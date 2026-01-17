पनीर को ताजा बनाए रखने के लिए ये मिला रहे मुनाफाखोर, फैक्ट्री के खिलाफ कोर्ट में केस
यह पनीर में खट्टापन नहीं आने देता है, लेकिन गुणवत्ता खराब होती रहती है। न्यूट्रलाइजर सेहत के लिए घातक हैं। इसकी उपस्थिति पाए जाने पर पनीर बनाने वालों से लेकर मिल्क पाउडर तैयार करने वाली फैक्ट्री पर शिकंजा कसा जा रहा है। फैक्ट्री पर कार्रवाई के लिए संतकबीरनगर के CJM कोर्ट में वाद दायर किया गया है।
सहायक आयुक्त खाद्य द्वितीय सतीश कुमार की निगरानी में चलाए गए अभियान में पनीर पकड़ा गया था। जांच में प्रथम दृष्टया मानक के अनुरूप नहीं पाए जाने पर उसे नष्ट करा दिया गया था। उस समय पनीर का एक नमूना भरा गया था। नमूने की जांच जो रिपोर्ट आई वह चौंकाने वाली रही। जांच में पनीर में न्यूट्रलाइजर पाए जाने की पुष्टि हुई। मामला पकड़ में आने के बाद जिले के अधिकारियों ने गोरखपुर के अफसरों को कार्रवाई के बाबत पत्र लिखा। फैक्ट्री पर छापामार कर मिल्क पाउडर का नमूना सील किया गया। जांच में इस बात की पुष्टि हुई कि मिल्क पाउडर में ही न्यूट्रलाइजर है। मिल्क पाउडर आपूर्ति करने वाली फर्रुखाबाद की कंपनी पर कार्रवाई की तलवार लटक रही है।
क्या है न्यूट्रलाइजर
औद्योगिक स्तर पर, अम्लीय या कास्टिक रसायनों के रिसाव को संभालने और पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखने के लिए न्यूट्रीलाइज़र का उपयोग किया जाता है, जो पीएच मान को 7 पर वापस लाता है। इसके अलावा यह मेकअप की समाग्रियों में प्रयोग किया जाता है। त्वचा के असमान रंग (जैसे काले घेरे) को छिपाने के लिए कलर करेक्शन के बाद, फाउंडेशन को त्वचा के साथ मिलाने के लिए न्यूट्रलाइज़र (कंसीलर) का उपयोग किया जाता है। यह एफएसएसआई के मानक में अनुमन्य नहीं है। खाद्य पदार्थों में इसकी मिलावट वर्जित है।
क्या बोले अधिकारी
सहायक आयुक्त खाद्य द्वितीय सतीश कुमार ने बताया कि लैब की रिपोर्ट के बाद खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा रही है। मिलावट के इस धंधे में जो भी दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।