पद्यश्री प्रख्यात साहित्यकार प्रो.रामदरश मिश्र का निधन, 101 साल की उम्र में दिल्ली में ली अंतिम सांस

हिंदी के प्रख्यात साहित्यकार प्रोफेसर रामदरश मिश्र का 101 साल की उम्र में दिल्ली में निधन हो गया है। होली के बाद से वे बीमार चल रहे थे और इस समय द्वारका स्थित अपने बेटे के घर पर थे। शनिवार को मंगलापुरी, पालम स्थित श्मशान घाट पर उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। इसी वर्ष जून में उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। सीएम योगी आदित्यनाथ ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया है।

जहां आप पहुंचे छलांगे लगाकर, वहां मैं भी पहुंचा मगर धीरे-धीरे... ‘बनाया है मैंने ये घर धीरे-धीरे.....’ जैसी कालजयी गजलें कहने वाले वाले हिन्दी के प्रतिष्ठित साहित्यकार व समर्थ कवि प्रो. रामदरश मिश्र का शुक्रवार को दिल्ली में निधन हो गया। निधन की सूचना मिलते ही उनके गांव व गोरखपुर सहित आसपास के तमाम क्षेत्रों में शोक की लहर दौड़ पड़ी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनके निधन पर शोक व्यक्त करते हुआ कहा कि पद्मश्री प्रोफेसर रामदरश मिश्र का निधन साहित्यजगत की क्षति है।

गोरखपुर के डुमरी गांव में 15 अगस्त 1924 (श्रावण पूर्णिमा) को रामचन्द्र मिश्र और कंवलपाती मिश्र के घर जन्मे रामदरश मिश्र तीन भाइयों में सबसे छोटे थे। प्रारंभिक शिक्षा गांव के प्राथमिक-माध्यमिक विद्यालय में हुई। वहां से हिंदी और उर्दू के साथ मिडिल उत्तीर्ण कर ‘विशेष योग्यता’ की पढ़ाई के लिए वे दस मील दूर ढरसी गांव गए। इसके बाद उन्होंने बरहज से विशारद और साहित्य रत्न की परीक्षाएं उत्तीर्ण कीं।

अंग्रेजी की पढ़ाई के लिए 1947 में वे वाराणसी आए और बीएचयू में प्रवेश लिया। वहीं से उन्होंने पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। 1956 में उन्होंने एमएस यूनिवर्सिटी, बड़ौदा, सेंट जेवियर कॉलेज (अहमदाबाद) और एसबी जॉर्ज कॉलेज, नवसारी सहित कई संस्थानों में अध्यापन किया। 1964 में वे दिल्ली विवि से जुड़े और वहीं के निवासी बन गए। 1990 में वे प्रोफेसर पद से सेवानिवृत्त हुए।

गांव-जवार में शोक की लहर प्रो. राम दरश मिश्र के निधन पर गांव के शशिबिदु नारायण मिश्रा, प्रसिद्ध नारायण मिश्र, बृजेन्द्र मिश्र, आनंद प्रकाश मिश्र, रामप्रकाश मिश्र, पूर्णेदु नारायण मिश्र, पूर्व प्रधानाध्यक प्रभुनाथ सिंह ने दुख व्यक्त किया।

साहित्यिक यात्रा रामदरश मिश्र का पहला काव्य-संग्रह ‘पथ के गीत’ (1951) में प्रकाशित हुआ, लेकिन उन्होंने काव्य लेखन 1940 के आसपास ही शुरू कर दिया था। उनकी पहली प्रकाशित कविता थी ‘चांद’। वर्ष 1942 में उन्होंने कवित्त-सवैये में ‘चक्रव्यूह’ नामक एक खंडकाव्य भी लिखा। ‘पथ के गीत’ के बाद उनके रचना-संसार में नए भावबोध का विस्तार हुआ। ‘बैरंग बेनाम चिट्ठियां’ और ‘पक गई है धूप’ जैसी रचनाओं में नई कविता का तेवर स्पष्ट दिखता है। उन्होंने कविता की डेढ़ दर्जन से अधिक कृतियां दीं और कई ग़ज़ल-संग्रह भी प्रकाशित किए। हिंदी ग़ज़ल को कविता की महत्त्वपूर्ण शैली के रूप में प्रतिष्ठित किया।