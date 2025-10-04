Privatisation will result layoff 16500 regular and 60000 contract workers यूपी में 16,500 नियमित और 60 हजार संविदा कर्मियों हो सकती है छंटनी, ये वजह आ रही सामने, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindi NewsUP NewsPrivatisation will result layoff 16500 regular and 60000 contract workers

संघर्ष समिति ने दावा किया है कि अगर पूर्वांचल और दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगमों का निजीकरण हुआ तो 16,500 नियमित और 60,000 संविदा कर्मचारियों की छंटनी होगी। 

Dinesh Rathour लखनऊ, विशेष संवाददाताSat, 4 Oct 2025 08:47 PM
विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति ने निजीकरण के मसले पर कर्मचारियों का पक्ष रखने के लिए नियामक आयोग से समय मांगा है। संघर्ष समिति ने दावा किया है कि अगर पूर्वांचल और दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगमों का निजीकरण हुआ तो 16,500 नियमित और 60,000 संविदा कर्मचारियों की छंटनी होगी। संघर्ष समिति ने आयोग से निजीकरण का प्रस्ताव रद्द करने की भी मांग की है।

संघर्ष समिति के संयोजक शैलेंद्र दुबे ने कहा कि बिजली कर्मचारी और बिजली उपभोक्ता बिजली के सबसे बड़े हितधारक हैं। ऐसे में निजीकरण पर कोई फैसला देने से पहले दोनों पक्षों का सुना जाना जरूरी है। संघर्ष समिति बिजली कर्मचारियों का पक्ष रखने के लिए तैयार है। नियमित और संविदा कर्मचारियों की छंटनी के अलावा निजीकरण से कर्मचारियों व अभियंताओं को और भी नुकसान होंगे।

बड़े पैमाने पर अभियंताओं और अन्य कर्मचारियों को रिवर्शन का सामना करना पड़ेगा। निजीकरण का फैसला कर्मचारियों को अंधेरे में डाल देने वाला है। निजीकरण का प्रस्ताव अनिवार्य तौर पर निरस्त कर देना चाहिए। संघर्ष समिति ने निजीकरण का प्रस्ताव रद्द होने तक विरोध प्रदर्शन जारी रखने का ऐलान किया है।

निजीकरण के टेंडर पर करेंगे सामूहिक जेल भरो आंदोलन

वहीं दूसरी ओर गोरखपुर में विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति ने बक्शीपुर में निजीकरण का विरोध किया। कर्मचारी आगरा में चल रहे विद्युत अभियंताओं के चिन्तन मंथन शिविर के दौरान ही उर्जा मंत्री निजीकरण की प्रक्रिया तेज करने के लिए विद्युत नियामक आयोग और पॉवर कार्पोरेशन के चेयरमैन के साथ बैठक कर रहे थे। इसकी जानकारी होते ही आगरा के चिन्तन शिविर में मौजूद अभियंताओं और कर्मचारियों ने संकल्प लिया कि यदि निजीकरण का टेंडर होता है तो वह पूरे प्रदेश में सामूहिक जेल भरो आंदोलन करेंगे। आगरा में संकल्प के बाद शहर के बक्शीपुर में धरने के दौरान अभियंताओं और कर्मचारियो ने पॉवर कारपोरेशन द्वारा दिए गए निजीकरण के विकल्प को एक स्वर में खारिज कर दिया और जेल भरो आंदोलन की चेतवानी दी। एसडीओ पुष्पेंद्र सिंह ने कहा कि निजीकरण के विरोध में आन्दोलन और तेज किया जाएगा संघर्ष तब तक जारी रहेगा जब तक निजीकरण का निर्णय वापस नहीं लिया जाता।

