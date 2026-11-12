चर्चित आईपीएस अजय साहनी का बरेली से तबादला, डीआईजी मुनिराज मुरादाबाद से ट्रांसफर

यूपी की योगी सरकार ने गुरुवार की देर रात दो तेजतर्रार आईपीएस अधिकारियों का तबादला कर दिया। खास यह रहा कि दोनों को एक दूसरे के स्थान पर एक ही जोन में अदला-बदली की गई है।

यूपी योगी सरकार ने गुरुवार की देर रात दो वरिष्ठ आईपीएस अफसरों का तबादला कर दिया। प्रदेश के चर्चित और तेज तर्रार अधिकारी अजय कुमार साहनी का बरेली से तबादला कर दिया गया है। बरेली में डीआईजी पद पर रहे अजय साहनी अब इसी पद पर मुरादाबाद भेजे गए हैं। मुरादाबाद में डीआईजी मुनिराज-जी को अजय साहनी की जगह बरेली भेजा गया है। यानी एक ही जोन में दोनों अधिकारियों की अदला बदली कर दी गई है। इस तबादले के पीछे चुनाव आयोग के निर्देश को कारण माना जा रहा है। आयोग ने एक ही जिले में तीन साल से तैनात अधिकारियों का तबादला करने का आदेश जारी किया था।

अजय साहनी इससे पहले मुरादाबाद में अंडर ट्रेनिंग आईपीएस रह चुके हैं। 2011 में अजय साहनी की तैनाती के दौरान मुरादाबाद में हिंस भड़की थी। तत्कालीन डीआईजी अशोक कुमार सिंह पर डिंगरपुर में हिंसक भीड़ ने जानलेवा हमला किया था। इस दौरान अजय साहनी कुंदरकी में एएसपी और थाने के प्रभारी के रूप में तैनात थे। उन्होंने ही हमलावरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की थी।

वहीं, मुनिराज-जी उत्तर प्रदेश कैडर के 2009 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। वह गवर्नर के एडीसी रहे। इसके बाद एएसपी के पद पर वाराणसी, गाजियाबाद, शाहजहांपुर में तैनात रहे। एसपी सिटी के पद पर गाजियाबाद और एसपी के पद पर चंदौली में तैनात रहे। बरेली में एसएसपी के पद पर भी तैनात रहे हैं।

चुनाव आयोग ने क्या दिया था निर्देश उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटे चुनाव आयोग ने पिछले दिनों एक ही जिले में तीन साल से जमे अधिकारियों का तबादला करने का निर्देश दिया था। इसमें अगले साल मार्च में भी जिन अधिकारियों का तीन साल का कार्यकाल एक जिले में पूरा हो रहा है, उन्हें भी ट्रांसफर करने का निर्देश दिया था। आयोग ने कहा था कि जो अधिकारी पिछले चार वर्षों में से तीन वर्ष एक ही जिले में पूरे कर चुके हैं या जो अधिकारी 31 मार्च 2027 को या उससे पहले अपने वर्तमान जिले में तीन साल पूरे कर लेंगे, उन्हें ट्रांसफर किया जाए।