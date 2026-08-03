4 हजार एलटी ग्रेड शिक्षकों का प्रमोशन फंसा, आयोग की आपत्तियों से अटका मामला
यूपी में चार हजार शिक्षक-शिक्षिकाओं की प्रवक्ता पद पर प्रमोशन फंसा हुआ है। नियमानुसार पांच साल की सेवा पूरी कर चुके शिक्षक-शिक्षिकाओं की हर साल रिक्त पदों के सापेक्ष प्रमोशन होनी चाहिए। इससे पहले महिला शाखा के दो विषयों की 59 शिक्षिकाओं का 2022 में प्रवक्ता पद पर प्रमोशन हुआ था।
यूपी राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत तकरीबन चार हजार शिक्षक-शिक्षिकाओं की प्रवक्ता पद पर प्रमोशन फंसा हुआ है। नियमानुसार पांच साल की सेवा पूरी कर चुके शिक्षक-शिक्षिकाओं की हर साल रिक्त पदों के सापेक्ष प्रमोशन होनी चाहिए। इससे पहले महिला शाखा के दो विषयों की 59 शिक्षिकाओं का दिसंबर 2022 में प्रवक्ता पद पर प्रमोशन हुआ था, जबकि पुरुष वर्ग की पदोन्नति कई सालों से नहीं हुई है।
वर्तमान में महिला शाखा में 1800 से अधिक और पुरुष शाखा में दो हजार से अधिक पद खाली हैं। प्रमोशन के लिए माध्यमिक शिक्षा विभाग की ओर से उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को विभागीय पदोन्नति समिति (डीपीसी) की बैठक कराने के लिए दो साल पहले ही अनुरोध किया गया था। हालांकि 2019-20 से 2023-24 सत्र के बीच रिक्त पदों पर पदोन्नति के लिए भेजे गए प्रस्ताव पर आयोग की ओर से आपत्ति होने के बाद से मामला ठंडे बस्ते में है।
आयोग ने रिक्तियों के घटित होने का कारण व तिथि के विवरण के साथ ही सीनियरिटी सूची निर्विवादित होने संबंधित प्रमाण पत्र देने को कहा था। सूची में शिक्षिकाओं का क्रमांक क्रमवार नहीं होने समेत चयन वर्षवार अधियाचित पदों के सापेक्ष दिव्यांगों के लिए आरक्षण चिह्नित नहीं होने पर भी आपत्ति हुई थी। वहीं एलटी ग्रेड पुरुष वर्ग के शिक्षकों की पदोन्नति वरिष्ठता विवाद के कारण रुकी हुई है।
प्रमोशन के बाद नियुक्ति का रास्ता होगा साफ
माध्यमिक शिक्षा विभाग के अफसरों की लापरवाही के कारण नई भर्ती भी शुरू नहीं हो पा रही है। यदि समय से एलटी ग्रेड शिक्षकों की पदोन्नति हो जाए तो रिक्त पदों पर चयन की कार्यवाही का रास्ता साफ हो क्योंकि राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में एलटी ग्रेड के शत-प्रतिशत पदों को सीधी भर्ती से भरा जाता है।
सर्वोदय स्कूलों के प्रधानाचार्यों को पद मिला वेतन नहीं
उधर, समाज कल्याण विभाग के आधीन संचालित आश्रम पद्धति जय प्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालयों के प्रवक्ताओं के नियम विरुद्ध हुए पदोन्नति का मामला फंस गया है। शासन ने प्रवक्ता से सीधे प्रधानाचार्य पद पर पदोन्नत किए गए शिक्षकों को पदनाम तो दे दिया लेकिन ग्रेड पे (वेतन) नहीं दिया। पूर्व में हुई डीपीसी की बैठक में लिए गए निर्णय रद्द कर दिया है। प्रभावित शिक्षक और शासन दोनों सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। प्रदेश में सचालित 101 जय प्रकाश नरायण सर्वोदय विद्यालयों आयोग से प्रवक्ता पद पर भर्ती हुई थी। प्रधानाचार्य पद पर पदोन्नति के लिए 10 वर्ष की सेवा नियमावली तथा बीच में समयबद्ध वेतनमान भी दिया जाना जरूरी है। बताया जा रहा है कि वर्ष 2024 में करीब 100 प्रवक्ताओं को डीपीसी के बाद प्रधानाचार्य पद पर पदोन्नत कर दिया गया। मामला शासन के संज्ञान में आने के बाद शासन सक्रिय हुआ और डीपीसी में लिए गए फैसले निरस्त कर दिए।
लेखक के बारे मेंPawan Kumar Sharma
पवन कुमार शर्मा पिछले चार वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाओं और टूरिज्म से जुड़े मुद्दों पर नियमित रूप से लिखते हैं। इससे पहले पवन एबीपी न्यूज के साथ बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन ने नई दिल्ली स्थित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले क्राइस्ट चर्च कॉलेज, कानपुर से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। ग्राउंड रिपोर्टिंग और अकादमिक समझ के साथ पवन तथ्यात्मक, संतुलित और पाठक-केंद्रित समाचार लेखन करते हैं।और पढ़ें