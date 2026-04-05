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प्राइवेट स्कूलों की नहीं चलेगी मनमानी, 15 अप्रैल तक चलेगा विशेष अभियान, विभाग ने शुरू की तैयारी

Apr 05, 2026 06:30 pm ISTDinesh Rathour लखनऊ, वार्ता
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माध्यमिक शिक्षा परिषद ने शैक्षिक सत्र 2026-27 के लिए यूपी के सभी माध्यमिक विद्यालयों में अनधिकृत पाठ्यपुस्तकों के प्रयोग पर सख्ती दिखाते हुए विशेष निर्देश जारी किए हैं। परिषद ने स्पष्ट किया है कि केवल अधिकृत प्रकाशकों की किताबें ही विद्यालयों में पढ़ाई जाएंगी।

प्राइवेट स्कूलों की नहीं चलेगी मनमानी, 15 अप्रैल तक चलेगा विशेष अभियान, विभाग ने शुरू की तैयारी

UP Latest News: यूपी में अब प्राइवेट स्कूलों की मनमानी नहीं चलेगी। 15 अप्रैल तक उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा विभाग विशेष अभियान चलाने जा रहा है। विभाग ने इसकी तैयारी पूरी कर ली है। माध्यमिक शिक्षा परिषद ने शैक्षिक सत्र 2026-27 के लिए यूपी के सभी माध्यमिक विद्यालयों में अनधिकृत पाठ्यपुस्तकों के प्रयोग पर सख्ती दिखाते हुए विशेष निर्देश जारी किए हैं। परिषद ने स्पष्ट किया है कि केवल अधिकृत प्रकाशकों की किताबें ही विद्यालयों में पढ़ाई जाएंगी, अन्यथा संबंधित संस्थाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी।

परिषद की सचिव भगवती सिंह द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि कई विद्यालयों में निजी प्रकाशकों की महंगी और अनाधिकृत किताबें जबरन लागू कराई जा रही हैं, जो निर्धारित दरों से 149 से 361 प्रतिशत तक अधिक कीमत पर बेची जा रही हैं। इससे अभिभावकों और छात्रों पर आर्थिक बोझ बढ़ रहा है। इस समस्या को देखते हुए 15 अप्रैल तक प्रदेशभर में विशेष निरीक्षण अभियान चलाने के निर्देश दिए गए हैं।

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सभी जिला विद्यालयों को दिए निर्देश

जिला विद्यालय निरीक्षकों और संबंधित अधिकारियों को नियमित निरीक्षण कर यह सुनिश्चित करने को कहा गया है कि कहीं भी अनधिकृत किताबें न पढ़ाई जाएं। नियमों का उल्लंघन करने पर प्रबंधक, प्रधानाचार्य या शिक्षक के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। परिषद ने यह भी स्पष्ट किया कि पाठ्यपुस्तकों का कॉपीराइट परिषद के पास सुरक्षित है। ऐसे में पायरेसी या डुप्लीकेसी के मामलों में संबंधित व्यक्तियों और दुकानदारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

पुस्तक मेला लगाकर छात्रों को उचित दर पर दी जाएंगी किताबें

पुलिस और अन्य विभागों के साथ समन्वय स्थापित किया जाएगा। इसके अलावा, सभी विद्यालयों में पुस्तक जागरूकता एवं सुलभता शिविर (पुस्तक मेला) आयोजित करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि छात्रों को उचित दरों पर गुणवत्तापूर्ण और अधिकृत किताबें उपलब्ध कराई जा सकें। परिषद ने अभिभावकों से भी अपील की है कि वे केवल वही पुस्तकें खरीदें, जिनके कवर पर 7 अंकों का विशेष सीरियल नंबर अंकित हो। बिना इस नंबर वाली किताबों को अनधिकृत माना जाएगा।

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15 गुना महंगे दामों पर किताबें बेचने का आरोप

वहीं बुलंदशहर में प्राइवेट स्कूलों की मनमानी को लेकर भारतीय किसान यूनियन महाशक्ति के राष्ट्रीय कार्यालय पर शनिवार को बैठक आयोजित की गई। राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर धर्मेंद्र सिंह की अध्यक्षता में हुई इस पंचायत में किसानों की समस्याओं और शिक्षा के नाम पर अधिक रेटों में कोर्स देने का आरोप लगाया गया। आरोप है कि प्राइवेट स्कूल और बुकसेलर विभाग की सांठगांठ से अभिभावकों की जेब पर अधिक बोझ पड़ रहा है। पंचायत में निजी स्कूलों की मनमानी का मुद्दे पर चर्चा की गई। आरोप लगाया कि प्राइवेट स्कूल, शिक्षा विभाग और बुकसेलरों ने आपस में सांठगांठ कर रखी है। अभिभावकों को मजबूर कर 15 गुना ऊंचे दामों पर किताबें बेची जा रही हैं। ठाकुर धर्मेंद्र सिंह ने कहा कि शिक्षा का व्यापारीकरण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस भ्रष्टाचार के विरोध में यूनियन ने जल्द ही शिक्षा विभाग के कार्यालय का घेराव करने का निर्णय लिया है।

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Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour

दिनेश राठौर लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पिछले आठ सालों से काम कर रहे हैं। वह लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। कानपुर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है। पत्रकारिता में 13 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश की डिजिटल मीडिया और प्रिंट जर्नलिज्म में अलग पहचान है। इससे पहले लंबे समय तक प्रिंट में डेस्क पर भी काम किया है। कुछ सालों तक ब्यूरो में भी रहे हैं। यूपी और राजस्थान के सीकर जिले में भी पत्रकारिता कर चुके हैं। यूपी की राजनीति के साथ सोशल, क्राइम की खबरों को सरल भाषा में पाठकों तक पहुंचाते हैं। वायरल वीडियो की फैक्ट चेकिंग में दिनेश को महारत हासिल है।

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