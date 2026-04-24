छात्र के मुंह में पेशाब करने वाले का निकाला जुलूस, गेट पर ताला लगाकर घर के अंदर छिपा था साहिल

पुलिस दबिश के लिए घर गई तो गेट पर ताला देख लौट आती। इधर पुलिस को सूचना मिली कि साहिल उर्फ मुसीबत घर पर ही है। सिगरेट पीने छत पर जाता है। पुलिस गेट का ताला तोड़ कर अंदर पहुंची। इसके बाद चार अन्य कमरों के दरवाजों के ताले तोड़े। इसके बाद कमरे में रखे दीवान का प्लाई बोर्ड उठाया तो उसे अंदर छिपा पाया।

कानपुर के बर्रा में छात्र को बंधक बना कर पिटाई के बाद उसके मुंह में पेशाब करने वाला साहिल शर्मा उर्फ मुसीबत पुलिस के हत्थे चढ़ गया है। पुलिस उसे टीम बनाकर ढूंढती रही जबकि वह घर में ही छिपा बैठा था जबकि मुख्य गेट पर ताला लगा था। सूचना पर पहुंची पुलिस ताला तोड़ कर अंदर घुसी तो आरोपित कमरे के दीवान के अंदर छिपा मिला। डीसीपी साउथ दीपेंद्र नाथ चौधरी ने प्रेस वार्ता कर गुरुवार को घटना का अनावरण किया। आरोपित बीते वर्ष वरदान गैलेक्सी के पास पुलिस पर फायरिंग करने के आरोप में भी वांछित था। उस पर 25 हजार रुपये का इनाम घोषित है।

सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था वीडियो डीसीपी दीपेंद्र नाथ चौधरी ने बताया कि बर्रा क्षेत्र में बीते दिनों एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। वीडियो में कल्याणपुर से सेक्स रैकेट में पकड़े गए रोहित वर्मा के साथ साहिल शर्मा उर्फ हिमांशु शर्मा उर्फ मुसीबत एक छात्र को बंधक बना कर पीट रहा था। इस दौरान साहिल उसके मुंह में पेशाब करता नजर आ रहा था। मामले में पुलिस पीड़ित छात्र की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज कर आरोपित की तलाश कर रही थी। आरोपित पर बर्रा, गुजैनी, गोविंदनगर में चार मुकदमे दर्ज हैं।

सिगरेट पीने छत पर गया और हो गई मुखबिरी पुलिस की तीन टीमें आरोपित की तलाश में सिर्फ जिले में ही नहीं, बाहर भी तलाश में जुटी थीं। पुलिस दबिश के लिए घर जाती तो मुख्य गेट पर ताला देख लौट आती। इधर पुलिस को सूचना मिली कि साहिल उर्फ मुसीबत घर पर ही है। सिगरेट पीने छत पर जाता है। पुलिस गेट का ताला तोड़ कर अंदर पहुंची। इसके बाद चार अन्य कमरों के दरवाजों के ताले तोड़े। इसके बाद कमरे में रखे दीवान का प्लाई बोर्ड उठाया तो उसे अंदर छिपा पाया।

कानपुर सेक्स रैकेट में आया था नाम आपको बता दें कुछ दिन पहले कानपुर में सेक्स रैकेट का खुलासा हुआ था। पुलिस कमिश्नर रघुबीर लाल एक युवती ने शिकायत की थी। उसने बताया था कि वह पश्चिम बंगाल की रहने वाली है। कल्याणपुर निवासी कथित पत्रकार रोहित वर्मा सेक्स रैकेट चलाता है। रोहित ने उसके अश्लील वीडियो बना लिए हैं और अब ब्लैकमेल कर रहा है। पुलिस कमिश्नर ने इस मामले की जांच एसओजी प्रभारी सुमित रामटेके और शिवा सिंह को दी थी।