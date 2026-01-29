Hindustan Hindi News
एकसाथ नहीं चल सकती आईपीसी की धारा 420 और 406 की कार्यवाही, हाईकोर्ट ने रद्द किया आदेश

Jan 29, 2026 10:46 pm ISTDinesh Rathour प्रयागराज, विधि संवाददाता
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक आदेश में कहा है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 420 व धारा 406 के अपराध की कार्यवाही एकसाथ नहीं चल सकती। कोर्ट ने इसी के साथ गाजीपुर के दबंग आतिफ रजा उर्फ शरजील रजा व दो अन्य के खिलाफ सीजेएम गाजीपुर द्वारा इन दोनों धाराओं में चार्जशीट पर संज्ञान लेकर सम्मन जारी करने के आदेश को अवैध करार देते हुए रद्द कर दिया और मजिस्ट्रेट को 30 दिन में नए सिरे से संज्ञान आदेश करने का निर्देश दिया है।

यह आदेश न्यायमूर्ति पीके गिरि ने आतिफ रजा के अधिवक्ता उपेंद्र उपाध्याय को सुनकर दिया है। एडवोकेट उपेंद्र उपाध्याय का कहना था कि सैयद बाडा निवासी महमूद आलम ने याची व दो अन्य के खिलाफ कोतवाली में एफआईआर दर्ज करा आरोप लगाया कि उसकी, रवींद्र नारायण सिंह व बैस खान की मेसर्स विकास कांस्ट्रक्शन नामक भागीदारी फर्म है। इसमें याची ने शामिल करने को कहा और ऐसा नहीं करने पर जान से मारने की धमकी दी। इससे डरकर उसे व उसके साथियों को भी फर्म में भागीदार बना लिया गया।

शिकायतकर्ता के बेटे की 2015 में हुई मौत

फर्म के खाते में शिकायतकर्ता के 76 लाख रुपये के अलावा अन्य भागीदारों के जमा करोड़ों रुपये याची ने हड़प लिए। शिकायतकर्ता के बेटे की 2015 में मौत हो गई। इसके बाद उसने घोटाले व धोखाधड़ी के आरोप में एफआईआर दर्ज कराई। पुलिस की चार्जशीट पर कोर्ट ने संज्ञान लेकर सम्मन जारी किया है, जिसकी वैधता को चुनौती दी गई थी।

याची के अधिवक्ता उपेंद्र उपाध्याय का कहना था कि आईपीसी की धारा 420 व 406 एकसाथ नहीं लगाई जा सकती। सुप्रीम कोर्ट ने देलही रेस क्लब केस में साफ कहा है कि दोनों धाराओं में एकसाथ केस कार्यवाही नहीं चल सकती इसलिए केस कार्यवाही रद्द की जाए। इसी के साथ कोर्ट ने इस मामले में सम्मन आदेश रद्द कर दिया और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार नए सिरे से आदेश करने का निर्देश दिया।

Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour
दिनेश राठौर लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। कानपुर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है। डिजिटल और प्रिंट जर्नलिज्म में 13 साल से अधिक का अनुभव है। लंबे समय तक प्रिन्ट में डेस्क पर रहे हैं। यूपी के कानपुर, बरेली, मुरादाबाद और राजस्थान के सीकर जिले में पत्रकारिता कर चुके हैं। भारतीय राजनीति के साथ सोशल और अन्य बीट पर काम करने का अनुभव। इसके साथ ही वायरल वीडियो पर बेहतर काम करने की समझ है। और पढ़ें
