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यूपी में कैसी है कांग्रेस की तैयारी, सपा से कितनी सीट पर बनेगी बात? प्रियंका गांधी नेताओं संग करेंगी मंथन

By Shubham Sharma
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संसदीय और राज्य स्तरीय राजनीति के बदलते समीकरणों और समाजवादी पार्टी (सपा) के साथ गठबंधन को लेकर आ रहे बयानों के बीच प्रियंका गांधी की इस बैठक को बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

Rahul Gandhi Priyanka Gandhi
रामलीला मैदान में INDIA गुट की रैली के दौरान राहुल गांधी और प्रियंका गांधी।

उत्तर प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर राज्य में राजनीतिक हलचल और तेज हो गई है। आगामी चुनावों की तैयारियों को धार देने और पार्टी की स्थिति मजबूत करने के उद्देश्य से कांग्रेस की वरिष्ठ नेता और राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने दिल्ली में उत्तर प्रदेश कांग्रेस के प्रमुख पदाधिकारियों के साथ एक अहम रणनीतिक बैठक करने जा रही हैं।

संसदीय और राज्य स्तरीय राजनीति के बदलते समीकरणों और समाजवादी पार्टी (सपा) के साथ गठबंधन को लेकर आ रहे बयानों के बीच इस बैठक को बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

बैठक में किन मुद्दों पर होगी चर्चा?

प्रियंका गांधी के आवास पर आयोजित इस उच्चस्तरीय मंथन में मुख्य रूप से तीन विषयों पर ज्यादा चर्चा होगी।

सपा के साथ सीट बंटवारे की औपचारिक बातचीत शुरू होने से पहले कांग्रेस अपनी 'कैटेगरी-वाइज' प्राथमिकता वाली सीटों- A,B, C कैटेगरी की लिस्ट तैयार करेगी।

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2024 के लोकसभा चुनावों के प्रदर्शन के आधार पर उन 80 से ज्यादा विधानसभा क्षेत्रों का गहन विश्लेषण किया जा रहा है, जहां कांग्रेस या तो आगे रही थी या दूसरे नंबर पर रही थी।

'लड़की हूं, लड़ सकती हूं' अभियान के बाद से राज्य में कार्यकर्ताओं की री-ग्रुपिंग और जिला और बूथ स्तर की समितियों को सक्रिय करने पर जोर दिया जा रहा है।

सपा और कांग्रेस के बीच क्या है गठबंधन का गणित?

कांग्रेस ने 100 से 125 मजबूत सीटों पर अपनी मजबूत दावेदारी पेश की है। जबकि समाजवादी पार्टी जीत की संभावना और PDA (पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक) समीकरण के आधार पर सीटें देने की वकालत कर रही है।

प्रियंका गांधी और राहुल गांधी गठबंधन की बातचीत का मुख्य समन्वय संभाल रहे हैं। अखिलेश यादव गठबंधन का प्रमुख चेहरा बन कर आपसी समझौते के साथ सही सीट शेयरिंग चाहते हैं।

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कांग्रेस पारंपरिक आधार वाली शहरी और पश्चिमी यूपी की सीटों को प्राथमिकता देना चाहती है। जबकि सपा ग्रामीण और मजबूत कैडर बेस वाली सीटों पर अपनी पकड़ बनाए रखना चाहती है।

सपा-कांग्रेस गठबंधन में कहां फंसा पेंच?

कांग्रेस के प्रदेश नेतृत्व और वरिष्ठ नेताओं, जैसे प्रदेश अध्यक्ष और कार्यकारी अध्यक्षों का मानना है कि इंडिया गठबंधन की सफलता के लिए सपा को लीडरशिप देने में कोई गुरेज नहीं है, लेकिन पार्टी अपनी साख और हिस्सेदारी से समझौता नहीं करेगी।

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दोनों दल जानते हैं कि वोटों के बिखराव को रोकने के लिए एनडीए के खिलाफ एक मजबूत और एकल विपक्षी विकल्प बनकर उभरना ही उनकी सफलता की कुंजी है।

कांग्रेस इस बार उत्तर प्रदेश में केवल 'सहयोगी' दल की तरह नहीं, बल्कि पूरी तैयारी, मजबूत डेटा और स्पष्ट दावों के साथ चुनावी मैदान में उतरना चाहती है। प्रियंका गांधी की यह पहल आने वाले दिनों में सपा-कांग्रेस गठबंधन की बातचीत की दिशा और राज्य की राजनीति का रुख तय करने में निर्णायक साबित होगी।

Shubham Sharma

लेखक के बारे में

Shubham Sharma
शुभम शर्मा साल 2017 से पत्रकारिता और मीडिया जगत में काम कर रहे हैं। टीवी में इनपुट असाइनमेंट से शुरुआत करते हुए डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डेस्क तक का अनुभव। TV9 भारतवर्ष और मनीकंट्रोल हिंदी (Network 18) जैसे बड़े संस्थानों के बाद अब लाइव हिंदुस्तान में बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर खबरों को आप तक पहुंचाने के काम कर रहे हैं। और पढ़ें
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