कद्दावर मुस्लिम नेता समसुद्दीन राइन बसपा से निकाले गए, लखनऊ-कानपुर मंडल के थे प्रभारी
संक्षेप: कद्दावर मुस्लिम नेता समशुद्दीन राईन बसपा से निकाल दिए गए है। बसपा ने गुटबाजी व अनुशासनहीनता के आरोप में नेता शमशुद्दीन राईन पर ऐक्शन हुआ है। इस संबंध में प्रदेश अध्यक्ष ने बयान जारी कर दिया गया है।
बसपा सुप्रीमो मायावती ने एैकशन लिया है। कद्दावर मुस्लिम नेता समसुद्दीन रायनी को बसपा से निष्कासित कर दिया गया है ।बसपा पार्टी ने उन्हें गुटबाजी व पार्टी विरोधी गतिविधियों में लिप्त होने का आरोप में उन्हें बसपा सुप्रीमो मायावती के निर्देश पर निकाला गया है ।
नसीमुद्दीन सिद्दीकी के बाद बसपा में रायनी बड़े मुस्लिम नेता माने जाते हैं । पार्टी संगठन में बदलाव व फेरबदल से पहले निष्क्रिय और पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल नेताओं के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई है । बर्खास्त किए गए समशुद्दीन राईन लखनऊ और कानपुर मंडल के प्रभारी थे। इस संबंध में प्रदेश अध्यक्ष ने बयान जारी कर दिया गया है।
जारी किए गए बयान में कहा गया है कि राईन पार्टी में गुटबाजी और अनुशासनहीनता कर रहे थे। उन्हें इस संबंध में चेतावनी भी दी गई लेकिन उन्होंने कार्यशैली में सुधार नहीं किया। ऐसे में उन्हें बसपा से निष्कासित कर दिया गया है। बसपा में ये कद्दावर मुस्लिम नेता माने जाते थे कुछ दिनों से इनकी शिकायते मिल रही थी।