Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP Newsproject worth 72 crore has been approved for six districts up including Sonbhadra Lalitpur and Kheri
सोनभद्र, ललितपुर, खीरी समेत यूपी के छह जिलों में 72 करोड़ की परियोजना मंजूर, केंद्र को जाएगा प्रस्ताव

सोनभद्र, ललितपुर, खीरी समेत यूपी के छह जिलों में 72 करोड़ की परियोजना मंजूर, केंद्र को जाएगा प्रस्ताव

संक्षेप:

छह जिलों में 72 करोड़ रुपये की परियोजना को मंजूरी मिली है। मुख्य सचिव एसपी गोयल की अध्यक्षता में गठित कार्यकारी समिति की बैठक में शुक्रवार को 72 करोड़ रुपये से ज्यादा की लागत की परियोजनाओं को मंजूरी दी गई।

Dec 05, 2025 10:14 pm ISTDinesh Rathour लखनऊ, विशेष संवाददाता
share Share
Follow Us on

यूपी के छह जिलों में 72 करोड़ रुपये की परियोजना को मंजूरी मिली है। मुख्य सचिव एसपी गोयल की अध्यक्षता में गठित कार्यकारी समिति की बैठक में शुक्रवार को 72 करोड़ रुपये से ज्यादा की लागत की परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। ये परियोजनाएं केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय की प्रस्तावित पीएसी 2025-26 के समक्ष प्रस्तुत की जाएंगी। परियोजनाएं छह जिलों में लागू की जाएंगी। केंद्र को ये प्रस्ताव मंजूरी और राशि जारी करने के लिए भेजा जाएगा।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

जानकारी के मुताबिक शुक्रवार को अनुमोदित प्रस्ताव छह जिलों- सोनभद्र, ललितपुर, बहराइच, चंदौली, लखीमपुर खीरी व बलरामपुर के हैं। परियोजनाओं पर कुल खर्च 72 करोड़ 73 लाख 35 हजार रुपये आएगा। मुख्य सचिव ने पहले से चल रही परियोजनाओं की समीक्षा की और उन्हें समय से पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को भेजे जाने वाले प्रस्ताव पूर्ण रूप से परिपक्व और सही हों।

मंजूर प्रस्तावों में ललितपुर के बानपुर में एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय के संचालन के लिए फर्नीचर व अन्य उपकरणों की खरीद, टाइप-1, टाइप-2, टाइप-3 के 12 छात्रावास, बलरामपुर में थारू विकास परियोजना के तहत संचालित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में फर्नीचर आदि की खरीद, सोनभद्र में चोपन के 56 ग्रामों, म्योरपुर के 11 ग्रामों, दुद्धी के 4 ग्रामों में इंटरलॉकिंग/सीसी रोड, लखीमपुर खीरी में विकास खंड पलिया के 2 गांवों में इंटरलॉकिंग, चंदौली में विकास खंड सकलडीह के 5 गांवों, चहनियां के सात गांवों में सीसी रोडव सोलर लाइट, बहराइच में मिहींपुरवा के 8 गांवों में सीसी रोड व नाली निर्माण के प्रस्ताव शामिल हैं।

Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour
दिनेश राठौर लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। कानपुर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है। डिजिटल और प्रिंट जर्नलिज्म में 13 साल से अधिक का अनुभव है। लंबे समय तक प्रिन्ट में डेस्क पर रहे हैं। यूपी के कानपुर, बरेली, मुरादाबाद और राजस्थान के सीकर जिले में पत्रकारिता कर चुके हैं। भारतीय राजनीति के साथ सोशल और अन्य बीट पर काम करने का अनुभव। इसके साथ ही वायरल वीडियो पर बेहतर काम करने की समझ है। और पढ़ें
Lakhimpur Kheri News Sonbhadra News UP Sarkar
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |