिक न हो पाना है। इन दोनों पैमानों पर विफलता की वजह से बिजली खरीद पर होने वाला खर्च और उसके एवज में होने वाली वसूली का अंतर बढ़ता जा रहा है। इसी अंतर की भरपाई के लिए बिजली कंपनियां बिजली दरों में इजाफे का प्रस्ताव देती हैं। अगर एसीआर में दोनों बिंदुओं के शामिल हो जाने के बाद इनपर लगाम लगी तो बिजली दरों में बढ़ोतरी की संभावनाएं भी कम होंगी। हालांकि, तमाम अभियंता इस व्यवस्था को अव्यावहारिक बताते हुए विरोध जता रहे हैं।

