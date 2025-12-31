Hindustan Hindi News
Hindi NewsUP Newsprocess of appointment in commissions corporations expedited indications cm yogi pankaj meeting
बीजेपी नेताओं को जल्द मिलेगी खुशखबरी, सीएम योगी-पंकज चौधरी की मुलाकात के बाद मिले ये संकेत

संक्षेप:

चुनाव से पहले अभी पार्टी में कई काम होने हैं। इनमें मंत्रिमंडल विस्तार के अलावा खाली पड़े आयोग, निगम और बोर्डों के पदों को भरा जाना, नगर निकायों में 2800 से अधिक पाषर्दों का मनोनयन आदि शामिल हैं। प्रदेश संगठन की नई टीम और सभी जिलों में संगठनात्मक गठन भी होने हैं। 

Dec 31, 2025 05:31 am ISTAjay Singh विशेष संवाददाता, लखनऊ
भाजपा को नया प्रदेश अध्यक्ष मिलने के साथ ही अब संगठनात्मक कार्यों के साथ ही अब आयोग-निगम, बोर्डों के खाली पड़े पदों को भरने की प्रक्रिया भी तेज होगी। ऐसे संकेत मंगलवार को प्रदेश भाजपा अध्यक्ष पंकज चौधरी की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात के बाद मिले हैं। मौका था पांच कालिदास मार्ग स्थित मुख्यमंत्री आवास में भाजपा कोर कमेटी की बैठक का। इसमें महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह के साथ ही उपमुख्यमंत्री द्वय केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक के अलावा आरएसएस के पदाधिकारी भी मौजूद रहे।

भाजपा ने मिशन-2027 को ध्यान में रखकर प्रदेश अध्यक्ष पद पर कुर्मी चेहरे के रूप में पंकज चौधरी पर दांव लगाया है। चुनाव से पहले अभी पार्टी में कई काम होने हैं। इनमें मंत्रिमंडल विस्तार के अलावा खाली पड़े आयोग, निगम और बोर्डों के पदों को भरा जाना, नगर निकायों में 2800 से अधिक पाषर्दों का मनोनयन आदि शामिल हैं। इसके अलावा प्रदेश संगठन की नई टीम और सभी जिलों में संगठनात्मक गठन भी होने हैं। ऐसे ही कई विषयों पर पार्टी की कोर कमेटी की बैठक में चर्चा होने की खबर है। मंगलवार को पहले एक बैठक संघ कार्यालय भारती भवन में हुई। उसमें करीब दो घंटे तक विभिन्न विषयों पर मंथन हुआ।

पार्षदों के मनोनयन की प्रक्रिया भी तेज होगी

उसके बाद दोपहर में भाजपा कोर कमेटी की बैठक मुख्यमंत्री आवास में हुई। करीब डेढ़ घंटे चली इस बैठक को यूं तो मासिक बैठक बताया जा रहा है लेकिन इस दौरान सरकार और संगठन से जुड़े विभिन्न विषयों पर चर्चा हुई। बैठक में संघ के क्षेत्र प्रचारक अनिल सिंह भी मौजूद रहे। माना जा रहा है कि आयोग, निगम, बोर्डों में खाली पड़े पदों को भरे जाने की कवायद जल्द शुरू हो जाएगी। वहीं पार्टी पार्षदों के मनोनयन की प्रक्रिया को भी आगे बढ़ाएगी।

इसके अलावा बैठक में एसआईआर से जुड़े मुद्दे पर भी चर्चा होने की खबर है। तय किया गया कि ज्यादा से ज्यादा नये वोटर बनवाने और संदिग्ध वोटरों को लेकर बड़े पैमाने पर आपत्तियां दाखिल करने पर फोकस किया जाएगा। इस काम में संघ भी मदद करेगा। मुख्यमंत्री से मुलाकात की तस्वीर प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने एक्स पर साझा करते हुए लिखा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान संगठनात्मक मुद्दों पर विचार-विमर्श हुआ।

Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh
अजय कुमार सिंह दो दशक से अधिक अनुभव वाले वरिष्ठ पत्रकार हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की और टीवी होते हुए अब डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं। राजनीति, स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ीं खबरों को गहराई से कवर किया है। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं। और पढ़ें
UP BJP UP BJP President CM Yogi Adityanath
