पानी के खराब होने की खबर प्राइवेट कंपनी को थी, लेकिन सरकार को नहीं, अखिलेश का केंद्र पर हमला

Jan 26, 2026 03:17 pm ISTDinesh Rathour लाइव हिन्दुस्तान, लखनऊ
समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने सोमवार को केंद्र पर निशाना साधा। उन्होंने देश भर में गरीबी और पानी की खराब क्वालिटी के मुद्दे उठाए। गणतंत्र दिवस पर ध्वज फहराने के बाद अखिलेश यादव ने एक प्रेस कान्फ्रेंस को संबोधित किया। सपा प्रमुख ने कहा, महात्मा गांधी ने देश को आजादी दिलाने के लिए अपनी पूरी जिंदगी लगा दी। रिपब्लिक डे पर, हमारे संविधान के दिखाए रास्ते पर चलने का संकल्प लें। हम बाबासाहेब भीम राव अंबेडकर के दिए संविधान के रास्ते पर चलकर देश को मजबूत करने का काम करेंगे। हमें यह देखने की जरूरत है कि आजादी के इतने सालों बाद हमारा देश कहां खड़ा है। हमारा देश अभी भी गरीबी और बेरोजगारी समेत कई चुनौतियों का सामना कर रहा है।

अखिलेश ने आरोप लगाया कि अस्पताल गरीबों को सही इलाज नहीं दे रहे हैं। उन्होंने कहा, आज जब मैं अखबार पढ़ रहा था, तो एक ऐड था जिसमें बताया गया था कि हमारे पानी में क्या-क्या है। देश की 70 नदियों का पानी गंदा है, जिसमें अलग-अलग जगहों पर मरकरी, आर्सेनिक, यूरेनियम और इंडस्ट्रियल वेस्ट है। यह डेटा एक प्राइवेट कंपनी दे रही है जो चाहती है कि आप उनका वॉटर प्यूरीफायर खरीदें। एक प्राइवेट कंपनी यह जानती है, लेकिन सरकार नहीं जानती।

पीडीए पर हो रहा जुल्म

भाजपा सरकार पर हमलावर हुए अखिलेश यादव ने कहा, पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक या पिछड़ा वर्ग, दलित, माइनॉरिटी पर ज़ुल्म हो रहे हैं। यहां के हॉस्पिटल इलाज नहीं कर रहे हैं। कल मुझे एक कॉल आया कि एक डॉक्टर एक मरीज़ को छोड़ने से मना कर रहा है क्योंकि पेमेंट नहीं हुआ था। जब हमने डॉक्टर से गुज़ारिश की, तो उन्होंने थोड़ा डिस्काउंट दिया, और हमारी कुछ पैसे की मदद से, मरीज़ को आखिरकार छोड़ दिया गया। मध्यप्रदेश में 18 लोगों की मौत का जिक्र करते हुए अखिलेश यादव बोले, इंदौर में गंदे पानी की वजह से लगभग 18 लोगों की मौत हो चुकी है। अधिकारियों ने बताया था कि 24 जनवरी को भी इंदौर ज़िले के महू शहर में कुल 22 लोगों में पीलिया के लक्षण पाए गए।

