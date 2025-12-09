बिजली चोरी रोकी और वसूली बढ़ाई तभी प्रमोशन, अब इंजीनियर और कर्मचारियों की भी जवाबदेही तय

संक्षेप: यूपी में बिजली चोरी रोकी और वसूली बढ़ाई तभी प्रमोशन मिलेगा।अब अभियंताओं और कर्मचारियों की भी जवाबदेही तय होगी। अच्छी एसीआर से ही प्रमोशन के रास्ते भी खुलेंगे।

यूपी में बिजली चोरी रोकने और राजस्व वसूली बढ़ाने में अब अभियंताओं और कर्मचारियों की भी जवाबदेही तय होगी। इस दिशा में अभियंता और कर्मचारी संजीदा हों, इसके लिए वार्षिक गोपनीयता रिपोर्ट (एसीआर) में इन्हें मानक के तौर पर शामिल किया जाएगा। यानी, अभियंता और कर्मचारी इन दो पैमानों पर जितना खरा उतरेंगे, उनकी एसीआर उतनी अच्छी होगी। अच्छी एसीआर से ही प्रमोशन के रास्ते भी खुलेंगे।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

पिछले काफी समय से पावर कॉरपोरेशन बिल के तौर पर उपभोक्ताओं और सरकारी विभागों में फंसी बकाया रकम को पाने की कोशिशों में जुटा है। इसके अलावा प्रयास यह भी किए जा रहे हैं कि लाइन लॉस कम किए जाएं ताकि उपभोक्ताओं को आपूर्ति में लगने वाली लागत कम की जा सके। तमाम निर्देशों के बाद भी जब अबतक उसका व्यापक असर नहीं दिख रहा है तो इसे अब अभियंताओं और कर्मचारियों की एसीआर से जोड़ने का फैसला लिया गया है। सूत्र बताते हैं कि एसीआर में भरी गई जानकारी की तस्दीक संबंधित अभियंता के एक पद ऊपर के अभियंता को करनी होगी। कॉरपोरेशन एक लाख करोड़ रुपये से अधिक के घाटे में चल रहा है।