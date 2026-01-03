प्रो.जेपी सैनी बने लखनऊ विश्वविद्यालय के नए कुलपति, अभी एमएमएमयूटी गोरखपुर के हैं वीसी

संक्षेप: प्रो.जेपी सैनी को लखनऊ विश्वविद्यालय का नया कुलपति बनाया गया है। प्रो.सैनी वर्तमान में गोरखपुर के मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्विविद्यालय (एमएमएमयूटी) के कुलपति हैं। कुलाधिपति और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने उनकी नियुक्ति का आदेश जारी किया है।

प्रो.जेपी सैनी को लखनऊ विश्वविद्यालय का नया कुलपति बनाया गया है। प्रो.सैनी वर्तमान में गोरखपुर के मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्विविद्यालय (एमएमएमयूटी) के कुलपति हैं। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल और विश्वविद्यालय की कुलाधिपति आनंदीबेन पटेल ने प्रो.जेपी सैनी की नियुक्ति का आदेश जारी कर दिया है।

इस आदेश में लिखा है कि उत्तर प्रदेश राज्य विश्विविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा-12 की उपधारा-1 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रो.जय प्रकाश सैनी कुलपति, मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय गोरखपुर को कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए लखनऊ विश्वविद्यालय का कुलपति नियुक्त किया गया है।

कौन हैं प्रो.जे.पी सैनी प्रो.जेपी सैनी का पूरा नाम प्रो.जय प्रकाश सैनी है। मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (एमएमएमयूटी) गोरखपुर के कुलपति बनने से पहले वह नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी नई दिल्ली के कुलपति रह चुके हैं। मूलत: उत्तर प्रदेश के झांसी के रहने वाले प्रो.जेपी सैनी इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग से एमटेक और पीएचडी हैं। उनका लंबा प्रशासनिक अनुभव रहा है।

मदन मोहन मालवीय इंजीनियरिंग कॉलेज के अंतिम प्रिंसिपल भी रहे प्रो.सैनी प्रो.जेपी सैनी मदन मोहन मालवीय इंजीनियरिंग कॉलेज गोरखपुर के अंतिम प्राचार्य भी रहे। वह जनवरी 2010 से जनवरी 2013 तक कॉलेज के प्राचार्य रहे। उनके कार्यकाल में ही इस कॉलेज को विश्वविद्यालय का दर्जा मिला था। इसमें उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही थी।