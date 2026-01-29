एकसाथ नहीं चल सकती आईपीसी की धारा 420 और 406 की कार्यवाही, हाईकोर्ट ने रद्द किया आदेश

संक्षेप: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इसी के साथ गाजीपुर के दबंग आतिफ रजा उर्फ शरजील रजा व दो अन्य के खिलाफ सीजेएम गाजीपुर द्वारा इन दोनों धाराओं में चार्जशीट पर संज्ञान लेकर सम्मन जारी करने के आदेश को अवैध करार देते हुए रद्द कर दिया और मजिस्ट्रेट को 30 दिन में नए सिरे से संज्ञान आदेश करने का निर्देश दिया है।

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक आदेश में कहा है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 420 व धारा 406 के अपराध की कार्यवाही एकसाथ नहीं चल सकती। कोर्ट ने इसी के साथ गाजीपुर के दबंग आतिफ रजा उर्फ शरजील रजा व दो अन्य के खिलाफ सीजेएम गाजीपुर द्वारा इन दोनों धाराओं में चार्जशीट पर संज्ञान लेकर सम्मन जारी करने के आदेश को अवैध करार देते हुए रद्द कर दिया और मजिस्ट्रेट को 30 दिन में नए सिरे से संज्ञान आदेश करने का निर्देश दिया है।

यह आदेश न्यायमूर्ति पीके गिरि ने आतिफ रजा के अधिवक्ता उपेंद्र उपाध्याय को सुनकर दिया है। एडवोकेट उपेंद्र उपाध्याय का कहना था कि सैयद बाडा निवासी महमूद आलम ने याची व दो अन्य के खिलाफ कोतवाली में एफआईआर दर्ज करा आरोप लगाया कि उसकी, रवींद्र नारायण सिंह व बैस खान की मेसर्स विकास कांस्ट्रक्शन नामक भागीदारी फर्म है। इसमें याची ने शामिल करने को कहा और ऐसा नहीं करने पर जान से मारने की धमकी दी। इससे डरकर उसे व उसके साथियों को भी फर्म में भागीदार बना लिया गया।

शिकायतकर्ता के बेटे की 2015 में हुई मौत फर्म के खाते में शिकायतकर्ता के 76 लाख रुपये के अलावा अन्य भागीदारों के जमा करोड़ों रुपये याची ने हड़प लिए। शिकायतकर्ता के बेटे की 2015 में मौत हो गई। इसके बाद उसने घोटाले व धोखाधड़ी के आरोप में एफआईआर दर्ज कराई। पुलिस की चार्जशीट पर कोर्ट ने संज्ञान लेकर सम्मन जारी किया है, जिसकी वैधता को चुनौती दी गई थी।