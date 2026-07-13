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दो बालिगों के बीच लंबे समय तक आपसी सहमति से बने शारीरिक संबंध रेप नहीं: इलाहाबाद हाई कोर्ट

By Ajay Singh
विधि संवाददाता, प्रयागराज
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लड़की ने FIR में आरोप लगाया कि आरोपी ने उसके साथ करीबी संबंध बनाए। उससे शादी करने का वादा किया। उस झूठे भरोसे पर लंबे समय तक उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। यह भी आरोप लगाया कि आरोपी ने रेस्टोरेंट का बिज़नेस शुरू करने के बहाने उसका ATM कार्ड, स्कॉलरशिप का पैसा, गहने और 15 लाख रुपये ले लिए।

दो बालिगों के बीच लंबे समय तक आपसी सहमति से बने शारीरिक संबंध रेप नहीं: इलाहाबाद हाई कोर्ट

How can a consensual relationship be rape? इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक आदेश में कहा है कि आपसी सहमति से बालिगों के बीच लंबे समय तक चले शारीरिक संबंधों को शादी का वादा पूरा न होने पर दुष्कर्म नहीं कहा जा सकता, खासकर तब जब मूल विवाद मुख्य रूप से सिविल और आर्थिक प्रकृति का हो। यह आदेश न्यायमूर्ति संतोष राय ने आपराधिक अपीलों को स्वीकार करते हुए दिया है। साथ ही आरोपी सौरभ पाल सिंह को आईपीसी की धारा 376, 420, 406, 504 व 506, और एससी/एसटी एक्ट की धारा 3(2)(v) के तहत सभी आरोपों से बरी कर दिया।

कोर्ट ने प्रयागराज के स्पेशल जज (एससी/एसटी एक्ट) के उन आदेशों को रद्द किया, जिनमें याची की डिस्चार्ज अर्ज़ी खारिज कर दी गई थी और उसके खिलाफ औपचारिक रूप से आरोप तय किए गए। विश्वविद्यालय से अध्ययनरत दलित युवती ने एफआईआर में आरोप लगाया कि आरोपी ने उसके साथ करीबी संबंध बनाए। उससे शादी करने का वादा किया और उस झूठे भरोसे पर लंबे समय तक उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। यह भी आरोप लगाया कि आरोपी ने रेस्टोरेंट का बिज़नेस शुरू करने के बहाने उसका एटीएम कार्ड, स्कॉलरशिप का पैसा, गहने और 15 लाख रुपये ले लिए। साथ ही बिज़नेस स्थापित होने के बाद शादी करने से इनकार कर दिया, बातचीत बंद कर दी और उसकी पत्नी व परिवार के सदस्यों ने उसे गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी तथा जानबूझकर जातिसूचक शब्दों का इस्तेमाल करके उसका अपमान किया। यह भी आरोप लगाया गया कि उसने पांच-पांच लाख रुपये के दो चेक दिए लेकिन वे बाउंस हो गए।

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चार्जशीट दाखिल होने के बाद आरोपी ने ट्रायल कोर्ट में डिस्चार्ज अर्ज़ी दाखिल की, जो खारिज हो गई। इस पर यह अपील दाखिल कर तर्क दिया कि रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री, भले ही उसे उसकी वास्तविक स्थिति में और पूरी तरह स्वीकार कर लिया जाए, तो भी उन अपराधों के ज़रूरी तत्व सामने नहीं आते जिनके लिए आरोप लगाए गए। कोर्ट ने कहा कि सीआरपीसी की धारा 164 के तहत मजिस्ट्रेट के सामने बयान में शिकायतकर्ता ने माना कि उसके और अपीलार्थी के बीच कोई रोमांटिक रिश्ता नहीं था लेकिन शारीरिक संबंध बने क्योंकि वे दोस्त/जान-पहचान वाले थे। इसके अलावा कोर्ट ने कहा कि सीआरपीसी की धारा 161 के के पहले के बयान से पता चलता है कि शारीरिक संबंध 2014 से थे।

कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का हवाला देते हुए दोहराया कि शादी के झूठे वादे के आधार पर किसी व्यक्ति पर रेप का मुकदमा चलाने के लिए यह साबित होना चाहिए कि वादा करते समय ही वह झूठा था और बुरी नीयत से किया गया। कोर्ट ने शिकायतकर्ता द्वारा लगाए गए पैसों से जुड़े आरोपों पर कहा कि महिला ने खुद कहा था कि 15 लाख रुपये खास तौर पर बिज़नेस चलाने के लिए दिए गए। बाद में वादा पूरा न कर पाना किसी सिविल लेन-देन को धोखाधड़ी के आपराधिक अपराध में नहीं बदलता है। ज़्यादा रकम वाले दो चेक बाउंस होने के बावजूद, शिकायतकर्ता ने न तो एनआई एक्ट के तहत कोई कार्रवाई शुरू की और न ही किसी सक्षम अदालत में पैसे की वसूली के लिए कोई मुकदमा किया।

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कोर्ट ने यह भी साफ़ किया कि सिर्फ इसलिए एससी/एसटी एक्ट के तहत अपराध नहीं बनता कि पीड़ित व्यक्ति अनुसूचित जाति से है। अभियोजन पक्ष को यह साबित करना होगा कि अपराध खासतौर पर पीड़ित की जातिगत पहचान के आधार पर किया गया था। रिकॉर्ड पर ऐसा कोई सबूत नहीं है जिससे जाति-आधारित मंशा या संबंध का पता चले। कोर्ट ने कहा कि रिकॉर्ड से पता चलता है कि विवाद मुख्य रूप से दीवानी व वित्तीय प्रकृति का है और शादी के झूठे वादे के आधार पर रेप के आरोप उपलब्ध सबूतों से प्रथम दृष्टया साबित नहीं होते हैं।

Ajay Singh

लेखक के बारे में

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अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।

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