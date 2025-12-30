प्राइवेट स्कूल में उर्दू में प्रार्थना पर मचा बवाल, क्षत्रिय महासभा भड़की; प्रशासन ने भेजा नोटिस

संक्षेप: मामला गाजीपुर के मरदह थाना क्षेत्र के एक पब्लिक स्कूल का है। वीडियो में बच्ची उर्दू में प्रार्थना कराती नजर आ रही है। जबकि कुछ अन्य छात्र प्रार्थना करते दिख रहे हैं। मामले को लेकर क्षत्रिय महासभा ने आपत्ति जताई। क्षत्रिय महासभा ने इसे बच्चों के ब्रेनवॉश की कोशिश बताते हुए कार्रवाई की मांग की।

यूपी के गाजीपुर के एक प्राइवेट स्कूल में उर्दू भाषा में प्रार्थना कराए जाने का एक वीडियो वायरल हो रहा है। यह वीडियो सामने आने के बाद विवाद हो गया। क्षत्रिय महासभा ने प्रशासन से मामले की शिकायत कर कार्रवाई की मांग की है। जिला प्रशासन ने डीआईओएस को जांच कराने का निर्देश दिया है। इसके बाद जिला विद्यालय निरीक्षक की ओेर से स्कूल को नोटिस जारी किया गया है। स्कूल से मामले में जवाब तलब किया गया है। हालांकि वायरल हो रहे वीडियो की सत्यता की पुष्टि ‘लाइव हिन्दुस्तान’ नहीं करता है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

मामला गाजीपुर के मरदह थाना क्षेत्र के एक पब्लिक स्कूल का है। वीडियो में बच्ची उर्दू में प्रार्थना कराती नजर आ रही है। जबकि कुछ अन्य छात्र प्रार्थना करते दिख रहे हैं। मामले को लेकर क्षत्रिय महासभा ने आपत्ति जताई। महासभा के पदाधिकारियों ने इसे बच्चों के ब्रेनवॉश की कोशिश बताते हुए कार्रवाई की मांग की।

वहीं स्कूल प्रबंधन का कहना है कि ‘लैंग्वेज इन लेसन’ कार्यक्रम के तहत उर्दू में प्रार्थना कराई गई थी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार स्कूल में करीब सात सौ छात्र-छात्राएं अध्ययनरत है। उर्दू में प्रार्थना के बारे में स्कूल प्रबंधन का कहना है कि इसका उद्देश्य विभिन्न भाषाओं को बढावा देना है। बताया जा रहा है कि यह वीडियो करीब 10 दिन पुराना है। यह अब सामने आया है।