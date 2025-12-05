सोनभद्र, ललितपुर, खीरी समेत यूपी के छह जिलों में 72 करोड़ की परियोजना मंजूर, केंद्र को जाएगा प्रस्ताव
यूपी के छह जिलों में 72 करोड़ रुपये की परियोजना को मंजूरी मिली है। मुख्य सचिव एसपी गोयल की अध्यक्षता में गठित कार्यकारी समिति की बैठक में शुक्रवार को 72 करोड़ रुपये से ज्यादा की लागत की परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। ये परियोजनाएं केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय की प्रस्तावित पीएसी 2025-26 के समक्ष प्रस्तुत की जाएंगी। परियोजनाएं छह जिलों में लागू की जाएंगी। केंद्र को ये प्रस्ताव मंजूरी और राशि जारी करने के लिए भेजा जाएगा।
जानकारी के मुताबिक शुक्रवार को अनुमोदित प्रस्ताव छह जिलों- सोनभद्र, ललितपुर, बहराइच, चंदौली, लखीमपुर खीरी व बलरामपुर के हैं। परियोजनाओं पर कुल खर्च 72 करोड़ 73 लाख 35 हजार रुपये आएगा। मुख्य सचिव ने पहले से चल रही परियोजनाओं की समीक्षा की और उन्हें समय से पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को भेजे जाने वाले प्रस्ताव पूर्ण रूप से परिपक्व और सही हों।
मंजूर प्रस्तावों में ललितपुर के बानपुर में एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय के संचालन के लिए फर्नीचर व अन्य उपकरणों की खरीद, टाइप-1, टाइप-2, टाइप-3 के 12 छात्रावास, बलरामपुर में थारू विकास परियोजना के तहत संचालित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में फर्नीचर आदि की खरीद, सोनभद्र में चोपन के 56 ग्रामों, म्योरपुर के 11 ग्रामों, दुद्धी के 4 ग्रामों में इंटरलॉकिंग/सीसी रोड, लखीमपुर खीरी में विकास खंड पलिया के 2 गांवों में इंटरलॉकिंग, चंदौली में विकास खंड सकलडीह के 5 गांवों, चहनियां के सात गांवों में सीसी रोडव सोलर लाइट, बहराइच में मिहींपुरवा के 8 गांवों में सीसी रोड व नाली निर्माण के प्रस्ताव शामिल हैं।