शोधार्थी के साथ रेप का आरोपी प्रोफेसर सस्पेंड, पीड़िता ने कोर्ट में दर्ज कराया बयान

यूपी के आगरा के डॉ. भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय ने शोधार्थी के शारीरिक शोषण में आरोपित प्रोफेसर को निलंबित कर दिया है। कुलपति प्रो. आशु रानी ने आंतरिक शिकायत समिति की ओर से की गयी सिफारिश पर आदेश जारी किए हैं। विवि की ओर से बेस्ट टीचर इन रिसर्च के पुरस्कार से सम्मानित प्रोफेसर को अग्रिम आदेशों तक निलंबित रखा जाएगा। उधर, पुलिस ने एफआईआर दर्ज करने के बाद मंगलवार को पीड़िता के कोर्ट में बयान दर्ज कराए। अब पुलिस प्रोफेसर की गिरफ्तारी की प्रक्रिया शुरू कर रही है।

डॉ. बीआर आंबेडकर विवि में बेसिक साइंस विभाग के केमिस्ट्री प्रोफेसर पर रिसर्च स्कॉलर ने शारीरिक शोषण का आरोप लगाते हुए पुलिस को तहरीर दी थी। इसके आधार पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज की। राजभवन से भी इस मामले में रिपोर्ट तलब की गई है।

विवि की कुलपति प्रो.आशु रानी ने बताया कि आरोपी प्रोफेसर से संबंधित प्रकरण का स्वतः संज्ञान लिया गया। प्रकरण की जांच विश्वविद्यालय की आंतरिक शिकायत समिति को सौंपी गयी। आंतरिक शिकायत समिति के प्रारंभिक जांच प्रतिवेदन के आधार पर प्रोफेसर को तत्काल प्रभाव से अग्रिम आदेश तक निलंबित कर दिया गया है। प्रकरण की विस्तृत जांच आंतरिक शिकायत समिति (आईसीसी) द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के दिशा-निर्देशों तथा कार्यस्थल पर महिलाओं के प्रति लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोष) अधिनियम के प्रावधानों के तहत जारी रहेगी।

उच्चस्तरीय जांच समिति गठन और कठोर कार्रवाई की मांग की गई एबीवीपी ने विवि के प्रोफेसर पर कार्रवाई को प्रदर्शन किया। विवि में विरोध प्रदर्शन करते हुए परिषद के कार्यकर्ताओं ने कुलपति सचिवालय को घेर लिया। इसके बाद कुलसचिव अजय मिश्रा को विवि इकाई ने मंगलवार को कुलपति संबोधित ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में आरोपी प्रोफेसर के तत्काल निलंबन, निष्पक्ष उच्चस्तरीय जांच समिति गठन और कठोर कार्रवाई की मांग की गई। परिषद ने पीड़िता को सुरक्षा, मनोवैज्ञानिक सहायता एवं न्यायिक सहयोग देने तथा परिसर में छात्राओं की सुरक्षा नीति लागू करने की मांग उठाई। प्रांत सह मंत्री पुनीत कुमार ने कहा कि यह शिक्षा जगत की आत्मा पर चोट है। इकाई अध्यक्ष नितिन दुबे ने कहा कि शिक्षक का दायित्व ज्ञान देना है, शोषण नहीं। उपाध्यक्ष दीक्षा चौधरी ने कहा कि यह हर बेटी की लड़ाई है।

एनएसयूआई, सपा छात्र सभा ने खंदारी परिसर में कुलपति आवास घेरा डॉ. भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय के खंदारी परिसर स्थित कुलपति आवास का मंगलवार को छात्र संगठनों ने घेराव कर लिया। एनएसयूआई एवं समाजवादी छात्र सभा महानगर आगरा ने कुलपति आवास का जमकर प्रदर्शन किया। छात्र संगठनों ने प्रोफेसर की तत्काल बर्खास्तगी एवं गिरफ्तारी की मांग की। समाजवादी छात्र सभा महानगर अध्यक्ष ने चेताया कि शाम तक कार्रवाई न हुई तो उग्र आंदोलन होगा। एनएसयूआई जिलाध्यक्ष सतीश सिकरवार ने कहा कि विवि दोषी प्रोफेसर के खिलाफ कार्रवाई करे, उसे बचाने की कोशिश ना करे। आरोपी को तुरंत निलंबित करने के बाद विवि से बर्खास्त किया जाए। प्रदर्शन में कुलदीप दीक्षित, हेमंत जादौन, जितेंद्र धनगर, अनिल सूर्यवंशी, ललित जाटव, अजय यादव, आरव पाण्डेय रहे।