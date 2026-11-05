यूपी चुनाव को लेकर एक्टिव हुईं प्रियंका गांधी, सीट बंटवारे पर कांग्रेस की कमान भी इन्हीं के पास
उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर प्रियंका गांधी एक्टिव हो गई हैं। प्रियंका यूपी से जुड़े हर मसले पर जानकारी ले रही हैं। सीट बंटवारे पर कांग्रेस की कमान भी प्रियंका गांधी के पास है।
लखनऊ, विशेष संवाददाता। यूपी कांग्रेस को लेकर हर चुनावी फैसला कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी की कुर्सी से ही होकर गुजरेगा। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ इंडिया ब्लॉक की दिल्ली में हुई रैली के बाद से ही वह यूपी से जुड़े हर मसले पर जानकारी ले रही हैं। सूत्र बताते हैं कि गठबंधन में सीटों के से लेकर चुनाव प्रचार तक की हर रणनीति पर उनकी नजर होगी। इसके अलावा सीटों की संख्या पर कांग्रेस नेताओं की दावेदारी के आंकड़े भी अब प्रियंका की 'हां' का इंतजार करेंगे। सीट बंटवारे पर कांग्रेस की कमान बैकडोर से प्रियंका के ही हाथों में होगी।
प्रियंका गांधी यूपी के ही रास्ते आधिकारिक तौर पर राजनीति में दाखिल हुई थीं। पहले उन्हें पूर्वी उत्तर प्रदेश और फिर पूरे उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाया गया था। भले ही अब वह केरल की वायनाड सीट से सांसद हैं, लेकिन हालिया घटनाक्रमों का इशारा साफ है कि उनकी दिलचस्पी उत्तर प्रदेश को लेकर बनी है। कयास लगाए जा रहे हैं कि यूपी चुनाव में कांग्रेस से जुड़ा हर फैसला उनकी सहमति के बाद ही होगा।
चुनाव में उनकी सक्रियता पहले की तुलना में ज्यादा रहेगी
हालांकि, यह बात दीगर है कि उत्तर प्रदेश में सांगठनिक फेरबदल से लेकर हर रणनीति पर उनकी भूमिका पूरी तरह कभी समाप्त नहीं हुई। यह बात और है कि चुनाव में उनकी सक्रियता पहले की तुलना में ज्यादा रहेगी। अभी गए मंगलवार को भी उन्होंने यूपी कांग्रेस नेताओं के साथ सीट बंटवारे के अलावा चुनाव के लिहाज से बनने वाली समितियों पर उन्होंने विस्तार से चर्चा की। सूत्रों का दावा है कि प्रियंका गांधी की सहमति के बाद ही इन समितियों के नाम फाइनल किए जाएंगे।
वोट चोरी के मुद्दे से यूपी में चुनावी माहौल बनाएगी कांग्रेस, 20 से रैलियां
वहीं कांग्रेस वोट चोरी के मुद्दे से ही यूपी में अपना चुनावी माहौल बनाना चाहती है। 20 नवंबर के बाद से रैलियां संभव हैं। कांग्रेस के यूपी नेतृत्व ने रैलियों के लिए स्थलों के चयन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। जल्द ही रैली स्थलों के नाम तय होने के बाद इसकी सूचना कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को दी जाएगी, जिसके बाद रैलियां शुरू होंगी। अगले साल प्रस्तावित यूपी विधानसभा चुनाव में सपा के साथ गठबंधन करके चुनाव मैदान में जाने से पहले कांग्रेस वोट चोरी के मसले पर भाजपा और चुनाव आयोग दोनों को दबाव में लेने की कवायद शुरू करेगी। कांग्रेस के भीतर तमाम बड़े नेताओं का मानना है कि इस मसले पर मिल रहे जनसमर्थन से इंडिया ब्लॉक चुनावी माहौल अपने अनुकूल कर सकेगा। यही वजह है कि दिल्ली के बाद अब उत्तर प्रदेश में भी पार्टी इसी दिशा में बढ़ती दिखाई देगी। सूत्र बताते हैं कि कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के निर्देश के बाद ही यूपी में यह कवायद शुरू हुई है।
लेखक के बारे मेंDeep Pandey
दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी की खबरें करते हैं। डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दीप नरायन पांडेय वरिष्ठ पत्रकार हैं। दीप अब डिजिटल मीडिया के जाने माने नाम बन गए हैं। दीप हिंदी भाषा की डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों को बेहतर समझते हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखते हैं। दीप पाठकों की पसंद को समझने और उसी तरह से न्पूज प्रस्तुत करने में माहिर हैं। दीप सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए दीप नरायन पांडेय मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले हैं। दीप ने पत्रकारिता की शुरुवात लखनऊ से की। टीवी चैनल से करियर का आगाज करने वाले दीप इसके बाद प्रिंट अमर उजाला लखनऊ में भी रहे। हिन्दुस्तान प्रिंट में वाराणसी, गोरखपुर, फिर लखनऊ में कार्य के दौरान विभिन्न जिलों के डेस्क इंचार्ज रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2012, 2017, 2022, लोकसभा चुनाव, पंचायत चुनावों के दौरान बेहतर कवरेज कर चुके हैं।और पढ़ें