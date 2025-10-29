Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP Newsprofessor accused of raping a research scholar suspended victim files statement in court
शोधार्थी के साथ रेप का आरोपी प्रोफेसर सस्पेंड, पीड़िता ने कोर्ट में दर्ज कराया बयान

शोधार्थी के साथ रेप का आरोपी प्रोफेसर सस्पेंड, पीड़िता ने कोर्ट में दर्ज कराया बयान

संक्षेप: कुलपति प्रो.आशु रानी ने बताया कि आरोपी प्रोफेसर से संबंधित प्रकरण का स्वतः संज्ञान लिया गया। प्रकरण की जांच विश्वविद्यालय की आंतरिक शिकायत समिति को सौंपी गई थी। आंतरिक शिकायत समिति के प्रारंभिक जांच प्रतिवेदन के आधार पर प्रोफेसर को तत्काल प्रभाव से अग्रिम आदेश तक निलंबित कर दिया गया है।

Wed, 29 Oct 2025 02:07 PMAjay Singh वरिष्ठ संवाददाता, आगरा
share Share
Follow Us on

यूपी के आगरा के डॉ. भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय ने शोधार्थी के शारीरिक शोषण में आरोपित प्रोफेसर को निलंबित कर दिया है। कुलपति प्रो. आशु रानी ने आंतरिक शिकायत समिति की ओर से की गयी सिफारिश पर आदेश जारी किए हैं। विवि की ओर से बेस्ट टीचर इन रिसर्च के पुरस्कार से सम्मानित प्रोफेसर को अग्रिम आदेशों तक निलंबित रखा जाएगा। उधर, पुलिस ने एफआईआर दर्ज करने के बाद मंगलवार को पीड़िता के कोर्ट में बयान दर्ज कराए। अब पुलिस प्रोफेसर की गिरफ्तारी की प्रक्रिया शुरू कर रही है।

डॉ. बीआर आंबेडकर विवि में बेसिक साइंस विभाग के केमिस्ट्री प्रोफेसर पर रिसर्च स्कॉलर ने शारीरिक शोषण का आरोप लगाते हुए पुलिस को तहरीर दी थी। इसके आधार पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज की। राजभवन से भी इस मामले में रिपोर्ट तलब की गई है।

ये भी पढ़ें:होटलों में रेप, ऑफिस में छेड़छाड़, प्रोफेसर पर आरोपों से यूनिवर्सिटी में हड़कंप

विवि की कुलपति प्रो.आशु रानी ने बताया कि आरोपी प्रोफेसर से संबंधित प्रकरण का स्वतः संज्ञान लिया गया। प्रकरण की जांच विश्वविद्यालय की आंतरिक शिकायत समिति को सौंपी गयी। आंतरिक शिकायत समिति के प्रारंभिक जांच प्रतिवेदन के आधार पर प्रोफेसर को तत्काल प्रभाव से अग्रिम आदेश तक निलंबित कर दिया गया है। प्रकरण की विस्तृत जांच आंतरिक शिकायत समिति (आईसीसी) द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के दिशा-निर्देशों तथा कार्यस्थल पर महिलाओं के प्रति लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोष) अधिनियम के प्रावधानों के तहत जारी रहेगी।

उच्चस्तरीय जांच समिति गठन और कठोर कार्रवाई की मांग की गई

एबीवीपी ने विवि के प्रोफेसर पर कार्रवाई को प्रदर्शन किया। विवि में विरोध प्रदर्शन करते हुए परिषद के कार्यकर्ताओं ने कुलपति सचिवालय को घेर लिया। इसके बाद कुलसचिव अजय मिश्रा को विवि इकाई ने मंगलवार को कुलपति संबोधित ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में आरोपी प्रोफेसर के तत्काल निलंबन, निष्पक्ष उच्चस्तरीय जांच समिति गठन और कठोर कार्रवाई की मांग की गई। परिषद ने पीड़िता को सुरक्षा, मनोवैज्ञानिक सहायता एवं न्यायिक सहयोग देने तथा परिसर में छात्राओं की सुरक्षा नीति लागू करने की मांग उठाई। प्रांत सह मंत्री पुनीत कुमार ने कहा कि यह शिक्षा जगत की आत्मा पर चोट है। इकाई अध्यक्ष नितिन दुबे ने कहा कि शिक्षक का दायित्व ज्ञान देना है, शोषण नहीं। उपाध्यक्ष दीक्षा चौधरी ने कहा कि यह हर बेटी की लड़ाई है।

एनएसयूआई, सपा छात्र सभा ने खंदारी परिसर में कुलपति आवास घेरा

डॉ. भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय के खंदारी परिसर स्थित कुलपति आवास का मंगलवार को छात्र संगठनों ने घेराव कर लिया। एनएसयूआई एवं समाजवादी छात्र सभा महानगर आगरा ने कुलपति आवास का जमकर प्रदर्शन किया। छात्र संगठनों ने प्रोफेसर की तत्काल बर्खास्तगी एवं गिरफ्तारी की मांग की। समाजवादी छात्र सभा महानगर अध्यक्ष ने चेताया कि शाम तक कार्रवाई न हुई तो उग्र आंदोलन होगा। एनएसयूआई जिलाध्यक्ष सतीश सिकरवार ने कहा कि विवि दोषी प्रोफेसर के खिलाफ कार्रवाई करे, उसे बचाने की कोशिश ना करे। आरोपी को तुरंत निलंबित करने के बाद विवि से बर्खास्त किया जाए। प्रदर्शन में कुलदीप दीक्षित, हेमंत जादौन, जितेंद्र धनगर, अनिल सूर्यवंशी, ललित जाटव, अजय यादव, आरव पाण्डेय रहे।

ये भी पढ़ें:प्रोफेसर ने दो साल तक किया शोधार्थी का रेप, शादी का झांसा देकर करता रहा गंदा काम

पुलिस की भी जांच जारी, साक्ष्य जुटाए

पुलिस ने मंगलवार को पीड़िता के कोर्ट में बयान दर्ज कराए। पीड़िता के बयान इस केस में महत्वपूर्ण साक्ष्य होंगे। थाना न्यू आगरा पुलिस मामले की जांच कर रही है। थाना न्यू आगरा के उपनिरीक्षक अखिलेश कुमार दीक्षित ने कोर्ट में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि शोधार्थी ने 26 अक्तूबर को मुकदमा दर्ज कराया था, जिसमें पीड़िता के धारा 183 बीएनएसएस के तहत बयान दर्ज कराए जाने का आग्रह किया गया।

Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh
अजय कुमार सिंह दो दशक से अधिक अनुभव वाले वरिष्ठ पत्रकार हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की और टीवी होते हुए अब डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं। राजनीति, स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ीं खबरों को गहराई से कवर किया है। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं। और पढ़ें
UP Top News Up News Up Latest News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |