यूपी में इन संविदा शिक्षकों को नियमित करने की प्रक्रिया शुरू, 31 अक्तूबर से स्क्रीनिंग

संक्षेप: यूपी में परिषदीय प्राथमिक व उच्च प्राथमिक स्कूलों में काम कर रहे पात्र संविदा विशेष शिक्षकों को नियमित करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। मानक के अनुसार अर्हता रखते हैं, उनकी स्क्रीनिंग का काम 31 अक्तूबर से शुरू होगा।

उत्तर प्रदेश में परिषदीय प्राथमिक व उच्च प्राथमिक स्कूलों में काम कर रहे पात्र संविदा विशेष शिक्षकों को नियमित किए जाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। ऐसे संविदा विशेष शिक्षक जो टीईटी, सीटीईटी और आरसीआई के मानक के अनुसार अर्हता रखते हैं, उनकी स्क्रीनिंग का काम 31 अक्तूबर से शुरू होगा। अलग-अलग जिलों में सत्यापन का कार्य 26 नवंबर तक चलेगा। बेसिक शिक्षा निदेशालय की ओर से इसके संबंध में आदेश जारी कर दिए गए हैं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर मानक के अनुसार विशेष शिक्षकों की नियुक्ति होगी। करीब पांच हजार पदों पर पहले उन्हें अवसर दिया जाएगा जो कि वर्षों से संविदा पर विशेष शिक्षक के रूप में दिव्यांग छात्रों को पढ़ा रहे हैं। फिर इनसे बचे हुए पदों पर भर्ती निकाली जाएगी। योग्य अभ्यर्थियों से आवेदन लेकर चयन प्रक्रिया पूरी की जाएगी। निशातगंज स्थित राज्य आयुक्त दिव्यांगजन कार्यालय में इनके अभिलेखों की स्क्रीनिंग होगी। अभिलेखों की जांच 31 अक्तूबर को लखनऊ, हरदोई व सीतापुर जिलों के संविदा विशेष शिक्षकों से शुरू होगी। वहीं 26 नवंबर को कानपुर देहात, कन्नौज व मुजफ्फरनगर जिलों के संविदा विशेष शिक्षकों के अभिलेखों की जांच से खत्म होगी। सभी जिलों के बेसिक शिक्षा अधिकारियों को समय-सारिणी भेज दी गई है।

10 मंडलों में क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारियों की तैनाती प्रदेश में 10 मंडलों में क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारियों की तैनाती कर दी गई है। स्नातक व स्नातकोत्तर डिग्री कॉलेजों के प्राचार्यों को इन पदों पर तैनात किया गया है। अभी तक सिर्फ आठ मंडलों में ही क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी तैनात हैं। ऐसे में उनके ऊपर दूसरे मंडलों के कार्यों का भी बोझ है। अब प्रत्येक मंडल में एक-एक क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी तैनात होने से डिग्री कॉलेजों की बेहतर ढंग से निगरानी हो सकेगी।