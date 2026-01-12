प्रियंका गांधी यूपी में फिर होंगी ऐक्टिव, कांग्रेसियों ने प्रदेश भर में मनाया बर्थडे; क्या है आगे का प्लान

संक्षेप: प्रियंका गांधी वर्ष 2019 में सक्रिय राजनीति में आईं थीं। उन्हें पहले पश्चिम यूपी और फिर पूरे उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाया गया था। वर्ष 2022 का यूपी विधान सभा चुनाव उनकी अगुआई में लड़ा गया था। संकेत मिल रहे हैं कि 2027 के विधान सभा चुनाव में प्रियंका गांधी यूपी में सक्रिय भूमिका में हो सकती हैं।

प्रियंका गांधी के जन्मदिन पर सोमवार को प्रदेश भर में कांग्रेसियों ने कार्यक्रम किए। जिले-जिले में केक काटकर पार्टी कार्यकर्ताओं ने अपनी खुशी का इजहार किया। इस बीच संकेत मिल रहे हैं कि मिशन 2027 के मद्देनजर यूपी में कांग्रेस महासचिव और वायनाड की सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा यूपी में सक्रिय हो सकती हैं। संकेत हैं कि वह असम की तर्ज पर पार्टी के चुनाव अभियान से जुड़ेंगी। टिकटों के बंटवारे से लेकर प्रचार तक की कमान प्रियंका के हाथों में हो सकती है। प्रदेश कांग्रेस का पिछड़ा वर्ग विभाग सोमवार को प्रियंका के जन्मदिन को परिवर्तन संकल्प दिवस के तौर पर मनाएगा।

वर्ष 2019 में प्रियंका गांधी सक्रिय राजनीति में आईं। पहले उन्हें पश्चिम यूपी और फिर पूरे उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाया गया था। वर्ष 2022 का यूपी विधान सभा चुनाव उनकी अगुआई में लड़ा गया था। अब यूपी कांग्रेस के प्रभारी अविनाश पांडे हैं। हालांकि संकेत मिल रहे हैं कि 2027 के विधान सभा चुनाव में प्रियंका गांधी यूपी में सक्रिय भूमिका में हो सकती हैं। सूत्र बताते हैं कि पिछले महीने दिल्ली में हुई पार्टी की रैली के दौरान उन्होंने यूपी के कई जिला अध्यक्षों और सचिवों से मुलाकात करके उन्हें सक्रियता बढ़ाने के निर्देश दिए थे। इसके बाद से ही यूपी में उनकी सक्रियता के कयासों को बल मिलने लगा है। बताया यह भी जा रहा है कि जिस तरह से पार्टी ने उन्हें असम के चुनावों में जिम्मेदारी दी है वैसे ही भूमिका यूपी के चुनावों में हो सकती है।

यूपी कांग्रेस के पिछड़ा वर्ग विभाग के अध्यक्ष मनोज यादव ने बताया सोमवार को पार्टी प्रियंका गांधी के जन्मदिन को परिवर्तन संकल्प दिवस के रूप में मनाएगी। सोमवार को ही साल भर होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा जारी होगी। इसमें परिवर्तन रैलियां,चौपालें व परिवर्तन संवाद शामिल होंगे। संवाद महिलाओं, युवाओं व अन्य तबकों के साथ किए जाएंगे। पार्टी का फोकस पिछड़े व दलितों को पार्टी के पाले में खड़ा करने पर है।

सफाई कर्मचारियों के बीच मनाया जन्मदिन गोरखपुर में उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश उपाध्यक्ष विश्वविजय सिंह के नेतृत्व में दाऊदपुर में स्थित मलिन बस्ती में प्रियंका गांधी का जन्मदिन मनाया गया। इस दौरान गरीब दलित और शोषित समुदाय के लोगों के साथ आशा, आंगनबाड़ी और सफाई कर्मचारियो को वस्त्र वितरित किए गए। इसके साथ ही बच्चों के बीच उनके पढ़ने के लिए काफी-किताब, पेन और पेन्सिल आदि का वितरण भी किया गया।

जालौन में काटा केक वहीं जालौन के कोंच नगर में रामकुंड कॉलोनी में वरिष्ठ कांग्रेसी नरेंद्र पुरोहित के आवास पर प्रियंका गांधी के जन्मदिन के मौके पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यकर्ताओं ने केक काटकर बर्थडे मनाया।