यूपी में करेंगे शराबबंदी, 12 तक की फ्री होगी शिक्षा; 2027 को लेकर चंद्रशेखर ने कर दिए कई वायदे
नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद ने मेरठ में प्रेस कान्फ्रेंस की। जिसमें 2027 मे होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर कई वायदे कर दिए। चंद्रशेखर आजाद ने इस दौरान भाजपा सरकार पर भी जोरदार प्रहार किया।
:Chandrashekhar Azad News: 2027 में यूपी में सत्ता परिवर्तन होने जा रहा है। उनकी सरकार बनते ही प्रदेश में शराबबंदी की जाएगी और शराब की दुकानों में डिजीटल लाइब्रेरी खोली जाएगी। यह बातें आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद ने मेरठ में निकली सत्ता परिवर्तन पद यात्रा से पहले प्रेस कांफ्रेंस की। जिसमें चंद्रशेखर ने यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर कई वादे कर डाले।
चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि आज प्रदेश के नौजवान बेहाल हैं और वे नशे की तरफ बढ़ रहे हैं। देश की बड़ी परीक्षाओं को लीक कराया जा रहा है और भर्तियों में घोटाले चल रहे हैं। कहा कि प्रदेश में महिला सुरक्षा पर बड़े सवाल लग रहे हैं। मेरठ की नेशनल स्तर की खिलाड़ी की हत्या के 44 दिन बाद लाश मिलती है, लेकिन पुलिस को कुछ पता नहीं चलता है।
महिलाओं के आरक्षण का विरोध कर रही सरकार
उन्होंने कहा कि महिलाओं की आधी आबादी है और सरकार महिलाओं के आरक्षण का विरोध विपक्ष को बताकर बदनाम कर रही है। जबकि महिला आरक्षण 2023 में लागू हो चुका है, लेकिन सरकार ने 2024 के लोकसभा चुनावों में महिलाओं को 33 फीसदी आरक्षण का लाभ नहीं दिया है। चंद्रशेखर ने 12वीं तक निशुल्क शिक्षा, 750 रुपये न्यूनतम वेज, एमएसपी की गारंटी जैसे वायदे भी दोहराए। आजाद ने चुनावों में गठबंधन के सवाल पर कहा कि उनकी पार्टी का गठबंधन जनता के साथ होगा। आजाद ने भाजपा को सबसे बड़ी जाातिवादी पार्टी बताया। मौके पर जिलाध्यक्ष चरण सिंह एडवाकेट, बाबर चौहान खरदौनी, चतर सिंह जाटव, मोहम्मद अनस, हाजी तौफीक इलाही मौजूद रहे।
गोमाता को मिले राष्ट्रमाता का दर्जा
चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि गोमाता को राष्ट्रमाता का दर्जा दिया जाना चाहिए, लेकिन सरकार बीफ एक्सपोर्टर के दबाव में ये काम नहीं कर रही है।
शेरगढ़ी से निकली पद यात्रा कमेला पुल पर खत्म
आजाद समाज पार्टी की सत्ता परिवर्तन पद यात्रा शेरगढ़ी गांव स्थित आंबेडकर पार्क से शुरू हुई जो हापुड़ रोड स्थित कमेला पुल पर संपन्न हो गई। यात्रा में चंद्रशेखर आजाद समर्थकों की भारी भीड़ के साथ कमेला पुल तक गए। इस दौरान लोगों ने फूलों की वर्षा की और जगह-जगह पर स्वागत किया। पार्टी नेता बाबर चौहान खरदौनी द्वारा मवाना रोड स्थित इंचौली में भव्य स्वागत किया। पहले यह पदयात्रा कचहरी स्थित बाबा साहेब डॉ. भीमराव आंबेडकर की प्रतिमा तक जानी थी लेकिन प्रशासन की अनुमति नहीं मिलने की वजह से इसे कमेला पुल पर ही संपन्न करा दिया। पदयात्रा के दौरान भारी पुलिस फोर्स का इंतजाम रहा।
महिलाओं से किया संवाद
चंद्रशेखर आजाद ने पदयात्रा से पहले शुभम बैंक्वेट हॉल में महिलाओं से संवाद किया। कहा कि राष्ट्र की ताकत महिलाओं से है। उन्हें अपने हक और अधिकारों के लिए लड़ना होगा। आजाद समाज पार्टी महिलाओं को आगे बढ़ाने और उन्हें सम्मान देने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ेगी।
यात्रा से लगा जाम, लोग परेशान
पदयात्रा से शास्त्रीनगर रोड पर भारी जाम लगा रहा। पुलिस ने एक तरफ की रोड बंद करते हुए दोनों तरफ के वाहन दूसरी तरफ वाली रोड से संचालित किए। इसके चलते तेजगढ़ी चौराहे से लेकर एल ब्लॉक तिराहे तक और उसके बाद हापुड़ रोड पर बिजली बंबा बाईपास से लेकर कमेला पुल और हापुड़ अड्डे तक जाम लगा रहा। इसके चलते लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा।
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लेखक के बारे मेंDinesh Rathour
दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट
पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर
यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका
(डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर
आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और
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लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।
पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।