यूपी चुनाव को लेकर एक्टिव हुईं प्रियंका गांधी, सीट बंटवारे पर कांग्रेस की कमान भी इन्हीं के पास

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर प्रियंका गांधी एक्टिव हो गई हैं। प्रियंका यूपी से जुड़े हर मसले पर जानकारी ले रही हैं। सीट बंटवारे पर कांग्रेस की कमान भी प्रियंका गांधी के पास है।

लखनऊ, विशेष संवाददाता। यूपी कांग्रेस को लेकर हर चुनावी फैसला कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी की कुर्सी से ही होकर गुजरेगा। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ इंडिया ब्लॉक की दिल्ली में हुई रैली के बाद से ही वह यूपी से जुड़े हर मसले पर जानकारी ले रही हैं। सूत्र बताते हैं कि गठबंधन में सीटों के से लेकर चुनाव प्रचार तक की हर रणनीति पर उनकी नजर होगी। इसके अलावा सीटों की संख्या पर कांग्रेस नेताओं की दावेदारी के आंकड़े भी अब प्रियंका की 'हां' का इंतजार करेंगे। सीट बंटवारे पर कांग्रेस की कमान बैकडोर से प्रियंका के ही हाथों में होगी।

प्रियंका गांधी यूपी के ही रास्ते आधिकारिक तौर पर राजनीति में दाखिल हुई थीं। पहले उन्हें पूर्वी उत्तर प्रदेश और फिर पूरे उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाया गया था। भले ही अब वह केरल की वायनाड सीट से सांसद हैं, लेकिन हालिया घटनाक्रमों का इशारा साफ है कि उनकी दिलचस्पी उत्तर प्रदेश को लेकर बनी है। कयास लगाए जा रहे हैं कि यूपी चुनाव में कांग्रेस से जुड़ा हर फैसला उनकी सहमति के बाद ही होगा।

चुनाव में उनकी सक्रियता पहले की तुलना में ज्यादा रहेगी हालांकि, यह बात दीगर है कि उत्तर प्रदेश में सांगठनिक फेरबदल से लेकर हर रणनीति पर उनकी भूमिका पूरी तरह कभी समाप्त नहीं हुई। यह बात और है कि चुनाव में उनकी सक्रियता पहले की तुलना में ज्यादा रहेगी। अभी गए मंगलवार को भी उन्होंने यूपी कांग्रेस नेताओं के साथ सीट बंटवारे के अलावा चुनाव के लिहाज से बनने वाली समितियों पर उन्होंने विस्तार से चर्चा की। सूत्रों का दावा है कि प्रियंका गांधी की सहमति के बाद ही इन समितियों के नाम फाइनल किए जाएंगे।