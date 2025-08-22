मोबाइल पर अश्लील मैसेज, संबंध बनाने का दबाव बना रहा प्रोफेसर, छात्रों के आंदोलित होते ही एक्शन

यूपी के उन्नाव में एक प्रोफेसर पर छात्रों ने मोबाइल पर अश्लील मैसेज भेजने और संबंध बनाने के लिए दबाव का आरोप लगाया है। छात्रों ने प्रोफेसर पर कार्रवाई के लिए आंदोलन शुरू किया तो कॉलेज ने एक्शन लेते हुए प्रोफेसर को बर्खास्त कर दिया है।

यूपी के उन्नाव में स्थित सरस्वती मेडिकल कॉलेज का एक प्रोफेसर छात्रों को मोबाइल पर अश्लील मैसेज कर रहा था। छात्रों पर संबंध बनाने का दबाव भी डाल रहा था। प्रोफेसर की हरकतों से नाराज छात्रों ने प्राचार्य से शिकायत की लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। गुरुवार को छात्रों ने प्रोफेसर के खिलाफ प्रदर्शन कर पुतला भी फूंका। इंटरनल परीक्षा का बहिष्कार कर प्रोफेसर को हटाने की मांग की। छात्रों के आंदोलित होते ही कॉलेज प्रशासन ने प्रोफेसर को निलंबित करने के बाद उनकी सेवा समाप्त कर दी। इस कार्रवाई के बाद छात्र परीक्षा देने के लिए तैयार हुए हैं।

सरस्वती मेडिकल कॉलेज के एक प्रोफेसर के खिलाफ एक दर्जन से अधिक छात्रों ने आरोप लगाया कि वह संबंध बनाने के लिए आए दिन दबाव बनाते हैं। उनके मोबाइल पर अश्लील मैसेज भेजते हैं। बात न मानने पर फेल करने की धमकी देते हैं। महाराष्ट्र के रहने वाले 2024 बैच के एक छात्र ने प्रोफेसर की इस शर्मनाक हरकत को उजागर करते हुए बताया कि कई महीने से प्रोफेसर की नजर उसके ऊपर थी। वह आए दिन उस पर संबंध बनाने का दबाव डालते थे।

कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉ. आरएन श्रीवास्तव ने बताया कि प्रोफेसर के खिलाफ पूरे बैच के छात्रों की शिकायत आई है। 11 अगस्त को एक बार फिर से एक छात्र ने शिकायत की। इसको संज्ञान में लेते हुए तीन कमेटियां बनाकर जांच कराई गई। प्रोफेसर को एक हफ्ते के अंदर स्पष्टीकरण देने के लिए नोटिस दी गई। सभी कमेटियों की रिपोर्ट में गंभीर तथ्य उजागर हुए। प्रोफेसर को एक मौका और दिया गया था कि वीडियो कांफ्रेंसिंग पर बात कर अपना पक्ष रखें। लेकिन उन्होंने बात नहीं की। छात्रों की शिकायतों से गंभीरता से लेते हुए प्रोफेसर को पहले निलंबित फिर बर्खास्त कर दिया गया है।

छात्रों के चेहरे पर लौटी खुशी प्रोफेसर की बर्खास्तगी के आर्डर की कापी छात्रों को दिखाए जाने पर मामला शांत हो सका। प्रोफेसर पर कार्रवाई होने के बाद छात्रों के चेहरों पर खुशी नजर आई। परीक्षा नियंत्रक व फिजियोलॉजी प्रोफेसर पर छात्रो ने आरोप लगाया कि आंतरिक मूल्यांकन में नंबर बढ़ाने व प्रश्न पत्र लीक करने के बदले वह छात्रों से शारीरिक संबंध बनाने की मांग करते है। छात्रों को जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं।