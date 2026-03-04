Hindustan Hindi News
नर्सों की सैलरी के मामले में नहीं चलेगी प्राइवेट अस्पतालों की मनमानी, कम से कम इतना देना होगा

Mar 04, 2026 06:55 am ISTAjay Singh संवाददाता, देवरिया
देवरिया जिले में 88 हास्पिटल, 27 क्लीनिक तथा 14 पैथोलाजी मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय में पंजीकृत हैं। इनमें दस बेड से लेकर 50 बेड वाले हास्पिटल शामिल हैं। ज्यादातर अस्पतालों में 12 से 15 हजार मासिक वेतन दिया जाता है। मजबूरी में नर्से कम वेतन पर कार्य करती हैं।

Nurses Salary: अब प्राइवेट अस्पतालों को उनके यहां काम करने वाली नर्सों को हर महीने कम से कम 20 हजार रुपए वेतन देना होगा। निजी अस्पताल नर्सों को 20 हजार से कम वेतन नहीं दें सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर शासन ने सभी सीएमओ इसका पालन कराने का निर्देश दिया है। नये आदेश से प्राइवेट अस्पतालों में कार्यरत नर्सो को लाभ मिलेगा। उनकी सैलरी के मामले में प्राइवेट अस्पतालों की मनमानी खत्म हो जाएगी। नर्सों में इस आदेश को लेकर खुशी है जबकि आदेश आते ही स्वास्थ्य विभाग अपनी ओर से यह सुनिश्चित करने में जुट गया है।

देवरिया जिले में 88 हास्पिटल, 27 क्लीनिक तथा 14 पैथोलाजी मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय में पंजीकृत हैं। इनमें दस बेड से लेकर 50 बेड वाले हास्पिटल शामिल हैं। अधिकांश अस्पतालों में नर्स बड़ी मेहनत से अपना काम करती हैं लेकिन उन्हें 12 से 15 हजार मासिक वेतन दिया जाता है। मजबूरी में नर्सें कम वेतन पर काम करती हैं। नर्सिंग स्टाफ को कम वेतन देने का मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया था। कोर्ट के आदेश के बाद शासन हरकत में आ गया है। स्वास्थ्य विभाग ने सभी निजी हास्पिटलों को शासन की आदेश की कॉपी भेजी है।

आदेश की अवहेलना करने वाले हॉस्पिटलों पर होगी कार्रवाई

शासन के आदेश का अवहेलना करने वाले हास्पिटलों के खिलाफ चेतावनी नोटिस के साथ ही लाइसेंस निरस्त करने की कार्रवाई की जायेगी। नर्स को निर्धारित न्यूनतम वेतन की निगरानी को मॉनिटरिंग सेल बनाई जाएगी।हास्पिटल के पंजीकरण के समय उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर नर्सिंग व अन्य स्टाफ का रिकार्ड पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। अपलोड रिकार्ड के हिसाब से सेल नर्स को न्यूनतम वेतन दिलाने का कार्य करेगी। नर्स को न्यूनतम वेतन देने का शासन का आदेश पत्र निजी हास्पिटलों को भेजा गया है।

आदेश मिलते ही हरकत में आया स्वास्थ्य विभाग

शासन ने स्वास्थ्य प्रशासन को निजी हास्पिटलों में नर्स का न्यूनतम वेतन 20 हजार रुपये देने की व्यवस्था कराने का आदेश दिया है। आदेश मिलते ही स्वास्थ्य प्रशासन हरकत में आ गया। बता दें की सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर शासन ने सभी सीएमओ को इस संबंध में निर्देश जारी कर दिया है।

