बीजेपी नेताओं को जल्द मिलेगी खुशखबरी, सीएम योगी-पंकज चौधरी की मुलाकात के बाद मिले ये संकेत

संक्षेप: चुनाव से पहले अभी पार्टी में कई काम होने हैं। इनमें मंत्रिमंडल विस्तार के अलावा खाली पड़े आयोग, निगम और बोर्डों के पदों को भरा जाना, नगर निकायों में 2800 से अधिक पाषर्दों का मनोनयन आदि शामिल हैं। प्रदेश संगठन की नई टीम और सभी जिलों में संगठनात्मक गठन भी होने हैं।

भाजपा को नया प्रदेश अध्यक्ष मिलने के साथ ही अब संगठनात्मक कार्यों के साथ ही अब आयोग-निगम, बोर्डों के खाली पड़े पदों को भरने की प्रक्रिया भी तेज होगी। ऐसे संकेत मंगलवार को प्रदेश भाजपा अध्यक्ष पंकज चौधरी की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात के बाद मिले हैं। मौका था पांच कालिदास मार्ग स्थित मुख्यमंत्री आवास में भाजपा कोर कमेटी की बैठक का। इसमें महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह के साथ ही उपमुख्यमंत्री द्वय केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक के अलावा आरएसएस के पदाधिकारी भी मौजूद रहे।

भाजपा ने मिशन-2027 को ध्यान में रखकर प्रदेश अध्यक्ष पद पर कुर्मी चेहरे के रूप में पंकज चौधरी पर दांव लगाया है। चुनाव से पहले अभी पार्टी में कई काम होने हैं। इनमें मंत्रिमंडल विस्तार के अलावा खाली पड़े आयोग, निगम और बोर्डों के पदों को भरा जाना, नगर निकायों में 2800 से अधिक पाषर्दों का मनोनयन आदि शामिल हैं। इसके अलावा प्रदेश संगठन की नई टीम और सभी जिलों में संगठनात्मक गठन भी होने हैं। ऐसे ही कई विषयों पर पार्टी की कोर कमेटी की बैठक में चर्चा होने की खबर है। मंगलवार को पहले एक बैठक संघ कार्यालय भारती भवन में हुई। उसमें करीब दो घंटे तक विभिन्न विषयों पर मंथन हुआ।

पार्षदों के मनोनयन की प्रक्रिया भी तेज होगी उसके बाद दोपहर में भाजपा कोर कमेटी की बैठक मुख्यमंत्री आवास में हुई। करीब डेढ़ घंटे चली इस बैठक को यूं तो मासिक बैठक बताया जा रहा है लेकिन इस दौरान सरकार और संगठन से जुड़े विभिन्न विषयों पर चर्चा हुई। बैठक में संघ के क्षेत्र प्रचारक अनिल सिंह भी मौजूद रहे। माना जा रहा है कि आयोग, निगम, बोर्डों में खाली पड़े पदों को भरे जाने की कवायद जल्द शुरू हो जाएगी। वहीं पार्टी पार्षदों के मनोनयन की प्रक्रिया को भी आगे बढ़ाएगी।