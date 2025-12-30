Hindustan Hindi News
Hindi NewsUP Newsprivate school s prayer in urdu sparked dispute in ghazipur kshatriya mahasabha raised issue dios issued notice
प्राइवेट स्कूल में उर्दू में प्रार्थना पर मचा बवाल, क्षत्रिय महासभा भड़की; प्रशासन ने भेजा नोटिस

प्राइवेट स्कूल में उर्दू में प्रार्थना पर मचा बवाल, क्षत्रिय महासभा भड़की; प्रशासन ने भेजा नोटिस

संक्षेप:

Dec 30, 2025 08:13 pm ISTAjay Singh संवाददाता, गाजीपुर
यूपी के गाजीपुर के एक प्राइवेट स्कूल में उर्दू भाषा में प्रार्थना कराए जाने का एक वीडियो वायरल हो रहा है। यह वीडियो सामने आने के बाद विवाद हो गया। क्षत्रिय महासभा ने प्रशासन से मामले की शिकायत कर कार्रवाई की मांग की है। जिला प्रशासन ने डीआईओएस को जांच कराने का निर्देश दिया है। इसके बाद जिला विद्यालय निरीक्षक की ओेर से स्कूल को नोटिस जारी किया गया है। स्कूल से मामले में जवाब तलब किया गया है। हालांकि वायरल हो रहे वीडियो की सत्यता की पुष्टि ‘लाइव हिन्दुस्तान’ नहीं करता है।

मामला गाजीपुर के मरदह थाना क्षेत्र के एक पब्लिक स्कूल का है। वीडियो में बच्ची उर्दू में प्रार्थना कराती नजर आ रही है। जबकि कुछ अन्य छात्र प्रार्थना करते दिख रहे हैं। मामले को लेकर क्षत्रिय महासभा ने आपत्ति जताई। महासभा के पदाधिकारियों ने इसे बच्चों के ब्रेनवॉश की कोशिश बताते हुए कार्रवाई की मांग की।

वहीं स्कूल प्रबंधन का कहना है कि ‘लैंग्वेज इन लेसन’ कार्यक्रम के तहत उर्दू में प्रार्थना कराई गई थी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार स्कूल में करीब सात सौ छात्र-छात्राएं अध्ययनरत है। उर्दू में प्रार्थना के बारे में स्कूल प्रबंधन का कहना है कि इसका उद्देश्य विभिन्न भाषाओं को बढावा देना है। बताया जा रहा है कि यह वीडियो करीब 10 दिन पुराना है। यह अब सामने आया है।

क्षत्रिय महासभा ने लगाया ये आरोप

क्षत्रिय महासभा के पदाधिकारियों का कहना है कि इस स्कूल में अधिकतर बच्चे हिंदू परिवारों से हैं। ये छोटे बच्चे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि यह बच्चों के जरिए विचारों में परिवर्तन की कोशिश है। उन्होंने कहा कि शिक्षा के नाम पर ऐसी कोशिश अनुचित है। उधर, इस मामले में अधिकारियों का कहना है कि शिकायत को संज्ञान में ले लिया गया है। मामले की जांच कराई जा रही है। जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे उनके आधार पर कार्रवाई की जाएगी।

Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh
अजय कुमार सिंह दो दशक से अधिक अनुभव वाले वरिष्ठ पत्रकार हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की और टीवी होते हुए अब डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं। राजनीति, स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ीं खबरों को गहराई से कवर किया है। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं। और पढ़ें
